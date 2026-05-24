'मैं ही हूं असली ओसामा बिन लादेन...' व्हाइट हाउस को निशाना बनाने वाले 21 साल के शूटर की डरावनी कहानी

Nasir Best: दुनिया के सबसे सुरक्षित और कड़े सुरक्षा पहरे वाले क्षेत्र 'व्हाइट हाउस' के बाहर हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए 21 वर्षीय हमलावर नासिर बेस्ट (Nasir Best) को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं, वे किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे हैं.

जांचकर्ताओं के हाथ लगे हमलावर के सोशल मीडिया पोस्ट और अदालती दस्तावेजों से साफ हुआ है कि नासिर बेस्ट महज एक अपराधी नहीं था, बल्कि वह एक बेहद गंभीर और अजीबोगरीब मानसिक भ्रम (Delusion) का शिकार था. वह कभी खुद को खूंखार आतंकी 'ओसामा बिन लादेन' तो कभी 'यीशु मसीह' और 'भगवान' बताता था. इस सनसनीखेज वारदात के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे.

चेकपॉइंट पर अंधाधुंध फायरिंग

ये पूरी वारदात शनिवार स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे के ठीक बाद 17वीं स्ट्रीट और पेनसिल्वेनिया एवेन्यू एनडब्ल्यू के पास सुरक्षा चेकपॉइंट पर घटी. चश्मदीदों और रिपोर्टों के मुताबिक, 21 साल का नासिर बेस्ट हाथ में एक रिवॉल्वर लिए व्हाइट हाउस के गेट की तरफ बढ़ रहा था. चेकपॉइंट पर पहुंचने से पहले वह काफी देर तक 'अजीब तरीके से' और संदिग्ध हालत में इधर-उधर घूम रहा था. शाम करीब 6:10 बजे उसने अचानक सुरक्षा घेरे को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ तीन गोलियां चला दीं. इसके बाद वहां तैनात सीक्रेट सर्विस के जांबाज एजेंटों ने बिना एक सेकंड गंवाए पोजिशन ली और हमलावर पर गोलियों की बौछार कर दी. पत्रकारों ने बताया कि वहां 'दर्जनों राउंड' फायरिंग की आवाज गूंज उठी. सीक्रेट सर्विस की गोलियों से छलनी नासिर बेस्ट जमीन पर गिर पड़ा. उसे तुरंत जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।. इस मुठभेड़ में कोई सुरक्षाकर्मी घायल नहीं हुआ, लेकिन गोलीबारी के बीच एक बेकसूर राहगीर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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सोशल मीडिया पर खुद को बताता था 'असली ओसामा बिन लादेन'

अमेरिकी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, नासिर बेस्ट की मौत के बाद जब खुफिया एजेंसियों ने उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया, तो उनके होश उड़ गए. नासिर ने अपने कई पोस्ट में दावा किया था कि वही असली ओसामा बिन लादेन है. मालूम हो कि ओसामा बिन लादेन कुख्यात आतंकी संगठन अल-कायदा का संस्थापक था, जो अमेरिका पर हुए 9/11 के आत्मघाती हमलों समेत दुनिया भर में हजारों मासूमों की मौत का जिम्मेदार था. खुद को लादेन बताने वाले नासिर बेस्ट के अकाउंट से एक और खतरनाक बात सामने आई. जांचकर्ताओं को कम से कम एक ऐसा पोस्ट मिला है, जिसमें उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर ऑनलाइन धमकी दी थी और उन्हें नुकसान पहुंचाने की इच्छा जाहिर की थी.

मैं ही भगवान हूं, मुझे गिरफ्तार करो

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक, नासिर बेस्ट सीक्रेट सर्विस के लिए कोई नया नाम नहीं था. वह लंबे समय से इस सुरक्षा एजेंसी के रडार पर था. वह अक्सर व्हाइट हाउस के गेट्स के पास मंडराता रहता था और वहां तैनात गार्ड्स से अंदर घुसने के अलग-अलग रास्तों और एंट्री पॉइंट्स के बारे में अजीबोगरीब सवाल पूछता था. इससे पहले, जून 2025 में न्यूयॉर्क पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, क्योंकि उसने व्हाइट हाउस के पास जबरन गाड़ियों को रोकने की कोशिश की थी. उस समय उसे जबरन मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन (Psychiatric Evaluation) के लिए भेजा गया था. ठीक एक महीने बाद, उसने सभी चेतावनी बोर्ड्स को नजरअंदाज करते हुए फिर से एक प्रतिबंधित वीआईपी क्षेत्र में घुसपैठ की. जब अधिकारियों ने उसे पकड़ा, तो उसने चिल्लाते हुए कहा कि वह भगवान और यीशु मसीह (Jesus Christ) है और वह गिरफ्तार होना चाहता है. इस घटना के बाद एक जज ने उसे सख्त हिदायत देते हुए व्हाइट हाउस परिसर से दूर रहने का कानूनी आदेश दिया था. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इस घटना से पहले उसे कभी हथियारों के साथ या हिंसक व्यवहार करते नहीं देखा गया था.

गोलियों की आवाज से गूंजा प्रेस ब्रीफिंग रूम

जब बाहर सीक्रेट सर्विस और नासिर बेस्ट के बीच गोलियां चल रही थीं, तब व्हाइट हाउस के अंदर का नजारा भी बेहद तनावपूर्ण था. एबीसी न्यूज की संवाददाता सेलिना वांग ने बताया कि दर्जनों गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही परिसर के अंदर मौजूद पत्रकारों और स्टाफ में हड़कंप मच गया. सुरक्षाबलों ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी मीडियाकर्मियों को सुरक्षा के लिए प्रेस ब्रीफिंग रूम के अंदर जाने का निर्देश दिया.

सुरक्षा के लिहाज से पूरे व्हाइट हाउस परिसर को तुरंत 30 मिनट के लिए पूरी तरह 'लॉकडाउन' कर दिया गया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित रहे और स्थिति सामान्य होने के बाद सीक्रेट सर्विस के आला अधिकारियों ने उन्हें इस पूरी घटना और हमलावर के एनकाउंटर की विस्तृत जानकारी दी. वर्तमान में एफबीआई (FBI) और मेट्रोपॉलिटन पुलिस इस मामले की गहन जांच में सीक्रेट सर्विस की मदद कर रही हैं.

हमलावर का हिंसक इतिहास था

इस खौफनाक वारदात के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) पर बयान जारी कर सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी की जमकर तारीफ की. ट्रंप ने लिखा कि मैं संकट के समय बेहद तेज और पेशेवर कार्रवाई के लिए सीक्रेट सर्विस और तमाम कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दिल से धन्यवाद करता हूं.

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ट्रंप ने आगे पुष्टि की कि हमलावर का एक पुराना हिंसक इतिहास था और वह व्हाइट हाउस को लेकर एक खतरनाक जुनून का शिकार था. अपनी बात रखते हुए ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी की सुरक्षा पर चिंता जताई और कहा कि यह घटना 'व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर' के दौरान हुई गोलीबारी के ठीक एक महीने बाद हुई है। यह साफ दर्शाता है कि भविष्य के सभी राष्ट्रपतियों के लिए वाशिंगटन डीसी को दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान बनाना कितना महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो चुका है. हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा अब इसी की मांग करती है.