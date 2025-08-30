क्या हुस्न परी के जाल में फंसे FBI डायरेक्टर? गर्लफ्रेंड पर ट्रंप सरकार की जासूसी का आरोप, मुश्किल में पॉडकास्टर
एफबीआई डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विलकिंस पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप है. इसे दावे को उन्होंने झूठा बताया और ऐसा कहने वाले पूर्व एफबीआई एजेंट काइल सेराफिन के खिलाफ 5 मिलियन डॉलर का मानहानि मुकदमा दायर किया है.

Aug 30, 2025
एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल की 26 साल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विलकिंस ने एक्स एफबीआई एजेंट और पॉडकास्टर काइल एम सेराफिन के खिलाफ 5 मिलियन डॉलर का मानहानि मुकदमा दायर किया है. विलकिंस का आरोप है कि सेराफिन ने उनके बारे में झूठे आरोप लगाए थे, जिसमें यह कहा गया था कि वह काश पटेल को "हनीपॉट" के रूप में इजराइल की ओर से जासूसी करने के लिए इस्तेमाल कर रही थीं.

सेराफिन ने दावा किया था कि विलकिंस, जो एक कंट्री सिंगर और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, केवल काश पटेल के करीब आने के लिए इजरायल के मोसाद एजेंट की तरह काम कर रही थीं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा था कि उनका और पटेल का रिश्ता केवल इसलिए है क्योंकि पटेल "ट्रंप गर्वमेंट के करीब हैं". इन आरोपों के बाद, विलकिंस ने इन बयानाओं को "बेहद घटिया और बेसलेस" बताते हुए मुकदमा दायर किया.

मुकदमा और आरोप

एलेक्सिस विलकिंस ने 2025 के अगस्त में एक पॉडकास्ट एपिसोड के दौरान काइल सेराफिन के बयान को लेकर अदालत में यह मुकदमा दायर किया. इस एपिसोड में सेराफिन ने काश पटेल के बारे में कहा था कि "वह एक छोटे हनीपॉट मुद्दे में फंसे हुए हैं", जिसका सीधा मतलब था कि उनकी प्रेमिका एलेक्सिस विलकिंस एक एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, और यह काश पटेल के लिए परेशानी का कारण बन सकता है.

विलकिंस के वकील जेसन ग्रीव्स ने मुकदमे में दावा किया है कि सेराफिन ने यह बयाना जानबूझकर और बिना किसी सच्चाई के किया. उनका कहना था कि सेराफिन जानता था कि विलकिंस अमेरिकी हैं और न तो वे इजराइल से हैं और न ही मोसाद के साथ कोई संबंध रखती हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सेराफिन अपने शो की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए झूठी और गलत जानकारी फैलाते हैं.

किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन हुआ

विलकिंस के वकील ने अदालत में यह भी कहा कि सेराफिन ने "जानबूझकर" यह झूठे आरोप लगाए, जिससे न केवल काश पटेल और विलकिंस की इमेज को नुकसान हुआ, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी इससे इफेक्ट हुई है.  

2023 में हुई थी पहली मुलाकात

विलकिंस जो एक कंट्री सिंगर और पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर काम कर रही हैं, 2023 में काश पटेल से मिली थीं. दोनों ने नाशविले में एक पार्टी के दौरान एक-दूसरे से दोस्ती की थी. मुकदमे में कहा गया कि जब दोनों की मुलाकात हुई थी, तब पटेल एफबीआई के निदेशक नहीं थे और उनका रिश्ता निजी था, जिसे सेराफिन ने गलत तरीके से पेश किया.

न्याय की मांग

विलकिंस के वकील का कहना है कि वह न्याय की मांग कर रहे हैं और सेराफिन से उनके गलत बयानों के लिए मुआवजा चाहते हैं. इस मुकदमे से यह साफ हो गया है कि सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बिना सच्चाई के आरोपों को फैलाना कितनी बड़ी समस्या बन सकता है. अब यह अदालत पर निर्भर है कि वह इस मामले में क्या फैसला लेती है.

