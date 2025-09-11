ना इंसान, ना मशीन और ना प्रकृति...इन देशों में जमीन के हजारों फीट नीचे किसने बनाया सुरंगों का जाल? दशकों बाद सुलझा रहस्य
ना इंसान, ना मशीन और ना प्रकृति...इन देशों में जमीन के हजारों फीट नीचे किसने बनाया सुरंगों का जाल? दशकों बाद सुलझा रहस्य

Mysterious Tunnel in Brazil: ब्राजील और अर्जेंटीना में ऐसी कई रहस्यमयी सुरंगें हैं जिनके बारे में जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं. बहुत कम लोगों को पता होगा कि इन सुरंगों को किसने बनाया था? अगर आप भी अनजान हैं तो हम आपको रूबरू कराने चल रहे हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 11, 2025, 06:49 PM IST
ना इंसान, ना मशीन और ना प्रकृति...इन देशों में जमीन के हजारों फीट नीचे किसने बनाया सुरंगों का जाल? दशकों बाद सुलझा रहस्य

Argentina Mysterious Tunnel: दुनियाभर में ऐसी कई रहस्यमयी चीजें हैं जिसके बारे में सुनकर या पढ़कर लोग हैरान परेशान हो जाते हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं ब्राजील और अर्जेंटीना की उन विशाल सुरंगों के बारे में जिसे लेकर वैज्ञानिक भी दशकों से अचंभित हैं. इन सुरंगों को किसने बनाया है ये लंबे समय से रहस्य का विषय बना हुआ था. वैज्ञानिकों का कहना है कि बिना अच्छे उपकरणों के बिना इतनी बड़ी सुरंगें बनाना आसान काम वनहीं था. हालांकि वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा दिया है. आइए जानते हैं कि इसे किसने बनाया था.

वैज्ञानिकों ने सुलझाया रहस्य
ये सुरंगे काफी समय से रहस्य का विषय बनी थी, हालांकि इस रहस्य को साल 2018 में सुलझाया गया. साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि ये सुरंगें असल में एक ऐसे जीव ने बनाई थीं जो अब विलुप्त हो चुका है. शोधकर्ताओं ने बताया कि इन सुरंगो को बनाने के लिए विशालकाय ग्राउंड स्लॉथ ने जमीन में खुदाई की थी. भूविज्ञान के प्रोफेसर हेनरिक फ्रैंक ने सबसे पहले इन सुरंगों की खोज की थी. बता दें कि ये सुरंगें 1,968 फीट तक लंबी और लगभग 6 फीट ऊंची हैं. दक्षिणी ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल क्षेत्र में 1,500 से ज्यादा ऐसी सुरंगें मिलीं. इंसानों के पास इन्हें बनाने का उपकरण या कौशल नहीं था, और ये प्रकृति का काम भी नहीं हो सकता. इसलिए इनकी बनावट ने हर किसी को हैरान कर दिया था.

सुरंगों पर मिले ये निशान
शोधकर्ताओं ने ये भी बताया कि इन सुरंगों पर बड़े पंजे के निशान मिले थे, जो एक समान पैटर्न में थे. यह इस बात का संकेत था कि इन सुरंगों को विशाल जीवों ने बनाया था. साथ ही कहा कि दुनिया में कोई भूगर्भीय प्रक्रिया नहीं है जो गोल या अंडाकार आकार की लंबी सुरंगें बनाती हो, जो शाखाओं में बंटी हों और दीवारों पर पंजे के निशान हों. उन्हें ऐसे दर्जनों गुफाएं मिली जिनका निर्माण प्राकृतिक नहीं है बल्कि जानवरों ने उन्हें खोदा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है ग्राउंड स्लॉथ?
Wion की रिपोर्ट के मुताबिक विशालकाय ग्राउंड स्लॉथ (मेगाथिरियम या संबंधित प्रजाति) के थे. यह स्लॉथ लगभग 8,000-10,000 साल पहले प्लीस्टोसिन युग में दक्षिण अमेरिका में रहता था. वे साधारण स्लॉथ नहीं थे, बल्कि हाथियों जैसे थे. उनके अंग मजबूत थे और उनके पंजे विशाल थे, जिससे वे सुरंगें बनाने के लिए जमीन खोद सकते थे. वे कई पीढ़ियों में बनाए गए थे, जैसा कि उनकी लंबाई और फैलाव वाले क्षेत्र से पता चलता है. संभावना है कि वे शाकाहारी स्लॉथ के लिए आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल होते थे. सुरंगों में इंसानों के पैरों के निशान भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वे स्लॉथ का पीछा करते थे.

Mysterious Tunnel in Brazil

;