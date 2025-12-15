Who are Naveed Akram and Sajid Akram in Bondi Beach: सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का जश्न में हमला करने वाले की पहचान हो गई है. दोनों हमलावर बाप-बेटे हैं. इनका नाम नवीद और साजिद अकरम है. इन दोनों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 15 बेकसूर लोगों को मार डाला. लेकिन इसी हमले में दूसरी तरफ फल की दुकान चलाने वाले 43 साल के अहमद अल अहमद की बहादुरी की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है.‌ जिन्होंने हमले के दौरान एक शूटर पर झपट्टा मारा, बंदूक छीनी. खुद दो गोलियां लगीं, लेकिन कई जानें बचा ली. दुनिया उन्हें हीरो बता रही है. आप भी देखें बॉन्डी बीच पर हुए हमले में हीरो बने ‍का वीडियो देखें और जानें कौन है नवीद और साजिद अकरम.

HERO OF THE DAY.

A brave man risked his own life, disarmed the terrorist, and saved countless lives.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में दिखता है कि एक शूटर पेड़ के पीछे छिपकर गोली चला रहा है. अहमद सफेद टी-शर्ट में कार के पीछे छिपे हैं. अचानक वे दौड़कर शूटर पर झपटते हैं, बंदूक छीन लेते हैं और शूटर को पीछे धकेल देते हैं. शूटर भागता है. अहमद हाथ ऊपर करके पुलिस को बताते हैं कि वे हमलावर नहीं हैं. इस दौरान अहमद को दो गोलियां लगती हैं.

अहमद अल अहमद कौन हैं? क्यों बने हीरो?

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद अल अहमद 43 साल के हैं, फल की दुकान चलाते हैं, दो बच्चों के पापा हैं. वे वहां से गुजर रहे थे, तभी हमला हुआ. बिना सोचे उन्होंने हिम्मत दिखाई. उनके चचेरे भाई मुस्तफा बोले, "वे 100% हीरो हैं." ऑस्ट्रेलिया के पीएम और दुनिया के लीडर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं. अहमद हॉस्पिटल में हैं, ठीक हो रहे हैं.

कौन है हमलावर नवीद और साजिद अकरम?

संडे मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में बाप और बेटा दोनों शामिल थे. बेटे का नाम नवीद उसके पिता जो 50 साल के थे उनका नाम साजिद अकरम था. शूटिंग के दौरान मारे गए. अधिकारियों का कहना है कि हमला करने से पहले दोनों ने परिवार वालों से कहा था कि वे वीकेंड पर मछली पकड़ने जर्विस बे जा रहे हैं. हमला रविवार को हुआ जब दोनों लोगों ने कैंपबेल परेड के पास एक पैदल पुल से गोलियां चलानी शुरू कर दीं.

पिता-पुत्र सिडनी में रहते थे

नवीद अकरम (24 साल) और साजिद अकरम (50 साल) पिता-पुत्र हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहते थे. ये दोनों 14 दिसंबर 2025 को सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के मुख्य आरोपी हैं. इस हमले में यहूदियों के हनुक्का (चानुका) त्योहार के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें 15-16 लोग मारे गए (एक हमलावर सहित) और दर्जनों घायल हुए. पुलिस ने इसे यहूदी-विरोधी आतंकवादी हमला बताया है.

नवीद अकरम और साजिद अकरम का बैकग्राउंड क्या है?

साजिद अकरम: 50 साल के साजिद फल की दुकान चलाते थे. उनके पास कानूनी तौर पर 6 हथियारों का लाइसेंस था और वे एक गन क्लब के सदस्य थे. वे मूल रूप से पाकिस्तानी हैं और 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे.

नवीद अकरम: 24 साल का नवेद हाल ही में बेरोजगार हो गया था (ब्रिकलेयर का काम करता था). वह ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ नागरिक है. 2019 में ASIO (ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी) ने उसे इस्लामिक स्टेट (ISIS) से जुड़े एक सेल के संपर्कों की वजह से जांचा था, लेकिन कोई खतरा नहीं माना गया. परिवार सिडनी के बॉनीरिग इलाके में रहता था. हमले से पहले उन्होंने घरवालों को कहा था कि वीकेंड पर मछली पकड़ने जा रहे हैं.