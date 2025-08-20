पुतिन के जलजले के आगे अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में लड़ेंगे जंग, अटकलें हुई तेज तो अमेरिका आया सामने, बताया एक-एक सच्चाई
यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही थीं कि क्या अमेरिका अपनी सेना को यूक्रेन भेजकर रूस का मुकाबला करेगा? लेकिन व्हाइट हाउस ने इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने साफ कहा कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की जमीन पर नहीं उतरेंगे.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 20, 2025, 12:04 PM IST
यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही थीं कि क्या अमेरिका अपनी सेना को यूक्रेन भेजकर रूस का मुकाबला करेगा? लेकिन व्हाइट हाउस ने इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने साफ कहा कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की जमीन पर नहीं उतरेंगे. लेविट ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों के जूते जमीन पर नहीं पड़ेंगे. लेकिन हम समन्वय और अन्य तरीकों से अपने यूरोपीय सहयोगियों को सुरक्षा गारंटी दे सकते हैं." इसका मतलब है कि अमेरिका हवाई सहायता जैसे अन्य विकल्पों पर विचार कर सकता है, लेकिन सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा.

जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या अमेरिका हवाई सुरक्षा देगा, तो लेविट ने कहा, "यह एक संभावना हो सकती है. मैं राष्ट्रपति के सैन्य विकल्पों को नकार नहीं रही, लेकिन जमीन पर सैनिक भेजना पूरी तरह बंद है." उन्होंने यह भी बताया कि ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को यूरोप, यूक्रेन और रूस के साथ मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करने को कहा है, जो शांति स्थापित करने में मदद करे.

अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा बचाने की कोशिश
लेविट ने बताया कि ट्रंप अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहते. इसलिए उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा है कि नाटो अमेरिकी हथियार खरीदे, जो दुनिया में सबसे बेहतर माने जाते हैं. इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना को समर्थन देने में हो सकता है. लेविट ने कहा, "राष्ट्रपति ने सुझाव दिया है कि नाटो अमेरिकी हथियार खरीदे, जिससे यूक्रेन की जरूरतें पूरी हों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो."

ट्रंप की कूटनीति: रूस-यूक्रेन में बातचीत
लेविट ने ट्रंप की कूटनीति की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों की वजह से रूस और यूक्रेन कई सालों बाद बातचीत के लिए तैयार हुए हैं. ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कई बार फोन पर बात की है और हाल ही में दोनों नेताओं से मुलाकात भी की. लेविट ने कहा, "ट्रंप की वजह से रूस और यूक्रेन ने सीधे बातचीत शुरू की है, जो पहले नहीं हो रही थी. दोनों पक्षों को कुछ न कुछ छोड़ना होगा, तभी शांति संभव है." (

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

ukraine russia war

;