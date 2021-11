कोरोना: WHO की गंभीर चेतावनी, कहा- यहां हो सकती हैं 7 लाख मौतें

जिनेवा: दुनियाभर में कोरोना (Covid 19) का असर कम जरूर हुआ है लेकिन अभी महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. अब कोरोना महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक नई चेतावनी दी है. संगठन ने कहा है कि पूर्वानुमानों के मुताबिक यूरोप (Europe) के 53 देशों में सर्दियों के बाद अगले बसंत तक कोरोना महामारी से सात लाख और लोगों की मौत हो सकती है. इसके बाद मौत के कुल मामले 20 लाख से ज्यादा हो सकते हैं.

WHO यूरोप का कार्यालय डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है. उसने संक्रमण से सुरक्षा के उपायों में कमी और वैक्सीन से मामूली बीमारियां सामने आने के बढ़ते सबूतों का हवाला दिया है. साथ ही कहा कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों, 60 साल से पार के लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों समेत सबसे अधिक संवेदनशील आबादी को वैक्सीन की बूस्टर डोज (Booster Dose) देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

