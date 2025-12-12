Video: मेयर बनते ही जोहरान ममदानी ने अमेरिका में भड़का दी हिंसा! 1000% बढ़ा सरकारी अधिकारियों पर हमला, व्हाइट हाउस ने दी चेतावनी

Mamdani Video Urging Resistance: वाशिंगटन से आई एक बड़ी खबर ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है. व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के एक वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. ममदानी ने इस वीडियो में अप्रवासियों से अपील की थी कि वे ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) एजेंट्स के खिलाफ खड़े हों और उनका विरोध करें. व्हाइट हाउस का कहना है कि ऐसे संदेशों से संघीय इमिग्रेशन अधिकारियों पर हमलों और उत्पीड़न में भारी बढ़ोतरी हो रही है. सबसे पहले देखें जोहरान ममदानी ICE एजेंट्स के खिलाफ का वीडियो.

Know your rights. Protect your neighbors. New York is — and always will be — a city for all immigrants. pic.twitter.com/nuntRzgEwq — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 7, 2025

मेयर जोहरान ममदानी वीडियो में क्या कह रहे हैं?

जोहरान ममदानी ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने अप्रवासियों को ICE के खिलाफ खड़े होने की सलाह दी थी. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई जगहों पर हिंसा की खबरें आने लगी. अब इस मामले में व्हाइट हाउस का बयान है. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ICE एजेंट्स और उनके परिवारों पर हमलों में 1000 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. लेविट ने इसे चिंताजनक वृद्धि बताया है. उन्होंने आगे बताया कि एजेंट्स को डॉक्सिंग (व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करना), उत्पीड़न और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ रहा है. ये एजेंट्स सिर्फ हमारे देश के इमिग्रेशन कानूनों को लागू कर रहे हैं.

ट्रंप प्रशासन की सख्त प्रतिक्रिया

ट्रंप प्रशासन ने इस पूरे मामले की "पूरी तरह निंदा" की है. लेविट ने साफ कहा कि प्रशासन हर राज्य में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और अवैध अप्रवासियों और सार्वजनिक सुरक्षा के खतरों को अमेरिकी समुदायों से हटाएगा. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी पर बहस तेज है, और ममदानी जैसे नेता अप्रवासी समुदायों के साथ खड़े हो रहे हैं. इससे अदांजा यह लगाया जा रहा है ‌कि आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क सिटी की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है. ममदानी का वीडियो अप्रवासी समर्थकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस की चेतावनी से संघर्ष बढ़ सकता है.