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लाल सागर में तिरंगा वाले जहाज पर हमला किसने किया? अंसार अल्लाह की चुप्पी पर उठ रहे सवाल, क्या हूती भी छिपा रहे सच

Who Carried out Attack on Indian Tricolour Flying Ship? लाल सागर में भारतीय तिरंगा लगे जहाज पर हमला कर उसे डुबो दिया गया. इस हमले के बाद से वहां पर विद्रोही संगठन अंसार अल्लाह ने चुप्पी साध रखी है और हूती विद्रोहियों का भी कोई बयान सामने नहीं आया है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 06, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:53 AM IST
लाल सागर में तिरंगा वाले जहाज पर हमला किसने किया? अंसार अल्लाह की चुप्पी पर उठ रहे सवाल, क्या हूती भी छिपा रहे सच

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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