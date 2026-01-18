Advertisement
trendingNow13078319
Hindi Newsदुनियारात में लाल हुआ यह देश! लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए लिया गया यह बड़ा फैसला

रात में 'लाल' हुआ यह देश! लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए लिया गया यह बड़ा फैसला

Denmark Red Streetlights: जब रात के समय सड़कें अचानक लाल रोशनी में डूबी हुई दिखाई दें तो किसी भी इंसान को पल भर के लिए डर या फिर अजीब जरूर लगेगा. लेकिन डेनमार्क में यह बदलाव किसी खतरे का संकेत नहीं बल्कि किसी के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा एक सोच-समझकर लिया गया फैसला है. कोपेनहेगन के पास एक इलाके में स्ट्रीटलाइट्स का रंग बदला गया है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इंसानों के साथ जानवरों का भी ख्याल रखा जा रहा है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 18, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात में 'लाल' हुआ यह देश! लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए लिया गया यह बड़ा फैसला

Denmark Red Streetlights: जरा सोचिए कि आप रात के सन्नाटे में सड़क पर निकलें और अचानक आपको पूरी सड़क सफेद या पीली रोशनी के बजाय गहरे लाल रंग की रोशनी दिखाई दे तो कैसा लगेगा. पहली नजर में यह किसी डरावनी फिल्म का सीन लगता है लेकिन ऐसा ही कुछ इन दिनों डेनमार्क में हो रहा है. डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के पास बसे एक इलाके में सड़क पर लाल लाइटें लगाई गई है. यह कोई आम कार्य या सड़कों के सजाने का तरीका नहीं है बल्कि इसके पीछे एक ऐसा वैज्ञानिक कारण है जो इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता है. टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के इस अनोखे मिलन ने पूरी दुनिया के ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आखिर क्यों एक विकसित देश को अपनी सड़कों की रोशनी को सफेद-पीली से बदलकर लाल करनी पड़ी?आइए जानते हैं इस 'लाल' बदलाव के पीछे का असली वजह.

डेनमार्क में सड़कों पर लगने वाली स्ट्रीटलाइट्स को लेकर एक अनोखा प्रयोग हो रहा है. इस नए प्रयोग के पीछे का कारण है इंसानों के साथ-साथ वन्यजीवों, खासकर चमगादड़ों को बचाना. अभी तक शहरों में स्ट्रीटलाइट्स का फोकस सिर्फ रोशनी और रोड सेफ्टी पर होता रहा है लेकिन इस बार पर्यावरण और जीवों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है.

चमगादड़ों के लिए बदली गई लाइट
डेनमार्क के ग्लाडसैक्स नगर पालिका के अनुसार शहर के जिस जगह पर यह प्रयोग किया जा रहा है वहां चमगादड़ों की पूरीकी संख्या बहुत ज्यादा है. रिसर्च में सामने आया है कि सफेद, नीली और हरी रोशनी चमगादड़ों की उड़ान, शिकार और रास्ता पहचानने में बड़ी समस्या होती है. नीदरलैंड्स की स्टडी के मुताबिक लाल रोशनी की तरंगें चमगादड़ों पर कम असर डालती हैं. यही कारण है कि स्ट्रीटलाइट्स को पूरी तरह बंद करने के बजाय लाल रंग अपनाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रैफिक सेफ्टी से कोई समझौता नहीं

इसके साथ ही ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा को बिलकुल भी इग्नोर नहीं किया जा रहा है. जहां चौराहे, क्रॉसिंग और ज्यादा ट्रैफिक होता है वहां अब भी वार्म व्हाइट लाइट्स लगाई गई हैं. ये लाइट्स ऊंचे पोल पर लगाई गई हैं जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को रास्ता ठीक से दिखाई दे.

ये भी पढ़ेंः ChatGPT से पूछा दर्द का इलाज, पहुंच गए मौत के करीब! AIIMS के डॉक्टर ने दी चेतावनी

इंजीनियरों और डिजाइनर्स ने मिलकर बनाया प्लान
ग्लाडसैक्स नगर पालिका के रोड इंजीनियर जोनास जॉर्गेंसन के मुताबिक पूरी सड़क को अंधेरे में रखना संभव नहीं था. इसलिए ऐसा समाधान निकाला गया जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और लोगों को आने-जाने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो. लाइटिंग डिजाइनर फिलिप जेलवार्ड के मुताबिक यह प्रोजेक्ट लोगों और जानवरों दोनों के लिए एक एडजस्टमेंट पीरियड होगा. लाल रोशनी यह बताती है कि यह एरिया पर्यावरण के नजरिए से बेहद संवेदनशील है.
फिलहाल यह लाल स्ट्रीटलाइट्स सिर्फ एक सीमित सड़क पर लगाई गई हैं और पूरे शहर में इन्हें लगाने की कोई योजना नहीं है. लेकिन दुनियाभर के शहरी योजनाकार इस प्रयोग को ध्यान से देख रहे हैं.

ये भी पढे़ंः HDFC बैंक की चेतावनी: अगर ये 1 गलती की तो सीधा अकाउंट खाली होने का आएगा मैसेज!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Denmark red streetlightsRed lights for wildlife

Trending news

ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
Maharashtra news
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
manoj tiwari
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
Who Will Be Mumbai Mayor
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
IMD Report
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद