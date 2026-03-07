Advertisement
trendingNow13132895
Hindi NewsदुनियाIRGC का कट्टरपंथी कमांडर, खाड़ी में मचाया कहर; कौन है अहमद वाहिदी, जो बना US-इजरायल का सिरदर्द

IRGC का कट्टरपंथी कमांडर, खाड़ी में मचाया कहर; कौन है अहमद वाहिदी, जो बना US-इजरायल का सिरदर्द

Who is the New IRGC Chief: इजरायल-यूएस के घातक हमलों में IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपोर के मारे जाने के बाद अब उसकी कमान अहमद वाहिदी के हाथों में है. जिन्हें एक कट्टरपंथी जनरल माना जाता है. उनकी ताबड़तोड़ आक्रमण शैली ने खाड़ी के देशों में कोहराम मचा रखा है, जिससे यूएस-इजरायल भी परेशान हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 07, 2026, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IRGC का कट्टरपंथी कमांडर, खाड़ी में मचाया कहर; कौन है अहमद वाहिदी, जो बना US-इजरायल का सिरदर्द

Ahmad Vahidi New IRGC chief News: यूएस-इजरायल ने ईरान के साथ जंग शुरू करते हुए 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को उड़ा दिया था. इस हमले में इस्लामिक रिवॉल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपोर (Mohammad Pakpour) भी मारे गए थे. उनके स्थान पर अब अहमद वाहिदी (Ahmad Vahidi) को फोर्स का नया चीफ नियुक्त किया गया है. वह एक हार्डलाइन फिगर कहे जाते हैं. उनके IRGC का कमांडर-इन-चीफ बनने के बाद यूएस-इजरायल पर हमले और तेज होने की आशंका जताई जा रही है. आइए जानते हैं कि अहमद वाहिदी कौन हैं, जो अब ईरान की शक्तिशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर बने हैं?

प्रश्न 1: अहमद वहिदी का जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसा रहा?

उत्तर: अहमद वाहिदी का मूल नाम वहिद शाहचेराघी है. उनका जन्म 27 जून 1958 को ईरान के शिराज शहर में हुआ था. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर डिग्री, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और इमाम सादिक यूनिवर्सिटी से स्ट्रैटेजिक स्टडीज में डॉक्टरेट कर रखी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रश्न 2: उन्होंने ईरानी क्रांति के बाद IRGC में कब और कैसे प्रवेश किया?

उत्तर: 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के एक साल बाद अहमद वाहिदी ने 1980 में IRGC जॉइन किया था. जल्दी ही वे इंटेलिजेंस और मिलिट्री के अलग-अलग विभागों में अहम पदों पर पहुंच गए. 1981 में उन्हें IRGC इंटेलिजेंस का डिप्टी बनाया गया.

प्रश्न 3: ईरान-इराक युद्ध (1980-1988) में उनकी भूमिका क्या थी?

उत्तर: ईरान-इराक युद्ध के दौरान वे IRGC के प्रमुख कमांडरों में से एक थे. उस युद्ध में उनकी सक्रिय भागीदारी रही. उन्होंने इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस वर्क में योगदान दिया. जिससे उनकी सैन्य प्रतिष्ठा बढ़ी.

प्रश्न 4: वे कुद्स फोर्स के पहले कमांडर कब बने?

उत्तर: 1988 में IRGC की एक्सट्रा-टेरिटोरियल ब्रांच कुद्स फोर्स की स्थापना की गई. वे इस फोर्स के पहले कमांडर बने और 1997-1998 तक इस पद पर रहे. उन्होंने कुद्स फोर्स को मजबूत बनाया. यह फोर्स विदेशी ऑपरेशंस, अनकन्वेंशनल वारफेयर और इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है. बाद में कासिम सुलेमानी ने यह पद संभाला.

प्रश्न 5: ईरान की क्षेत्रीय सैन्य रणनीति में उनकी प्रमुख भूमिका के बारे में बताओ?

उत्तर: कुद्स फोर्स कमांडर के रूप में उन्होंने ईरान की क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार रणनीति को आकार दिया. जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, गाजा में हमास और इराक-सीरिया में मिलिशिया को समर्थन देना शामिल था. वे ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के प्रमुख आर्किटेक्ट माने जाते हैं.

प्रश्न 6: वे ईरान के रक्षा मंत्री कब बने?

उत्तर: 2009 से 2013 के दौरान वे महमूद अहमदीनेजाद सरकार में रक्षा मंत्री रहे. इस दौरान उन्होंने ईरान की कन्वेंशनल हथियार उत्पादन (टैंक, मिसाइल, फाइटर प्लेन) को काफी बढ़ावा दिया.

प्रश्न 7: आंतरिक मंत्री और राजनीति में उनकी भूमिका कैसी रही?

उत्तर: अहमद वहिदी वर्ष 2021 से 2024 तक इब्राहिम रईसी सरकार में आंतरिक मंत्री भी रहे. इस दौरान उन्होंने आंतरिक सुरक्षा और विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कंट्रोल किया. वे एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सदस्य भी हैं. साथ ही राजनीतिक-रक्षा मामलों में प्रभावशाली माने जाते हैं.

प्रश्न 8: उन्हें हार्डलाइन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिस्ट क्यों माना जाता है?

उत्तर: वे IRGC के शुरुआती सदस्य और कुद्स फोर्स के संस्थापक हैं. क्षेत्रीय प्रॉक्सी युद्धों के वे रणनीतिकार कहे जाते हैं. मुल्क की कट्टर नीतियों के वे घोर समर्थक हैं. वर्ष 2022 में हुए विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए उन्हें घातक बल का प्रयोग किया था. जिसमें कई लोग मारे गए थे. दिसंबर 2025 में उन्हें IRGC का डिप्टी कमांडर बनाया गया और अब वे इस फोर्स के चीफ बन गए हैं. 

प्रश्न 9: अंतरराष्ट्रीय विवाद और AMIA बॉम्बिंग से जुड़ी इंटरपोल नोटिस क्या है?

उत्तर: वर्ष 1994 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में बने यहूदी केंद्र AMIA पर बम हमला हुआ था. जिसमें 85 लोगों की मौत हुई थी. अर्जेंटीना ने इस हमले का आरोप ईरान पर लगाया था. इसके बाद 2007 में इंटरपोल ने अहमद वाहिदी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया. अमेरिका ने भी उन्हें प्रतिबंधित कर रखा है. हालांकि ईरान इन सब विवादों को राजनीतिक साजिश कहकर खारिज करता रहा है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran warIsrael Iran tensionAhmad VahidiIRGC

Trending news

'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा