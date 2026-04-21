अचानक ईरान ने अपनी सेना का चीफ क्यों बदला? कौन हैं अहमद वाहिदी, जिनकी अमेरिका में है काफी चर्चा

गौर से देखिए. यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. अब इन्हीं के हाथ में ईरान की असली पावर है. हां, ईरान की सेना. मिलिए ईरानी आर्मी के नए चीफ अहमद वाहिदी से. यही शख्स तय करेगा कि ईरान फिर से जंग में उतरेगा या बातचीत पर ही बढ़ेगा.
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन करीब आ रही है और ईरान के अगले कदम पर दुनिया की नजर है. क्या दोनों देश सीजफायर आगे बढ़ाएंगे या नहीं. पिछले 72 घंटे में ईरान में अंदरूनी सत्ता परिवर्तन की भी खबरें खूब चर्चा में रहीं. ऐसे में लोगों का ध्यान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान पर नहीं, बल्कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पावरफुल कमांडर पर ज्यादा है. हां, इन्हें ही ईरान का नया IRGC चीफ बनाया गया है. नाम है अहमद वाहिदी. पश्चिमी मीडिया में काफी चर्चा है. वाहिदी अमेरिका के खिलाफ सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं. सवाल है कि अब क्या होगा.
अहमद वाहिदी के हाथ में ईरानी सेना के स्पेशल फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कमान आ गई है. आज की तारीख में वह देश के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक के तौर पर उभरे हैं. पश्चिमी मीडिया में इस बात की काफी चर्चा है कि अब वाहिदी ही शायद तय करेंगे कि तेहरान फिर से लड़ाई शुरू करेगा या बातचीत जारी रखेगा.
वह न तो राष्ट्रपति हैं, न ही संसद के सदस्य लेकिन इस समय ईरान के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन चुके हैं. IRGC के नए प्रमुख का इतिहास अमेरिका खंगाल रहा है. सुलेमानी से पहले 'कुद्स फोर्स' की कमान इन्हीं के हाथों में थी. 1994 में ब्यूनस आयर्स के यहूदी सेंटर पर हुए बम धमाके से इनका नाम जुड़ा था, जिसमें 85 लोगों की जान चली गई थी. अर्जेंटीना ने इनके खिलाफ इंटरपोल का 'रेड नोटिस' जारी कर रखा है. अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी उन पर कई बार प्रतिबंध लगाए हैं. ऐसे शख्स को ईरान में सबसे पावरफुल पोस्ट मिल गई है.
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