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Hindi Newsदुनियाखुद को यीशु मानने वाला वो सिरफिरा अपराधी, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर चलाईं गोलियां: जानिए कौन था 21 साल का नासिर बेस्ट

खुद को 'यीशु' मानने वाला वो सिरफिरा अपराधी, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर चलाईं गोलियां: जानिए कौन था 21 साल का नासिर बेस्ट

White House Shooting: व्हाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में 21 वर्षीय Nasir Best की मौत हो गई. रिपोर्टों के अनुसार, वह पहले भी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में था और खुद को ‘यीशु’ मानता था.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 08:13 AM IST
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Nasir Best-White House Shooting
Nasir Best-White House Shooting

Nasir Best: दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति निवास 'व्हाइट हाउस' के बाहर रविवार को हुई सनसनीखेज गोलीबारी की परतें अब खुलने लगी हैं. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए हमलावर की पहचान 21 वर्षीय नासिर बेस्ट (Nasir Best) के रूप में हुई है. इस पूरी घटना ने उस समय पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, जब ओवल ऑफिस के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान संकट पर हाई-लेवल मीटिंग कर रहे थे. सुरक्षा एजेंसियों की जांच में हमलावर नासिर बेस्ट को लेकर कई ऐसे चौंकाने वाले और अजीबोगरीब खुलासे हुए हैं, जिन्हें जानकर जांचकर्ता भी हैरान हैं.

सीक्रेट सर्विस के साथ मुठभेड़ में मौत

अधिकारियों के मुताबिक, नासिर बेस्ट एक रिवॉल्वर लेकर व्हाइट हाउस के बेहद सुरक्षित सुरक्षा चेकपॉइंट के पास पहुंचा और अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इससे पहले कि वह भारी तबाही मचा पाता, वहां तैनात अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के जांबाज कमांडो ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की. सीक्रेट सर्विस की गोलियां लगने से नासिर बेस्ट गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मुठभेड़ में कोई भी सुरक्षाकर्मी घायल नहीं हुआ, हालांकि गोलीबारी की चपेट में आने से एक राहगीर के घायल होने की खबर है.

खुद को समझता था 'यीशु'

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने नासिर बेस्ट को मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान व्यक्ति बताया है. वहीं, अमेरिकी अखबार 'न्यूयॉर्क पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, 21 साल का यह हमलावर गंभीर मानसिक भ्रम का शिकार था और खुद को 'यीशु' (Jesus Christ) मानता था. हैरान करने वाली बात यह है कि नासिर बेस्ट कोई नया चेहरा नहीं था, बल्कि सीक्रेट सर्विस उसे पहले से जानती थी. वह एक आदतन अपराधी था और जून 2025 में भी व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर चुका था.

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ये भी पढ़ें: लगा जैसे दर्जनों गोलियां चली हों...महिला पत्रकार ने व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन से भागते हुए क्या देखा-Video

अदालत ने उसे सख्त आदेश देते हुए व्हाइट हाउस परिसर से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त नासिर ने कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए इस बार सीधे हथियारों के साथ हमला बोल दिया. सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि उसके पास यह हथियार कहां से आया था.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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