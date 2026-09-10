/Tetris से टक्कर में औधें मुंह गिरे ट्रंप: ‘Build the Wall’ पर ब्रेक! गेम पर Copyright का वार, व्हाइट हाउस ने वेबसाइट से हटाया

व्हाइट हाउस ने Tetris जैसे दिखने वाले ‘Build the Wall’ गेम को कानूनी कार्रवाई के डर से अपनी वेबसाइट से हटा दिया है. इस गेम में एक बॉर्डर Wall बनाने का टास्क था. हालांकि, इमिग्रेशन समेत कई राजनीतिक संदेश वाले दूसरे गेम अब भी वेबसाइट पर मौजूद हैं. राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन अब अपनी नीतियों के प्रचार के लिए वीडियो गेम्स और पॉप कल्चर का भी सहारा ले रहा है. इस कड़ी में पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर लॉन्च किए गए आर्केड गेम्स ने अपने सियासी संदेशों के चलते जमकर सुर्खियां बटोरीं.
इस कवायद का मकसद ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं को गेमिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाना था. इनमें से इमिग्रेशन यानी प्रवासन से जुड़े दो गेम ‘Build the Wall’ और ‘Rio Run’ ने देखते-देखते नया बखेड़ा खड़ा कर दिया.
इसमें भी ‘Build the Wall’ गेम खास तौर पर चर्चा में उछला, क्योंकि इसका डिजाइन पूरी दुनिया में मशहूर गेम ‘Tetris’ से मिलता-जुलता था. Tetris ने ट्रंप के इस गेम से खुद को अलग करते हुए कॉपीराइट उल्लंघन को गंभीरता से लेने की बात कही इसके बाद व्हाइट हाउस ने गेम को वेबसाइट से हटा दिया.
‘Build the Wall’ गेम में खिलाड़ियों को ईंटों को एक दूसरे के ऊपर जमाकर एक तरह की सीमा दीवार बनाने और ‘जॉम्बी बॉर्डर सीज’ के खिलाफ लाइन थामे रखने को कहा जाता था. इस गेम के पीछे व्हाइट हाउस की क्या मंशा थी, यानी इस पूरे मामले पर सीएनएन ने व्हाइट हाउस से प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्हें तत्काल कोई जवाब नहीं मिला. उधर ‘Tetris’ की ओर से CNN को बताया गया कि फिलहाल कंपनी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती.
गौरतलब है अमेरिका में दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है. ट्रंप खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी नेता बताते हुए 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' की मुहिम के तहत 'सेव अमेरिका' एक्ट पास कराकर अवैध अप्रवासियों, शरणार्थियों को जल्द से जल्द अमेरिकी सिस्टम से बाहर करना चाहते हैं.
उनका प्रशासन अवैध प्रवासियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है. इस गेम से ये गलत मैसेज जा रहा था कि सीमा पर लगी बाड़ को फांदकर अमेरिका में घुसने वाले लोग जॉम्बी हैं, जो अमेरिका के मूल निवासियों के हकों पर डाका डाल रहे हैं.
इसी कड़ी में उन्होंने धुरदक्षिणपंथी धड़े को मजबूती से साधने के लिए कुछ ऐसे गेम्स लॉन्च किए जिन पर कानूनी विवाद का साया मंडराने लगा था.
वहीं, इमिग्रेशन से जुड़ा दूसरा गेम ‘Rio Run’ अभी भी व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर मौजूद है. ये गेम कुछ हद तक लोकप्रिय ‘Snake’ गेम जैसा है. इसमें खिलाड़ियों को रियो ग्रांडे के किनारे सीमा पर गश्त करने और ज्यादा से ज्यादा सीमा पार करने वालों को पकड़कर डिपोर्टेशन का हाई स्कोर बनाने का टास्क दिया गया है.
गेम के सामने आने के बाद ‘Tetris’ ब्रांड ने इंस्टाग्राम पर साफ किया कि इस गेम को बनाने में उसका कोई हाथ नहीं है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह कॉपीराइट उल्लंघन को बेहद गंभीरता से लेती है. बुधवार तक यह गेम व्हाइट हाउस की वेबसाइट से गायब हो चुका था. हालांकि, व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कुछ वीडियो में गेम की क्लिप अब भी दिखाई है.
व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर तीन और आर्केड स्टाइल गेम अब भी मौजूद हैं. इनमें से एक गेम लोगों को अपने बच्चों के लिए ‘Trump accounts’ को सपोर्ट करने के लिए प्रेरित करता है. दूसरे में खिलाड़ी को ईगल को नेशनल मॉल के ऊपर उड़ाना होता है. तीसरे गेम में स्कूल के लंच को इस तरह छांटना होता है कि ट्रंप के ‘मेक अमेरिका हेल्दी अगेन’ अभियान को बढ़ावा मिले.
इन गेम्स की लॉन्चिंग को डेमोक्रेट्स पर ऑनलाइन हमला बोलने और ट्रंप प्रशासन की राजनीतिक प्राथमिकताओं को अलग अंदाज में पेश करने की नई कोशिश के तौर पर देखा गया. यह पहला मौका नहीं, ट्रंप और व्हाइट हाउस पहले भी सोशल मीडिया और सरकारी प्लेटफॉर्म पर नस्लीय और आपत्तिजनक तस्वीरों के इस्तेमाल को लेकर आलोचना झेल चुके हैं.
यानी टर्टिस के सहारे आगामी मिड टर्म इलेक्शन के लिए अपनी रिपब्लिकन पार्टी के लिए चुनावी माहौल बना रहे ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है.