कौन हैं 'सिलोविकी'? पुतिन की एक-एक 'सांस' इन 7 लोगों पर टिकी, इनके बिना रूस में एक पत्ता नहीं हिलता; पूरी दुनिया में इनका खौफ

What is siloviki Work and how to connect with putin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं.उससे ठीक पहले रूस की संसद (स्टेट ड्यूमा) में आज यानी 2 दिसंबर 2025 को भारत-रूस के बीच एक अहम रक्षा समझौते पर वोटिंग होनी है. यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक, हथियार उत्पादन और गोपनीय जानकारियों के आदान-प्रदान को और मजबूत करेगा. सूत्रों के मुताबिक यह समझौता लगभग पक्का है और आसानी से पास हो जाएगा. इसी बीच पुतिन की सुरक्षा और उनकी कार्यशैली से जुड़ी कई चीजों की चर्चा हो रही हैं. उसी में एक नाम की चर्चा है 'सिलोविकी' की. तो आइए 'सिलोविकी' की कहानी समझते हैं.

कौन हैं 'सिलोविकी'? क्या है इनकी कहानी?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दुनिया में 'सिलोविकी' वो नाम हैं जो जासूसी, सुरक्षा और सैन्य की दुनिया से निकले हैं.ये वो लोग हैं जो पुतिन के सबसे करीब रहते हैं, जिन्हें 'मेन ऑफ फोर्स' या 'बल के आदमी' कहा जाता है.रूसी भाषा में 'सिलोविकी' का मतलब है वो सीनियर अफसर जो कभी KGB (सोवियत खुफिया एजेंसी) या उसकी उत्तराधिकारी एजेंसियों में काम कर चुके हैं.आज के समय में ये पुतिन का इनर सर्कल हैं. यानी वो छोटा सा ग्रुप जो पुतिन के हर बड़े फैसले में सलाह देता है. यूक्रेन युद्ध हो या भारत जैसी दोस्त देशों से डील, इनके बिना कुछ नहीं होता. दुनिया भर में इनका खौफ इसलिए है क्योंकि ये रूस की सख्त नीतियों के पीछे का दिमाग हैं.

सिलोविकी का जन्म: KGB से क्रेमलिन तक का सफर

सिलोविकी की जड़ें सोवियत यूनियन के KGB में हैं. पुतिन खुद KGB के पूर्व अधिकारी हैं, तो उन्होंने इन्हें अपनी टीम में जगह दी. 1990 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के साथ काम करने वाले ये लोग आज रूस की सिक्योरिटी काउंसिल, FSB (घरेलू खुफिया) और SVR (विदेशी खुफिया) चला रहे हैं. इनका फोकस हमेशा 'राष्ट्रीय सुरक्षा' पर रहता है. मतलब पश्चिमी देशों को दुश्मन मानना और रूस को मजबूत रखना. पुतिन के सत्ता में आने के बाद इनकी ताकत बढ़ी, खासकर 2014 के क्राइमिया संकट और 2022 के यूक्रेन हमले के बाद. आज ये रूस की अर्थव्यवस्था, सेना और राजनीति पर कंट्रोल रखते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिलोविकी रूस को 'पावर वर्टिकल' की तरफ ले गए हैं, जहां सब कुछ पुतिन के इशारे पर चलता है.

क्यों है इनका खौफ? दुनिया को लगता है, ये पुतिन को 'हॉक्स' बना देते हैं

सिलोविकी को 'एंफोर्सर्स' कहा जाता है क्योंकि ये सख्त फैसले लेने में माहिर हैं. दुनिया में इनका खौफ इसलिए क्योंकि ये यूक्रेन जैसे हमलों की रणनीति बनाते हैं. पश्चिमी देश इन्हें 'कोल्ड वॉर माइंडसेट' वाले मानते हैं.X (पूर्व ट्विटर) पर हाल की पोस्ट्स में भी चर्चा है कि सिलोविकी पुतिन को युद्ध की सलाह देते हैं, जिससे रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है.

पुतिन के 7 सबसे करीबी सिलोविकी: इन्हें पहचान लो, रूस की पॉलिटिक्स समझ आ जाएगी

पुतिन का इनर सर्कल छोटा है, लेकिन इनमें ताकतवर 7 बड़े नाम हैं, जो KGB बैकग्राउंड से हैं और आज रूस चलाते हैं. एक-एक के बारें में जानते हैं.

निकोलाई पात्रुशेव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव.पुतिन के सबसे पुराने दोस्त, 1970 के दशक से साथ.रूस की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इन्हीं के दिमाग की उपज है.

सर्गेई नारिश्किन

SVR (विदेशी खुफिया) के डायरेक्टर.1990 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के साथ काम किया.विदेश नीतियों पर इनकी पकड़ मजबूत.

अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव

FSB (घरेलू खुफिया) चीफ.KGB का उत्तराधिकारी.देश के अंदर कोई साजिश हो, तो इन्हें पता चल जाता है.

सर्गेई शोइगु

रक्षा मंत्री.KGB नहीं, लेकिन सिलोविकी में शामिल क्योंकि सेना और इमरजेंसी सर्विसेज संभालते हैं.यूक्रेन युद्ध में इनकी भूमिका अहम.

वालेरी गेरासिमोव

जनरल स्टाफ चीफ.सैन्य रणनीतिकार.'गेरासिमोव डॉक्ट्रिन' के नाम से मशहूर, जो हाइब्रिड वॉरफेयर सिखाती है.

इगोर सेचिन

रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी के CEO.पूर्व डिप्टी PM.एनर्जी सेक्टर पर कंट्रोल, पुतिन के 'ग्रे कार्डिनल' कहलाते हैं.

एंटोन वैनो

प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ऑफ स्टाफ.कम दिखते हैं, लेकिन क्रेमलिन का सारा मैनेजमेंट इन्हें संभालते हैं.

ये 7 लोग पुतिन के 'सांस' हैं. इनके बिना रूस का एक पत्ता नहीं हिलता.