Monkeypox को लेकर WHO ने दी चेतावनी, अगर हमने अभी कार्रवाई ना की तो...

Monkeypox: पूरी दुनिया में इन दिनों कोरोना वायरस के बाद अब मंकीपॉक्स का कहर बरस रहा है. बीमारी को लेकर देश में पहले से ही एहतियात बरती जा रही है. वहीं अब WHO ने इस बीमारी को लेकर कुछ सलाह और चेतावनी दी हैं. WHO के मंकीपॉक्स विशेषज्ञ के सदस्य राज्यों को बताया है और कहा है कि अगर समय रहते ध्यान दिया तो इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है. लेकिन अगर अभी कार्यवाई ना कि गई तो इसके बढ़ने का खतरा हो सकता है.

सोशल स्प्रेड का है खतरा

WHO में मंकीपॉक्स पर टेक्नीकल ब्रीफिंग पर काम चल रहा है. टेक्नीकल ब्रीफिंग के दौरान WHO महानिदेशक, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस और वैश्विक संक्रामक खतरे की तैयारी के लिए बात की. WHO निदेशक, सिल्वी ब्रिंड ने कहा, 'हमें डर है कि सोशल स्प्रेड होगा लेकिन वर्तमान में इस जोखिम का आकलन करना बहुत कठिन है. हमें लगता है कि अगर हम अभी सही उपाय करते हैं, तो शायद हम इसे आसानी से रोक सकते हैं, इसलिए हम आज यह ब्रीफिंग कर रहे हैं और हम जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत शुरुआत में हैं और हमारे पास एक है इसे फैलने से रोकने के लिए एक मौका है.'

आम जनता को नहीं चिंता की जरूरत

वैश्विक संक्रामक खतरे को लेकर WHO निदेशक, सिल्वी ब्रैंड ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आम जनता को चिंतित होना चाहिए, यह कोविड या अन्य बीमारियों की तरह नहीं है जो तेजी से फैलती हैं, इसलिए वे सभी सिफारिशें आम जनता में चिंता पैदा करने के लिए नहीं हैं, बल्कि अलर्ट बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सामने क्या जोखिम है और हम समय पर पर्याप्त उपाय कर सकते हैं.'

काउंटर-उपायों के उपयोग

स्विट्जरलैंड के मामले में मंकीपॉक्स पर बात करते हुए सिल्वी ब्रैंड ने कहा, 'रणनीतियों और हस्तक्षेपों को जोखिम के अनुरूप होना चाहिए और हमें इसकी भी आवश्यकता है, यदि टीकों या उपचार का उपयोग करने की संभावनाएं हैं, तो इसे करना होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन काउंटर-उपायों के उपयोग में बहुत बुद्धिमान होना चाहिए.'

नियंत्रण कर सकते हैं

संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी की एनुअल मीटिंग में सदस्य राज्यों से बात करते हुए सिल्वी ब्रैंड ने कहा, 'हमें लगता है कि अगर हम सही उपाय करते हैं तो हम इसे आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि आगे प्रसार को रोकने के लिए अभी एक अवसर है. क्योंकि यह अन्य वायरस जैसे कोरोनवायरस की तुलना में बहुत धीमा है. WHO के अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में सामूहिक टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है.

