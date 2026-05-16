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हंता वायरस को लेकर WHO का बड़ा अलर्ट! इंसान के शरीर में कितने दिन रहता है वायरस? वैज्ञानिकों के सामने अब भी बड़ा रहस्य

Hanta Virus Outbreak: WHO ने एंडीज हंता वायरस को लेकर चिंता जताई है. वैज्ञानिक अब भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वायरस इंसान के शरीर में कितने समय तक सक्रिय रहता है और दूसरों में फैल सकता है या नहीं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 01:11 PM IST
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Hanta Virus Alert
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Hanta Virus Alert: दुनिया भर में चिंता बढ़ाने वाले हंता वायरस (Hantavirus) को लेकर WHO ने बड़ा अपडेट जारी किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि एंडीज हंता वायरस इंसान के शरीर में कितने समय तक सक्रिय रहता है और कितने समय तक दूसरों में फैल सकता है, इसे लेकर अभी भी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है. हाल ही में एमवी होंडियस (MV Hondius) नाम के एक क्रूज जहाज पर इस वायरस के फैलने से 11 लोग संक्रमित हुए थे और 3 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद WHO ने वायरस की गहराई से जांच शुरू कर दी है.

सिर्फ चूहों से नहीं, इंसानों से भी फैल सकता है वायरस

विशेषज्ञों के मुताबिक एंडीज हंता वायरस सामान्य हंता वायरस से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है. यह वायरस केवल संक्रमित चूहों या हवा के जरिए ही नहीं, बल्कि इंसानों के शरीर के तरल पदार्थों से भी फैल सकता है. इसमें लार, मां का दूध और स्पर्म जैसे माध्यम शामिल हैं. वैज्ञानिकों को डर है कि ये वायरस निकट संपर्क और यौन संबंधों के जरिए भी तेजी से फैल सकता है. यही वजह है कि WHO इस वायरस को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है.

WHO ने शुरू की स्पेशल स्टडी

जानकारी के अनुसार, एंडीज हंतावायरस पर कई महत्वपूर्ण अध्ययन चल रहे हैं. इनमें सबसे अहम नेचुरल हिस्ट्री स्टडी है. इस स्टडी का उद्देश्य यह समझना है कि वायरस इंसान के शरीर में कितने समय तक रहता है और संक्रमित व्यक्ति कितने समय तक दूसरों के लिए खतरा बना रह सकता है. इसके लिए क्वारंटाइन में रखे गए लोगों के नियमित सैंपल लिए जा रहे हैं. वैज्ञानिक खून, लार और अन्य जैविक नमूनों की जांच कर रहे हैं ताकि संक्रमण की अवधि और फैलने के तरीके को बेहतर समझा जा सके.

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क्रूज जहाज पर फैले संक्रमण ने बढ़ाई चिंता

जानकारी के अनुसार, अप्रैल महीने में MV Hondius क्रूज जहाज पर हंता वायरस संक्रमण तेजी से फैला था. जहाज पर मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों में संक्रमण के मामले सामने आए थे. इस घटना के बाद कई देशों ने क्रूज यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी है. स्वास्थ्य एजेंसियां अब उन लोगों पर खास नजर रख रही हैं, जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वायरस लंबे समय तक शरीर में सक्रिय रह सकता है, तो ठीक हो चुके लोग भी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं.

अभी तक नहीं मिला कोई खास इलाज

फिलहाल हंता वायरस के लिए कोई विशेष दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. डॉक्टर केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट, दर्द नियंत्रण और फेफड़ों की देखभाल शामिल है. अगर आने वाली स्टडी में यह साबित होता है कि वायरस लंबे समय तक संक्रामक रहता है, तो क्वारंटाइन की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है.

WHO ने लोगों को दी सतर्क रहने की सलाह

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने और संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से बचने की सलाह दी है. विशेष रूप से पुरुषों को यौन संबंधों में सावधानी बरतने और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अतिरिक्त सतर्कता अपनाने की सलाह दी गई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में स्टडी के नतीजे सामने आने के बाद वायरस के व्यवहार और संक्रमण अवधि को लेकर ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी.

ये भी पढ़ें: पुरुषों के स्पर्म में 'घर' बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी फैल सकता है संक्रमण! रिसर्च में हुआ खुलासा

अब भी कई रहस्य बाकी

एंडीज हंता वायरस अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है. WHO की नई रिसर्च से उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस वायरस को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा और संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जा सकेगी.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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