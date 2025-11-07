DNA: पाकिस्तान और तालिबान में अब होकर रहेगी ओपन वॉर! अफगानिस्तान के वे लड़ाके, जिनसे कांप रही मुनीर फौज

Pakistan Taliban News: पाकिस्तान जिसकी फितरत धोखा देने और पीठ पर छुरा घोंपने की है. उसने 24 घंटे पहले सीजफायर का उल्लंघन करके अफगानिस्तान पर हमला किया. इस हमले में 5 अफगानी नागरिकों की जान चली गई. पाकिस्तान ने ये हमला उस वक्त किया था जब तुर्किए के दबाव के बाद दोनों पक्ष समझौते के लिए इंस्ताबुल में आमने सामने बैठे हैं और शांति समझौते के लिए वार्ता कर रहे हैं. यानी एक तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान अफगानिस्तान से वार्ता के लिए गिड़गिड़ाते हैं और जैसे ही वार्ता शुरू होती है मुनीर की आतंकी सेना अफगानिस्तान में हमला कर देती है.

अफगानिस्तान की एलीट फोर्स एक्टिव

पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर तोड़ा है और अब इस धोखे का बदला लेने की बारी अफगान तालिबान की है. जो पाकिस्तान से आर-पार वाली जंग लड़ने जा रहा है. आज आपको जानना चाहिए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान से बदले की तैयारियां किस तरह हो रही है? पाकिस्तान के हमले के बाद अफगान बॉर्डर और पाकिस्तान के अंदर तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने के लिए तालिबान ने अपनी किस एलीट फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है. जिससे मुनीर की आतंकी सेना में घबराहट फैल गई है.

आज आपको ये भी जानना चाहिए पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर अपनी जिस वायुसेना को अफगान तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार समझता है. उसका कौन सा तोड़ अब अफगान तालिबान के पास आ गया है और बांग्लादेश में किसने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान से हाथ मिलाकर पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया है.

सबसे पहले आप अफगान तालिबान के अंदर पाकिस्तान से बदले के जुनून को समझिए. इसके लिए आपको अफगान तालिबान सरकार के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी उस्ताद अली अनस के बारे में जानना चाहिए. जिससे आपको अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का अंदाजा भी लग जाएगा.

बड़े अधिकारी आत्मघाती मिशन के लिए तैयार

उस्ताद अली अनसमुनीर की आतंकी सेना के खिलाफ आत्मघाती मिशन पर जाने को तैयार है. तो सोचिए अफगान तालिबान की 2 लाख से ज्यादा लड़ाकों वाली फौज क्या क्या कर सकती है. लेकिन अफगानिस्तान के बड़े अधिकारी उस्ताद अली अनस का आत्मघाती मिशन वाला बयान सिर्फ एक संयोग नहीं है. अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े आत्मघाती मिशन को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है.

इसकी कमान अफगान तालिबान के चीफ मुल्ला अखुंदजादा ने उस फोर्स को सौंप दी है जिसका हिस्सा बनने की सबसे पहली शर्त है..शहादत के लिए किसी भी वक्त तैयार रहना. यानी अफगान तालिबान की इस एलीट फोर्स में जिसकी एक बार एंट्री हो गई. मान लिया जाता है उसने तालिबान के लिए जान कुर्बान कर दी. आज आपको भी अफगान तालिबान की इस सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों से लैस फोर्स यानि बदरी 313 बटालियन के बारे में जानना चाहिए. जिसको पाकिस्तान में तबाही मचाने के ऑर्डर मिल चुके हैं.

बदरी 313 बटालियन को तालिबान की सबसे आधुनिक और अनुशासित इकाई कहा जाता है. तालिबान की इस स्पेशल ऑपरेशस फोर्स का प्रशिक्षण इतना कठिन होता है कि अफगानों जैसी फाइटर कौम के सबसे मजबूत लड़ाके ही इसकी ट्रेनिंग को पास कर पाते हैं. किसी भी स्थिति में, किसी भी मौसम में, किसी भी दुश्मन के सामने जिस आपरेशन में बचने की संभावना दस परसेंट से भी कम हो वहां पर तालिबान ऑपरेशन के लिए बदरी 313 बटालियन को भेजता है.

इस बटालियन से पाकिस्तान को लग रहा डर

काबुल में तालिबान के कब्जे में भी बदरी बटालियन ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के लिए भी बदरी 313 के लड़ाके सबसे बड़ा खतरा बने थे. अब पाकिस्तान को खिलाफ तालिबान चीफ अखुंदजादा ने बदरी फोर्स के जवानों को ऑपरेशन के आदेश दे दिए हैं. आज आपको अफगान तालिबान की बदरी बटालियन की उन खासियतों के बारे में जानना चाहिए, जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर लग रहा है.

बदरी 313 हक्कानी नेटवर्क के नियंत्रण में मानी जाती है, जो तालिबान का सबसे संगठित और संसाधन-सम्पन्न गुट है. बद्री 313 का प्रशिक्षण अक्सर अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास गुप्त शिविरों में कराया जाता है. ये प्रशिक्षण हक्कानी नेटवर्क से जुड़े सबसे अनुभवी कमांडर और पूर्व अफगान सैनिक देते हैं.

इसके लिए लड़ाकों की चयन प्रक्रिया बेहद कठोर होती है. बदरी 313 के लिए केवल मानसिक रूप से कट्टर, अनुशासित और शारीरिक रूप से अत्यधिक सक्षम लड़ाके चुने जाते हैं. इन्हें क्लोज़ क्वॉर्टर्स बैटल यानि शहरी तथा इमारती माहौल में तेज और निर्णायक कार्रवाई की ट्रेनिंग दी जाती है.

पाकिस्तान पर हमले का हुक्म हुआ जारी!

अखुंदजादा ने जिस बदरी बटालियन को पाकिस्तान पर हमले का आर्डर दिया है वो नाइट ऑपरेशंस यानि रात में छापों और रेड्स में माहिर हैं. इसके लिए इन्हें स्पेशल रेडियो कम्युनिकेशन अभ्यास भी करवाया जाता है.

ये छोटी टीमों में कम समय में लक्ष्य साधने की अमेरिकी-स्टाइल रणनीतियों में भी ट्रेंड हैं. ये ट्रेनिंग अमेरिकी सेना से ट्रेंड हुए अफगान फौजियों ने इनको दी हैं. यानि आप कह सकते हैं पाकिस्तान की आतंकी सेना के सामने अफगान लड़ाके अमेरिकी तकनीक के साथ होंगे.

हेलमेट, बुलेटप्रूफ जैकेट, नी-पैड, दस्ताने, टैक्टिकल वेस्ट का उपयोग इनको सुरक्षित रखता है. जितनी देर इस बटालियन के लड़ाके जिंदा रहेंगे..पाकिस्तान की सेना पर ये मौत बनकर बरसेंगे.

अमेरिकी और NATO सेनाओं के काबुल से जाने के बाद तालिबान के हाथों में जो आधुनिक हथियार और संसाधन आए. उससे तालिबान ने बदरी 313 बटालियन को लैस कर दिया . जिससे आमने सामने की लड़ाई और गुरिल्ला वॉरफेयर में इनके सामने टिकना पाकिस्तान की सेना के सामने लगभग नामुमकिन है . आज आपको पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित होने वाली बदरी 313 बटालियन के हथियारों के बारे में भी जानना चाहिए.

घातक हथियारों लैस है बदरी फोर्स

बदरी फोर्स के लड़ाकों के पास अमेरिकी मूल की आधुनिक M4 और M16 जैसी राइफलें हैं. जो पास की लड़ाई के लिए बेजोड़ हैं. इसके अलावा ये M24, M40 जैसी लंबी दूरी तक सटीक हमले में सक्षम स्नाइपर राइफलों से लैस हैं. इस फोर्स के पास टैंकों और नीची उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर और ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले RPG-7 और M2 Browning जैसी भारी हथियार भी रहते हैं.

तेज और सुरक्षित परिवहन के लिए बदरी 313 अमेरिकी Humvee जैसे बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे खतरनाक हथियार तो पाकिस्तान की स्पेशल कमांडो फोर्स SSG और बॉर्डर पर हमला करने के लिए कुख्यात बैट के पास भी नहीं है. इसका मतलब एक बार बदरी 313 बटालियन का हमला हुआ तो पाकिस्तान की कोई भी फोर्स इसे रोक ही नहीं पाएगी.

कौन-कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं?

तालिबान की ये आधुनिक सेना पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन से आपरेशन कर सकती है, आज आपको ये भी जानना चाहिए. बदरी 313 के लड़ाके पाकिस्तान के उन एयर बेस पर हमला कर सकते हैं..जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं.

ये गुप्त रूप से इस्लामाबाद पहुंचकर संवेदनशील जगहों पर कब्जा कर सकते हैं. अगर बदरी 313 के कब्जे में कोई राजनीतिक या रक्षा संस्थान आ गया तो इसे मुक्त करवाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा.

बदरी फोर्स के टारगेट पर पाकिस्तान के VVIP यानि सरकार के मंत्री और जनरल हो सकते हैं. यानि अफगानिस्तान के खिलाफ हमले के मास्टरमाइंड पर सीधा हमला भी हो सकता है.

ये अफगान लड़ाके सीमाई चौकियों और कंट्रोल पॉइंट्स पर तेज़ कब्ज़ा कर सकते हैं. इससे पहले बॉर्डर पर पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा करने इन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई थी.

इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ जारी सीमाई संघर्षों में अचानक शॉक ट्रूप के रूप में एंट्री करके ये बाजी को पलट सकते हैं . और तालिबान के चीफ अखुंदजादा ने पाकिस्तान के धोखे का बदला लेने का जो आर्डर दिया है . उसके बाद अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान पर सबसे खौफनाक हमला कभी भी शुरू हो सकता है .

पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषक भी बदरी 313 को धार्मिक कट्टरता..आधुनिक हथियारों और संगठित तकनीक वाला सबसे बड़ा खतरा मानते हैं. आज आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा..आखिरकार अफगान तालिबान ने अपनी सबसे खतरनाक फोर्स का नाम बदरी 313 क्यों रखा तो आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए.

बटालियन का नाम बदरी फोर्स ही क्यों?

इसका नाम "Battle of Badr" यानि ग़ज़वा-ए-बद्र से लिया गया है. ये लड़ाई 624 ईस्वी में रमज़ान के महीने में पैगंबर मुहम्मद के नेतृत्व वाली मुस्लिम सेना और मक्का के कुरैश के बीच लड़ी गई थी. जो इस्लामी इतिहास की पहली लड़ाई थी.

कहा जाता है इस युद्ध में 313 मुसलमानों ने हजारों दुश्मनों पर जीत हासिल की थी. इसलिए “313”.... इस्लामी जिहादी समूहों के लिए एक पवित्र प्रतीकात्मक संख्या है. यही वजह है ये यूनिट खुद को अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले शहीदों की टीम मानती है.

इसमें शामिल होने वालों से कसम ली जाती है कि वे मरने से नहीं डरेंगे और शहादत’ को सबसे बड़ा इनाम मानेंगे. इसीलिए बदरी 313 के लड़ाकों की जंग में एंट्री से मुनीर सेना थर थर कांप रही है.

वैसे अफगान तालिबान के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बदरी- 313 के अलावा कई खतरनाक फोर्स हैं..जो कब पाकिस्तान के बार्डर पर हमला बोलेंगी..कब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर गायब हो जाएंगी. .मुनीर की आतंकी सेना को पता नहीं चलेगा.

इस यूनिट से बहुत डरते हैं पाकिस्तानी

तालिबान की ऐसी ही एक फोर्स है रेड यूनिट, जिसे पाकिस्तानी डेंजर ग्रुप कहते हैं. ये तालिबान की दूसरी सबसे खतरनाक इकाई मानी जाती है. इसका भी हक्कानी ग्रुप के सा​थ करीबी रिश्ता है. तालिबान की ये यूनिट नाइट विजन उपकरण, स्नाइपर राइफल्स, हल्की मशीनगन के अलावा ड्रोन और आधुनिक कम्युनिकेशन गैजेट्स से लैस होती है. आज आपको पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की इस खास ताकत के बारे में भी जानना चाहिए.

अफगान तालिबान की रेड फोर्स..दुश्मन के ठिकानों पर तेज़ और लगातार हमला करने में माहिर हैं. इसके जवान सीमाई चौकियों पर कब्ज़ा करने और रात में छापा मारने के विशेषज्ञ है. इसे रैपिड असॉल्ट में माहिर माना जाता है..यानि ये फोर्स पाकिस्तान के किसी भी हमले का फौरन जवाब दे सकती है.

पाकिस्तानी सीमा पर इसकी जिम्मेदारी तालिबान की hit-and-run की रणनीति को लागू करना है. यानि हमला करो और गायब हो जाओ. इनका प्रशिक्षण भी पाकिस्तान-अफगान सीमा के पास छिपे शिविरों में होता है. जहां पर इनको अमेरिकी, पाकिस्तानी और अफगान गुरिल्ला तकनीकों वाली कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है . यानि जिन दुश्मनों के खिलाफ इनको हमला करना है ये उस पाकिस्तानी सेना की रणनीति से भी वाकिफ हैं. तालिबान की रेड फोर्स भी शहरी युद्ध स्नाइपर शूट और नाइट रेड में माहिर मानी जाती है.

टैंकों का मूवमेंट भी आया नजर

यानि अफगान तालिबान की ये फोर्स पाकिस्तान से उसके धोखे का बदला अगले 24 घंटे में ले सकती है. मुनीर की सेना इस वक्त डरी हुई है क्योंकि उसे नहीं पता उस पर कब और कहां हमला होने वाला है . वैसे अफगान तालिबान ने 810 स्पेशल पुलिस फोर्स के जवानों के प्रशिक्षण पूरा होने की तस्वीरें और जानकारी भी साझा की है. तालिबान के सत्ता में आने के बाद, उसने पुरानी अफगान नेशनल पुलिस की जगह अपनी “स्पेशल पुलिस” या “जनरल डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल पुलिस यूनिट्स यानि GCPSU बनाई है. ये फोर्स पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई में सीमा से लेकर राजधानी तक आंतरिक नियंत्रण और खुफिया निगरानी बनाए रखेगी.

आज आपको अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली ओपन वॉर की कुछ और तैयारियों के बारे में भी जानना चाहिए. कल पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार से स्पिन बोल्डक सीमा पर तालिबान के लड़ाकों के अलावा अफगानिस्तान के आम घरों को भी निशाना बनाया. इसके बाद इस इलाके में तालिबानी टैंकों का मूवमेंट भी देखा गया है. इसका मतलब साफ है. तालिबान अब पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है. लेकिन पाकिस्तान के लिए अब आसमान भी सुरक्षित नहीं रह गया है.

अब आसमानी हमला भी करना मुश्किल

आज अफगानिस्तान ने 5 ZPU anti-aircraft गन सिस्टम की तस्वीरें भी जारी की हैं यानि अब पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के आसमान से जमीन पर स्ट्राइक करना भी आसान नहीं रह गया क्योंकि अगर पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट अफगान के आसमान पर दिखेगा तो इन्हीं एंटी एयरक्राफ्ट गन से हवा में ही उसके चिथड़े उड़ा दिये जाएंगे. हालांकि ये हथियार सोवियत काल के ही हैं, जिन्हें हाल ही में तालिबान ने रिपेयर कराया है. वैसे इन हथियारों को अफगानिस्तान के लिए कौन रिपेयर कर रहा है. इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है..लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट का निशाना हमेशा की तरह कहां पर होगा, आप समझ रहे होंगे. आज आपको अफगान तालिबान के पास ZPU anti-aircraft गन सिस्टम होने को मतलब भी समझना चाहिए.

अफगान पाकिस्तान सीमा पर ZPU सिस्टम एक्टिव होने के बाद पाकिस्तान के ड्रोन और अफगान टैंकों को निशाना बनाने की क्षमता रखने वाले हेलीकॉप्टर को नष्ट करना आसान होगा. इस anti-aircraft गन सिस्टम की वजह से पाकिस्तान के फाइटर जेट भी नीची उड़ान नहीं भर पाएंगे.इसकी रेंज 14 किलोमीटर से ज्यादा है.

ZPU एक मिनट में 2400 राउंड फायर कर सकते हैं. यानि अगर पाकिस्तान झुंड में ड्रोन भेजता है तो ये उस पर भी कारगर होंगे. ट्रक-माउंटेड ZPU तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाकर आसानी से छुप सकते हैं.

अगर ZPU-type सिस्टम पाकिस्तान में एक्टिव टीटीपी के हाथ लग जाए, तो छिपकर पाकिस्तान के इलाक़ों में और सटीक हमला हो सकता है. इसके अलावा ड्रोन और हेलीकॉप्टर हमले में रोक लगी तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक ज्यादा महंगी होगी यानि उसे ज्यादा रिस्क और खर्च दोनों का सामना करना पड़ेगा.

यानि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बहुत आसान नहीं होने जा रहा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में भी टीटीपी ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ा दिए हैं.