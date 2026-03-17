ट्रंप से माफी मंगवाने की खाई कसम... खामेनेई भी रहे करीबी, कौन हैं अली लारीजानी; इजरायल ने जिनके मारे जाने का किया दावा

Who is Ali Larijani: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है. इस बीच मंगलवार (17 मार्च) को इजरायल के रक्षामंत्री इजरायल काट्स ने दावा किया कि आईडीएफ ने ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी को मार गिराया है. हालांकि, ईरान ने इस दावे को गलत बताया कि और तेहरान की ओर से कहा गया कि जल्द ही अली लारीजानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद लारीजानी सबसे ताकतवर शख्स बनकर उभरे थे.

दरअसल, इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर 28 फरवरी को हुए हमले के बाद अली लारीजानी ने एक बयान जारी किया और कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को इस किए की गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी. आज जब इजरायल की ओर से लारीजानी के मौत का दावा किया गया, तो इसके तुरंत बाद लारीजानी ने एक पोस्ट में ईरानी नौसेना के कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कि लारीजानी कौन हैं और वह ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति कैसे बने?

अली लारीजानी के बारे में पहले जानिए

अली लारीजानी ईरान के दिग्गज और अनुभवी नेताओं में एक हैं. वर्तमान में वह ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव हैं. लारीजानी ने सेना, संसद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम पदों पर काम किया है. लारीजानी IRGC के शुरुआती सदस्यों में रहे हैं. इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भी अहम प्रतिनिधि रहे हैं. अली लारीजानी का जन्म 3 जून, 1958 को इराक के नजफ में हुआ था. 2009 में टाइम पत्रिका ने उनके परिवार को ईरान के कैनेडी के रूप में वर्णित किया था. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके भाई न्यायपालिका और धार्मिक परिषदों में वरिष्ठ पदों पर आसीन हैं. अली लारीजानी ने तेहरान विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में पीएचडी की है.

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लारीजानी ने दी थी ट्रंप को चेतावनी

28 फरवरी को तेहरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंग जैसी स्थिति हो गई. पिछले हफ्ते ही लारीजानी ने कहा था कि ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तब तक नहीं रोकेगा, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपने किए को लेकर माफी नहीं मांग लेते हैं. लारीजानी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि ट्रंप कहते हैं कि उन्हें जल्द जीत चाहिए. हालांकि, युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन कुछ ट्वीट से जीत नहीं हासिल की जा सकती. हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक आपको इस गंभीर गलती के लिए पछतावा न हो जाए.

ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल का संयुक्त हमला अब एक क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील हो चुका है. ईरान अपने ऊपर हमले का पलटवार करते हुए खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहा है. तेहरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और ओमान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी जा चुकी हैं.

ईरान शासन के शीर्ष नेता हैं लारीजानी

गौरतलब है कि अली लारीजानी वर्तमान में सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं. ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद अली लारीजानी को उनका उत्तराधिकारी माना जाने लगा था. खबरों के अनुसार, उनके पास अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को अगले सर्वोच्च नेता के रूप में औपचारिक रूप से घोषित करने में देरी करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी. बता दें कि लारीजानी पिछले शुक्रवार को अपने सेफ हाउस से बाहर आए थे और राष्ट्रपति मसूद मसूद पेजेशकियन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाषण दिया था.

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ट्रंप को लारीजानी ने दी थी चुनौती

शुक्रवार को लोगों को संबोधित करते हुए लारीजानी की ओर से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप यह नहीं समझते हैं कि ईरानी लोग मजबूत और बहादुर हैं. वे यह भी नहीं समझते कि हमारे लोग दृढ़ निश्चयी हैं. अमेरिका जितना हम पर दबाव डालेगा, हमारा संकल्प उतना ही मजबूत होता जाएगा. यरुशलेम दिवस के जुलूसों पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमले उनकी हताशा और बेबसी को दर्शाते हैं.

इजरायल ने किया लारीजानी के मारे जाने का दावा

ईरान युद्ध के बीच अचानक हलचल तब बढ़ गई, जह इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्स और आईडीएफ ने दावा किया कि पिछली रात हुए लगातार हमले में न केवल अली लारीजानी और गुलामरेजा सुलेमानी को मारा गया है. हालांकि, इजरायल के इस दावे के बाद ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट हुआ, जिसमें ईरानी नौसेना के कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

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