Monkeypox: मंकीपॉक्स को लेकर WHO ने उठाया अब ये कदम, वैश्विक इमरजेंसी किया जा सकता है घोषित

WHO on Monkeypox: मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों से पूरी दुनिया परेशान है. इसको देखते हुए WHO ने इमरजेंसी समिति की बैठक बुलाई है. इसमें मंकीपॉक्स को वैश्विक संकट घोषित करने पर विचार किया जा सकता है.