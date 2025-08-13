ट्रंप-पुतिन की मीटिंग किसने कराई फिक्स? यूक्रेन जंग के बीच मिलने का दिया प्रस्ताव, सबका हुआ खुलासा; नाम जानकर यकीन ही नहीं करेंगे

Vladimir Putin-Donald Trump Meeting in Alaska: दुनियाभर की नजरें ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हैं. क्या यह युद्ध को रोक पाएगी, या सिर्फ एक और कूटनीतिक मुलाकात बनकर रह जाएगी? इसका जवाब 15 अगस्त को अलास्का में मिलेगा. इसके पहले इस बात का खुलासा हो गया है कि आखिर किसके कहने पर दोनों दिग्गज मीटिंग कर रहे हैं.
Trending Photos
Putin proposed meeting with Trump: रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहा युद्ध क्या जल्द खत्म होने वाला है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली मुलाकात ने इस उम्मीद को जगा दिया है. अब सबके मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर किसके कहने पर पुतिन और ट्रंप की यह मुलाकात हो रही है तो आइए हम आपको बताते हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस मुलाकात का प्रस्ताव खुद पुतिन ने दिया था, यह खुलासा अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने किया.
किसने कराई ट्रंप-पुतिन की मीटिंग फिक्स?
टैमी ब्रूस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "इस बैठक का सुझाव पुतिन ने दिया." ट्रंप इस मुलाकात में पुतिन से साफ कहेंगे कि यूक्रेन में युद्ध को अब खत्म करना होगा. ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में कहा, "मैं पुतिन से मिलने जा रहा हूं. शायद पहले दो मिनट में ही पता चल जाएगा कि कोई समझौता हो सकता है या नहीं." ट्रंप को भरोसा है कि यह मुलाकात दोनों देशों के लिए बेहतर रास्ता निकाल सकती है.
यह भी पढ़ें:- आर्मेनिया-अजरबैजान की दुश्मनी खत्म, 35 साल बाद कराई दोस्ती; दोनों देश ट्रंप से बोले-आप नोबेल के हकदार!
क्यों खास है यह मुलाकात?
अलास्का में होने वाली यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि यह रूस के करीब है और अमेरिका का हिस्सा भी. रूस ने 1867 में अलास्का को अमेरिका को बेचा था. साथ ही, अमेरिका अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का हिस्सा नहीं है, जिसने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ऐसे में पुतिन के लिए अलास्का सुरक्षित जगह है.
क्या चाहते हैं ट्रंप?
ट्रंप का कहना है कि वह यूक्रेन में युद्धविराम चाहते हैं. वह दोनों पक्षों के लिए सबसे अच्छा समझौता चाहते हैं. लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि वह अपनी जमीन रूस को नहीं देंगे. दूसरी ओर, पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन कुछ इलाकों को रूस को सौंप दे और नाटो में शामिल होने की कोशिश छोड़ दे. यूरोपीय देश और यूक्रेन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं.
यह भी पढ़ें:- 13-15 अगस्त तक दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर, एक क्लिक में जानें देश-विदेश की खबरें
रूस पर अमेरिका की सख्ती
ट्रंप ने रूस को कमजोर करने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने भारत के रूसी तेल खरीदने पर 50% टैरिफ लगाया, जिसे उन्होंने रूस के लिए "बड़ा झटका" बताया है. ट्रंप का कहना है कि रूस वैश्विक दबाव में है और उसे युद्ध के बजाय व्यापार पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा, "रूस के पास मूल्यवान जमीन है. अगर पुतिन युद्ध की जगह व्यापार पर ध्यान दें, तो बेहतर होगा."
क्या होगा नतीजा?
यह मुलाकात यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का मौका हो सकती है, लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देशों को डर है कि अगर इस बैठक में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया, तो उनके हितों को नुकसान हो सकता है. यूरोपीय नेता चाहते हैं कि कोई भी फैसला यूक्रेन को साथ लेकर हो.