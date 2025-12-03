DNA: कौन हैं पुतिन के 'सिलोविकी'? मर्जी के बिना कोई आसपास फटक नहीं सकता; क्या है काम

How Powerful is Putin Security: रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले उनकी सुरक्षा की विशेष रूप से चर्चा हो रही है. लेकिन आज हम आपको पुतिन की शैडो फोर्स के बारे में बताना चाहते हैं. ये पुतिन की वो फोर्स है जो साये की तरह उनके साथ चलती है. ये वो फोर्स है जो हमेशा पुतिन के सबसे करीब रहती है, जिनके बिना पुतिन कोई फैसला नहीं लेते हैं. जिनकी मदद से ही रूस की सत्ता पर पुतिन की मजबूत पकड़ बनी हुई है.

पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ गिने-चुने लोगों से ही घिरे रहते हैं. कुछ खास लोगों के अलावा और कोई उनके करीब फटक भी नहीं सकता है. इन चुनिंदा लोगों के घेरे को सिलोविकी कहा जाता है. आज आपको पुतिन के सिलोविकी, सिलोविकी से जुड़े लोगों के काम और पुतिन से उनके संबंधों के बारे में भी जानना चाहिए.

कैसी है पुतिन की सिक्योरिटी?

आसान भाषा में सिलोविकी का मतलब है रूस में ऐसे लोग जो सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से आते हैं और देश की सत्ता में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं. अगर ये कहा जाए कि सिलोविकी रूस का असली पावर सेंटर है तो गलत नहीं होगा. सिलोविकी से जुड़े लोग हमेशा पुतिन का दिमाग बनकर उन्हें घेरे रहते हैं और उनके अहम फैसलों में सलाह देते हैं.

पुतिन खुद भी सिलोविकी रह चुके हैं. वर्ष 1975 से 1991 तक पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी KGB में काम कर चुके हैं. अब आपको ये भी जानना चाहिए कि सिलोविकी में कौन-कौन हैं और उनकी क्या भूमिका है?