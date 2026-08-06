/लाल सागर में तिरंगा वाले जहाज पर हमला किसने किया? अंसार अल्लाह की चुप्पी पर उठ रहे सवाल, क्या हूती भी छिपा रहे सच

वर्ष 2022 और 2023 में हूती गुट अंसार अल्लाह को ईरान से हमला करने वाली बोट मिली थीं. ये ऐसी नाव हैं जिनके अंदर विस्फोटक भरे होते हैं और इन्हें रिमोट से संचालित किया जाता है. यानी इन नाव को चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती. हूती आतंकियों के पास जो ड्रोन बोट हैं, उनके अंदर 1500 किलोग्राम तक विस्फोटक लोड किया जाता है और फिर इन्हें टारगेट किए जहाज की तरफ रवाना कर दिया जाता है. वर्ष 2024 में हूती लड़ाकों ने ऐसी ही ड्रोन बोट्स से ब्रिटिश और फ्रेंच व्यापारिक जहाजों पर हमले भी किए थे.