पहली बार दुनिया ने देखा शी जिनपिंग को दांत निपोरकर हंसते-मजाक करते हुए, चीन वालों के लिए कल्पना से परे, व्हाइट हाउस ने शेयर की तस्वीर

Xi Jinping Smiling Photo: दक्षिण कोरिया के एपीईसी समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात ने पूरी दुनिया में सुर्खियां तो बटोरी ही हैं. अब व्हाइट हाउस ने ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है. जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है. इस तस्वीर में शी मुस्करा रहे हैं. चीनी वालों के लिए शी को मुस्कुराते हुए देखना एक कल्पना जैसे हो सकता है. चीन में शी हमेशा एक ही छवि में आए. जो बहुत गंभीर हैं. बहुत कम मौके पर जनता के बीच जाने वाले शी टीवी पर हमेशा पत्थर जैसे चेहरे के साथ दिखते हैं. लेकिन अचानक हंसते-मुस्कुराते नजर आ जाए तो? चीन के लोग भी चौंक ही जाएंगे. अगर, आपसे हम पूछे कि आपने कब शी को हंसते हुए देखा है तो शायद ही कुछ लोग बता पाएं. तो देखते हैं तस्वीरें.

The White House has shared photos of Donald Trump and Xi Jinping's first face-to-face meeting in more than six years, including this intriguing sequence.

एपीईसी समिट, ट्रंप-शी की मुलाकात में ट्रेड की बातें और हंसी-मजाक

सीएनएन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कोरिया के बुसान में हाल ही में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) समिट हुआ, जहां दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लीडर्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने-सामने हुए. ये 2019 के बाद उनकी पहली फेस-टू-फेस मीटिंग थी. सबकी नजरें ट्रेड वॉर, सोयाबीन, फेंटेनिल, रेयर अर्थ मिनरल्स और हाई-टेक चिप्स जैसे मुद्दों पर थीं. लेकिन मीटिंग के बीच व्हाइट हाउस ने कुछ ऐसी तस्वीरें जारी कीं, जो चीन में आम लोगों को नजर नहीं आतीं हैं.

12 सालों में कभी ऐसे नहीं हंसे शी

सीएनएन ने लिखा "शी जिनपिंग अपनी सहज मुस्कुराहट के लिए नहीं जाने जाते हैं. दशकों में चीन के सबसे शक्तिशाली कम्युनिस्ट नेता ने अपने 12 साल के शासन के दौरान राज्य मीडिया द्वारा एक गंभीर और स्थिर हाथ के रूप में प्रतिष्ठा बनाई है." लेकिन बुसान के गिम्हे एयर बेस पर हुई मीटिंग में शी का चेहरा बिल्कुल अलग दिखा. एक फोटो में स्टाल टेबल के पार झुकाकर शी को कोई पेपर दिखा रहे हैं. इसमें क्या लिखा था, ये तो पता नहीं चला. दूसरी तस्वीरों में शी आंखें बंद करके दांत निपोरकर हंस रहे हैं. उनके साथ विदेश मंत्री वांग यी विदेश मंत्री वांग यी भी साथ में ठहाका मार रहे हैं. इस मौके पर लग ही नहीं रहा था कि ये चीन के सबसे शक्तिशली लीडर शी हैं, लग रहा था जैसे दोस्त आपस में बात कर रहे हैं.

ट्रंप-शी की मीटिंग में ट्रेड की गंभीर बातें, लेकिन हंसी चुरा ले गई शो

ये मीटिंग सिर्फ सोयाबीन, फेंटेनिल ड्रग्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और हाई-टेक चिप्स की नहीं थी. ट्रंप ने बाद में इसे “अमेजिंग” बताया. लेकिन असली हाइलाइट थी वो मुस्कान. चीन में स्टेट मीडिया शी को हमेशा “सीरियस और स्टेडी लीडर” दिखाता है. घर में वो माओ सूट पहनकर मिलिट्री परेड लीड करते हैं, पार्टी मीटिंग में रोबोट जैसे स्पीच देते हैं. लेकिन विदेश में? बिल्कुल चिल मोड!

शी ने किया हंसी मजाक

दो दिन बाद शी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग से मिले. रॉयटर्स के वीडियो में साफ दिखा – ली ने शी को गो चेस का वुडन बोर्ड भेंट किया. शी ने ली और उनकी बीवी को चाइनीज शाओमी के दो फोन गिफ्ट किए, जिनके डिस्प्ले साउथ कोरिया की सैमसंग-एलजी कंपनी में बने हैं. ली ने शरारत से पूछा: “कम्युनिकेशन सिक्योरिटी कैसी है?” कमरे में हंसी की बौछार. शी भी हंसते हुए बोले: “चेक कर लो, बैकडोर तो नहीं लगा!” बैकडोर मतलब फोन में छिपा हैकिंग गेटवे. ये जोक अमेरिका-चीन के साइबर वॉर पर तंज था, लेकिन शी का हंसना? वो तो सोने पे सुहागा.

चीन में सेंसरशिप: हंसता शी गायब, सिर्फ रोबोट वर्जन बचा

चीन में इन फोटोज को ढूंढो तो कहीं नहीं दिखेगा. डौयिन (चीनी टिकटॉक), शियाओहोंगशु पर जीरो. वीबो पर कुछ विदेशी चाइनीज न्यूज के पोस्ट थे, लेकिन कमेंट्स साफ. जो बचे – बस थंब्स अप या स्माइली. चीन में फेसबुक, ट्विटर, गूगल सब बैन. शी की इमेज पर इतना कंट्रोल कि उनके बालों के कलर से पॉलिटिक्स का अंदाजा लगाते हैं. पुराने प्रेसिडेंट जियांग जेमिन तो जर्नलिस्ट्स से गाना गाते थे, लेकिन शी? सख्त इमेज, सख्त सेंसरशिप.आखिर क्यों मायने रखता है ये हंसता चेहरा?ये सिर्फ फोटो नहीं – ये एक झलक है उस शी की, जो दुनिया देखती है, चीन नहीं. विदेश में वो डिप्लोमैटिक, ह्यूमन लगते हैं. घर में? अनटचेबल लीडर.