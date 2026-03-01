Advertisement
Iran New Supreme Leader: कौन हैं अली रजा अराफी, जो बने ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर?

Iran New Supreme Leader: कौन हैं अली रजा अराफी, जो बने ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर?

Iran New Supreme Leader News: ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं हैं. इजरायल के जबरदस्त हमले में उनकी मौत के बाद अब अली रजा अराफी को अंतरिम रूप से ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया. आखिर ये अराफी कौन हैं, जो अब ईरान के नए अयातुल्लाह कहलाएंगे.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 01, 2026, 04:17 PM IST
Iran New Supreme Leader: कौन हैं अली रजा अराफी, जो बने ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर?

Who is Iran New Supreme Leader: अयातुल्ला अली खामेनेई के इजरायली हमले में मारे जाने के बाद ईरान में नए अंतरिम सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया गया है. इसके लिए ईरान की ओर से अली रजा अराफी का नाम घोषित किया गया है.

शिया समुदाय में गहरी पकड़

अली रजा अराफी अपनी धार्मिक शिक्षा और सेमिनरी नेतृत्व के लिए भी जाने जाते हैं. वे पहले अल-मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे. इसके साथ ही वे शियाओं के लिए पवित्र कोम शहर में शुक्रवार की नमाज़ के इमाम और देश भर में सेमिनारियों के प्रमुख रह चुके हैं. इन सब भूमिकाओं की वजह से उन्हें ईरान के शिया धार्मिक ढांचे में गहरा सम्मान प्राप्त रहा है. 

ये दो सभाएं करती हैं चुनाव

ईरान की संविधान व्यवस्था के तहत विशेषज्ञों की सभा ही अपने सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है. जबकि गार्जियन काउंसिल उसकी भूमिका या पात्रता को कंट्रोल करती है. चुने गए सुप्रीम लीडर को अयातुल्लाह की उपाधि दी जाती है, जो मरते दम तक उसके साथ रहती है.

पहले से ही शक्तिशाली रहे हैं अराफी

अराफी इन दोनों ही निकायों के सदस्य हैं. ऐसे में उन्होंने ईरान के धार्मिक ढांचे के अंतर्गत पहले से ही बड़ी शक्ति हासिल कर रखी थी. उनका प्रभाव केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है. यही वजह है उनका नाम कई बार ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर उभरता रहा था. 

इजरायल के मिसाइल हमले में खामेनेई और उनके परिवार के अधिकतर सदस्यों के मारे जाने के बाद अराफी उनके उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में सबसे आगे थे. इसीलिए गार्जियन काउंसिल की ओर से अंतरिम रूप से सुप्रीम लीडर के रूप में उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है. हालांकि यह फाइनल नहीं है और गार्जियन के मेंबर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे.

अब अराफी चलाएंगे ईरान पर हुकूमत

लेकिन ईरान की परिपाटी को ध्यान से समझें तो अंतरिम सुप्रीम लीडर को ही बाद में सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया जाता है. ऐसे में अब अराफी ईरान के नए सर्वेसर्वा बन गए हैं. अगर यूएस-इजरायल ईरान से शिया शासन को खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो अब वही ईरान पर असली हुकूमत चलाएंगे. 

 

