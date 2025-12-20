Advertisement
trendingNow13047539
Hindi Newsदुनियाहिंसा के बीच मसीहा बनने का नाटक! भारतीय दूतावास पर पत्थरबाजी करने वालों के बचाव में उतरा ये खूंखार चेहरा!

हिंसा के बीच 'मसीहा' बनने का नाटक! भारतीय दूतावास पर पत्थरबाजी करने वालों के बचाव में उतरा ये खूंखार चेहरा!

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में एक बार फिर हालात गंभीर है और हिंसा भड़क गई है. देश में जारी हिंसा और टकराव के बीच आतंकी नेता का सामने आकर हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा का दावा करना चौंकाने वाला है. भारत विरोधी उकसावे और कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए जाने वाला हारून इजहार के इस बयान ने बांग्लादेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कंट्रोल पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंसा के बीच 'मसीहा' बनने का नाटक! भारतीय दूतावास पर पत्थरबाजी करने वालों के बचाव में उतरा ये खूंखार चेहरा!

Harun Izhar Controversial Statement: भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इन दिनों एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है. इसी बीच भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानों और कट्टरपंथी गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहने वाले बांग्लादेशी देवबंदी मौलवी हारून इजहार ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसने हलचल मचा दी है. हारून इजहार का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी वह और उसके समर्थक संभाल रहे हैं और देश में कहीं भी मॉब कल्चर जैसी कोई भी स्थिति नहीं है. वहीं हकीकत यह है कि देशभर में हिंसा फैल गई है और खतरा बढ़ गया है.

इजहार ने यह भी दावा किया है कि बांग्लादेश के हिंदुओं और मंदिरों की हिफाजत का जिम्मा भी वही लोग निभा रहे हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि असल हकीकत इससे बिलकुल अलग है. हाल ही में यही कट्टरपंथी गुट भारतीय हाई कमीशन और सहायक हाई कमीशनों पर बार-बार हमले की कोशिश करते रहे हैं.

हाल ही में चट्टोग्राम में स्थित भारतीय सहायक हाई कमीशन पर पथराव की घटना सामने आई थी. जिसमें पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था. इन्हीं आरोपियों की रिहाई की मांग को लेकर हारून इजहार भी थाने पहुंचा था, इस दौरान यह विवादित बयान इजहार ने दिया. इजहार ने कहा कि क्या दूतावास की कोई खिड़की या शीशा टूटा है. इतना ही नहीं हैरानी की बात यह है कि उसने भारत को आक्रामक और आतंकवादी देश बताते हुए यह भी कहा कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास एक निर्दोष संस्था है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वह खुद निभाएगा. इजहार के अनुसार भारतीय हाई कमीशन के खिलाफ किसी तरह की भीड़ नहीं बनेगी और पुलिस-प्रशासन से पहले बांग्लादेशी लोग खुद ऐसी किसी घटना को होने नहीं देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार इजहार ने कहा कि अगर भारत बार्डर पर हमला करेगा तो इसका जवाब हम देंगे. लेकिन हाई कमीशन का इसमें कोई दोष नहीं है. अगर कोई अलग-थलग व्यक्ति कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे.

भारत विरोधी है इजहार
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हारुन का भारत विरोधी धमिकियों को पुराना नाता है. इजराह पहले भी धमकी देते हुए कह चुका है कि हमने ढाका को हिला दिया है. अगली बारी दिल्ली की है...इंशाअल्लाह.

बीते कुछ महीनों में इजहार ने कई बार भारत विरोधी बयान दे चुका है. बता दें कि कई सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया रिपोर्टों में हारून इजहार के अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा से संबंध होने का भी दावा करते हैं. हारुन इजहार को साल 2011 में लश्कर से जुड़े होने के आरोप में जेल भी जाना पड़ा था. फिर बाद में वह हिफाजत-ए-इस्लाम के साथ जुड़ गया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी भी वह हिफाजत-ए-इस्लाम की तरफ से बांग्लादेश में कई भारत-विरोधी कार्यक्रम चला रहा है.

ये भी पढे़ंः 15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट

बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा
इस बार बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत 18 दिसंबर को होती है जब छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो जाती है. इस हिंसा का बड़ा असर चट्टोग्राम में भी देखने को मिला जहां भारतीय सहायक हाई कमीशन पर भी हमला करने की कोशिश हुई. हिंसा में शामिल लोगों ने पानी की बोतले और पत्थर फेंके. भीड़ ने भारतीय सहायक हाई कमिश्नर के आवास की ओर मार्च किया और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की भी कोशिश की. जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ कर किसी तरह हालात पर काबू पाई.

ये भी पढे़ंः असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh violenceHarun Izhar Statement

Trending news

शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
priyanka chaturvedi
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
PM Modi
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
India bangladesh currency comparison
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
Who Global Summit
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
Harish Rana Coma Case
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...