Advertisement
trendingNow13007656
Hindi Newsदुनिया

जिन पर किया ऐतबार, वो ही निकले गद्दार! कौन हैं वो दो शख्स जिनकी दगाबाजी के चलते शेख हसीना को हुई फांसी की सजा

Sheikh Hasina Verdict: बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र विद्रोह के दौरान हुई हिंसा और नरसंहार का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने इस दौरान हुई पुलिस फायरिंग में 1400 लोगों की मौत की जिम्मेदारी सीधे हसीना पर डाली है.

 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Sheikh Hasina Death Penalty: बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई 2024 छात्र विद्रोह के दौरान हुए नरसंहार का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि विद्रोह को दबाने के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में 1400 लोगों की मौत हुई और इसके लिए हसीना सीधे तौर पर जिम्मेदार थीं. ट्रिब्यूनल की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को मजबूत बनाने में हसीना के दो नजदीकी रहे अफसरों वकार उज जमान और अल मामून की भूमिका को निर्णायक बताया गया है. सूत्रों के अनुसार, अगर ये दोनों बांग्लादेश में मौजूद न होते, तो हसीना के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता. आइए जानते है कि आखिर ये दो अफसरों ने कैसे हसीना के लिए मुश्किल खड़ी कर दी...

वकार उज जमान ने मोड़ दिया पूरा मामला

बता दें, वकार उज जमान वर्तमान में बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं और शेख हसीना के रिश्तेदार भी माने जाते हैं. जून 2024 में ही उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन ट्रायल के दौरान सामने आया कि विद्रोह के समय वे हसीना के साथ नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ खड़े थे. पूर्व गृह मंत्री के अनुसार, वकार ने उपद्रवियों को काबू में लाने के आदेशों को लागू नहीं किया. हालात बिगड़ने के बाद ही उन्होंने शेख हसीना को सूचित किया. उनके कहने पर ही हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया. वकार ने आश्वासन दिया था कि हालात सामान्य होने पर हसीना वापस आ सकती हैं, लेकिन उनके देश छोड़ते ही वकार ने अंतरिम सरकार की प्रक्रिया शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

जानें कौन हैं अल मामून जो बन गए सरकारी गवाह

पूर्व पुलिस प्रमुख अल मामून भी जुलाई विद्रोह के आरोपी थे, लेकिन बाद में वे सरकारी गवाह बन गए. ट्रायल के दौरान मामून ने कई उच्च-स्तरीय जानकारी कोर्ट को दी जो अब तक केवल बांग्लादेशी राजनीतिक हलकों में चर्चा थी. मामून के गवाह बनते ही बांग्लादेश में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें हसीना उन्हें विद्रोहियों पर गोली चलाने का आदेश देती सुनाई देती हैं. सरकारी गवाही के बदले मामून को राहत मिली और कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई. वे पिछले 17 महीने से जेल में बंद हैं.

जानें अब क्या होगा शेख हसीना का?

बांग्लादेश सरकार अब इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी में है. इसके बाद यह नोटिस भारत को भेजा जाएगा, जहां हसीना वर्तमान में शरण लिए हुए हैं. उन्हें भारत से प्रत्यर्पित करना है या नहीं इसका निर्णय अब भारत सरकार के हाथ में होगा. इस बीच, बांग्लादेश में 6 महीने बाद आम चुनाव होने हैं. सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी ने संकेत दिया है कि यदि वह सत्ता में आती है, तो हसीना के खिलाफ कुछ मामलों को वापस लिया जा सकता है. बता दें, बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल ने कहा कि हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे. सत्ता में आने पर हसीना के मुकदमों की समीक्षा करेंगे. हालांकि, किन आरोपों को वापस लिया जाएगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Sheikh Hasina

Trending news

आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
Supreme Court News
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
Love Guru
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
Mamata Banerjee
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
Sheikh Hasina
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा