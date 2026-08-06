/लाल सागर में तिरंगा वाले जहाज पर हमला किसने किया? अंसार अल्लाह की चुप्पी पर उठ रहे सवाल, क्या हूती भी छिपा रहे सच

Houthi Rebel Attack on an Indian Ship: लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला हुआ. उस जहाज पर हमला हुआ, जिस पर तिरंगा लहरा रहा था. ईरान और अमेरिका के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ. तब से अब तक पहली बार किसी भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ और उसे डुबो दिया गया.
भारतीय झंडे वाले जिस जहाज पर हमला किया गया, उसका नाम है फैज-ए-नूर-ए-औलिया. ये जहाज सऊदी अरब के नजदीक से निकलकर लाल सागर में पहुंचा था. लाल सागर में ही इस जहाज पर हमला किया गया. हमले में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और वह डूब गया. हालांकि जहाज पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. इस जहाज में 1 विदेशी और 13 भारतीय नागरिकता वाले नाविक सवार थे.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में धमाके के बाद जहाज से काले धुएं का गुबार उठता दिखा. ये काला धुआं बताने के लिए काफी है कि जहाज पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक वाले हथियार से हमला किया गया. भारत सरकार ने इस हमले की निंदा करते हुए एक बयान भी जारी किया.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है - होर्मुज और लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले तत्काल प्रभाव से रुकने चाहिए. समुद्र में स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही को दोबारा स्थापित करना अब बेहद जरूरी हो गया है.
जहाज से रेस्क्यू किए गए भारतीय नाविक फिलहाल यमन में हैं. भारत सरकार की प्राथमिकता इन नाविकों को सुरक्षित भारत लाना है. विदेश मंत्रालय ने इस हमले से किसी देश या गुट को नहीं जोड़ा है, लेकिन यमन की मान्यता प्राप्त सरकार ने इस हमले के पीछे हूती लड़ाकों का हाथ बताया है. आखिर हूती लड़ाकों को हमले से क्यों जोड़ा जा रहा है, अब आप ये समझिए.
जिस जगह भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ वो यमन के हुदैदा बंदरगाह से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है. हुदैदा बंदरगाह पर हूती गुट अंसार अल्लाह का कब्जा है. पहले गाजा और अब जारी ईरान युद्ध के दौरान हूती गुट ने हुदैदा बंदरगाह से 134 हमले किए हैं. हुदैदा बंदरगाह पर हूती लड़ाकों का हथियार डिपो और ड्रोन लॉन्चिंग केंद्र भी स्थित है.
हूती गुट ने 20 जुलाई को लाल सागर की नौसैनिक घेराबंदी का ऐलान भी किया था. उसने धमकी दी थी कि सऊदी अरब से आवाजाही करने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाएगा. इन सब तथ्यों के तार जोड़े जाएं तो भारतीय जहाज पर हूती लड़ाकों के हमले से जुड़ा शक बढ़ जाता है.
शक की एक और बड़ी वजह है. ये वजह है हूती लड़ाकों की खामोशी. आमतौर पर हूती गुट अंसार अल्ला के प्रवक्ता लाल सागर में हो रही गतिविधियों पर बयान जारी करते हैं, लेकिन यहां तो एक जहाज पूरी तरह डूब गया. इतनी बड़ी घटना पर अंसार अल्ला की प्रोपेगेंडा मशीनरी चुप बैठी है.
यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की निगरानी करने वाली एजेंसियों का भी यही मानना है, कि भारत के जहाज पर हूती गुट ने ही हमला किया है. ऐसी ही एक एजेंसी है विंडवार्ड. विंडवार्ड के आकलन में कहा गया है कि भारतीय झंडे वाले जहाज पर हूती गुट ने ड्रोन बोट से हमला किया है.
विंडवार्ड का मानना है कि हमले में तूफान नाम की ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया गया है. अब हम आपको हूती गुट के इस बारूदी हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें, कि ये हमला कितना घातक था.
वर्ष 2022 और 2023 में हूती गुट अंसार अल्लाह को ईरान से हमला करने वाली बोट मिली थीं. ये ऐसी नाव हैं जिनके अंदर विस्फोटक भरे होते हैं और इन्हें रिमोट से संचालित किया जाता है. यानी इन नाव को चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती. हूती आतंकियों के पास जो ड्रोन बोट हैं, उनके अंदर 1500 किलोग्राम तक विस्फोटक लोड किया जाता है और फिर इन्हें टारगेट किए जहाज की तरफ रवाना कर दिया जाता है. वर्ष 2024 में हूती लड़ाकों ने ऐसी ही ड्रोन बोट्स से ब्रिटिश और फ्रेंच व्यापारिक जहाजों पर हमले भी किए थे.
जहाज पर हमला कहां हुआ, कैसे किया गया. ये आपने देखा. अब सवाल उठता है कि आखिर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला क्यों किया गया. जैसा कि हमने आपको बताया कि हूती गुट ने लाल सागर की नौसैनिक घेराबंदी कर रखी है.
हूती गुट का मकसद सऊदी अरब से तेल की सप्लाई रोकना है ताकि अमेरिका के मित्र देश सऊदी अरब पर दबाव बढ़े और अमेरिका युद्धविराम की शर्तों में नरमी लाए. इसी वजह से हूती लड़ाकों ने 20 जुलाई से लेकर अब तक लाल सागर में चार जहाजों पर हमला किया है. इन हमलों में भारतीय झंडे वाले जहाज पर अटैक भी शामिल है.
#DNAमित्रों | तिरंगा लहराते जहाज पर हमला.. कब लेंगे बदला ? लाल सागर में भारतीय जहाज पर हूती का हमला !#DNA #DNAWithRahulSinha #IndianShip #Houthi @rahulsinhatv pic.twitter.com/aZ3iDotuLv
— Zee News (@ZeeNews) August 5, 2026
वॉशिंगटन इंस्टिट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी ने लाल सागर में हुए हमलों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है. ये रिपोर्ट कहती है कि हूती गुट ने सऊदी अरब से आने वाले जहाजों को रोकने के लिए अपने बड़े सैन्य संसाधन तैनात कर रखे हैं. सऊदी अरब से आने वाले जो जहाज, यमन के हूती प्रभाव वाले इलाकों के नजदीक से गुजरते हैं तो उन पर हमलों की संभावना बढ़ जाती है.
इतना ही नहीं अगर किसी जहाज का आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी उसकी पहचान बताने वाले यंत्र बंद कर दिए जाते हैं, तब हूती लड़ाके जहाज के झंडे की अहमियत को दरकिनार कर देते हैं. हूती लड़ाके ऐसे जहाजों को संदिग्ध मानते हैं और उन पर हमला कर देते हैं. भारतीय झंडे वाले जिस जहाज पर हमला किया गया था, उसके नाविकों ने भी हमलों से बचने के लिए अपना आइडेंटिटी सिस्टम बंद कर रखा था.
भारतीय झंडे वाले जहाज पर हूती आतंकियों ने जानबूझकर हमला किया या फिर ये किसी गलतफहमी का नतीजा था. इस सवाल का जवाब भारत सरकार की पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा. भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमले की खबर आपने दूसरे टीवी न्यूज चैनल्स और इंटरनेट पर भी देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जहाज के ऊपर देश का झंडा लगाने का सिलसिला कब से शुरु हुआ. आखिर क्यों समुद्र में घूमते जहाजों पर झंडा लगाने की जरूरत पड़ी. चलिए, हम आपको इतिहास के इस अध्याय से भी अवगत करा देते हैं.
जहाजों पर देश का झंडा लगाने का सिलसिला सदियों पुराना है, लेकिन इसे राष्ट्रीय नीति के तौर पर 16वीं सदी के दौरान ब्रिटेन ने अपनाया. ब्रिटेन ने जहाजों पर देश का झंडा लगाना अनिवार्य कर दिया था. झंडे की वजह से ब्रिटिश नौसेना के सैन्य जहाजों को पता चल जाता था कि समुद्र में जो जहाज दिख रहा है. वो दुश्मन या फिर समुद्री लुटेरों का जहाज नहीं है. ब्रिटेन के बाद उपनिवेशवाद के दौर में दूसरे देशों ने भी ये तरीका अपनाया. वर्ष 1958 में हुई जेनेवा समझौते में जहाजों पर झंडे को अंतरराष्ट्रीय मानक बना दिया.
जहाजों पर झंडे उनकी पहचान और सुरक्षा की वजह से लगाए जाते हैं, लेकिन इतिहास में इन झंडों का अलग तरह से इस्तेमाल भी हुआ है. 18वीं सदी में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट की नौसेना से बचने के लिए ब्रिटेन के व्यापारिक जहाज दूसरे देशों के झंडों का इस्तेमाल करते थे. दूसरे विश्वयुद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही किया था.
अमेरिका के व्यापारिक जहाज पनामा के झंडे तले चलते थे. इन जहाजों से मित्र राष्ट्रों को सैन्य मदद भेजी जाती थी. इस तरह अमेरिका ने ये दिखाया कि युद्ध में वो निष्पक्ष है लेकिन पर्दे के पीछे मित्र राष्ट्रों को मदद भेजने का सिलसिला भी जारी रखा था. हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज तो जहाज पर लगे झंडे को साम्राज्य के सम्मान का प्रतीक मानते थे.
छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे - मराठा साम्राज्य का कोई भी जहाज भगवा ध्वजा के बिना नहीं निकलना चाहिए. भगवा ध्वजा हमारे साम्राज्य का सम्मान है. अगर ध्वजा को नुकसान होता है तो वो मराठा साम्राज्य के सम्मान का हनन है. इसलिए हर नाविक के लिए ये आवश्यक है, कि वो मरते दम तक अपने जहाज की भगवा ध्वजा की रक्षा करे.
मराठा साम्राज्य में सम्मान की सुरक्षा प्राथमकिता थी. आज ईरान के युद्ध की वजह से समुद्री सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गई है. होर्मुज और दूसरे तेल रूट्स की सुरक्षा दोबारा स्थापित करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया गया है. इस नए प्लान में अमेरिका, ईरान और ओमान शामिल हैं .
ईरान और अमेरिका ने तय किया है कि 60 दिनों तक होर्मुज को पूरी तरह खोला जाए. यानी ना तो ईरान और ना ही अमेरिका होर्मुज की घेराबंदी करेगा. जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक अमेरिका अपने हमले पूरी तरह बंद करेगा. बदले में होर्मुज से ईरान अपनी नौसेना को पीछे हटाएगा. जो जहाज तेल लेने आएंगे उन्हें ईरान की समुद्री सीमा से एंट्री मिलेगी.
तेल लेने के बाद जहाजों को ओमान की समुद्री सीमा से निकलना होगा. इस अंतरिम प्रस्ताव में ये भी तय किया गया है, कि 60 दिनों तक जहाजों से कोई टोल या फीस नहीं ली जाएगी. अगर ये अंतरिम प्लान कामयाब रहा तो इसकी मियाद बढ़ाई जाएगी. इस खबर के बाद तेल के संकट से जूझती दुनिया ने राहत की सांस ली है.