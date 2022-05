WHO Warning: कोरोना महामारी को लेकर WHO ने दी नई चेतावनी, इस बात पर जताई गंभीर चिंता

WHO new warning regarding corona: कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) प्रमुख ने रविवार को चेताया कि निश्चित तौर पर कोविड महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है. उन्होंने सरकारों से कहा, 'हम अपने जोखिम पर हमारे बचाव नियमों में कमी करें.'

जानें WHO प्रमुख ने क्या कहा?

जिनेवा में संगठन की वार्षिक बैठक की शुरुआत करते हुए डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस अदानोम घेब्रेयसस ने मौजूद अधिकारियों से कहा, 'नमूनों की जांच और सिक्वेंसिंग में कमी का मतलब है कि हम वायरस की उपस्थिति को लेकर अपनी आंखें मूंद रहे हैं.' उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कम आय वाले देशों के करीब एक अरब लोगों को अब भी कोविड-रोधी टीके की खुराक नहीं दी जा सकी है.

कोरोना हर जगह खत्म नहीं होगा

वैश्विक हालात पर आधारित हालिया साप्ताहिक रिपोर्ट के मद्देनजर घेब्रेयसस ने कहा कि संक्रमण के नये मामलों में मार्च के बाद कई सप्ताह से कमी दर्ज किए जाने के बाद मामलों में स्थिरता देखी गई है जबकि मौत के मामलों में भी कमी आयी है. उन्होंने कहा कि हालात में सुधार और दुनिया की 60 फीसदी आबादी का टीकाकरण होने के बावजूद जब तक महामारी हर जगह खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये हर जगह खत्म नहीं होगी.

भारत में भी सामने आ चुका है मामला

बता दें कि भारत में तेलंगाना के हैदराबाद में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट बीए-4 के पहले मामले की पुष्टि हुई है. जीनोमिक सर्विलांस प्रोग्राम के जरिए कोरोना वायरस के BA.4 स्ट्रेन का पता लगाया गया है. भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) ने पुष्टि की है कि भारत में BA.4 Omicron संस्करण का पहला मामला हैदराबाद से सामने आया है. INSACOG ने नए सब वेरिएंट पर चर्चा के लिए एक बैठक भी बुलाई है. बीए.4 के पहले मामले का पता लगाने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से हैदराबाद की यात्रा करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने वालों के संपर्क का पता लगाना शुरू कर दिया गया है.

