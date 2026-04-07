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Hindi Newsदुनियाकौन है अमांडा राइडर? जिनके बारे में ईरान ने किया बड़ा दावा, यूएस ने साध रखी है चुप्पी

कौन है अमांडा राइडर? जिनके बारे में ईरान ने किया बड़ा दावा, यूएस ने साध रखी है चुप्पी

Who is Amanda M. Ryder: अमांडा राइडर आखिर कौन हैं, जिसकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है. ईरान में रेसक्यू ऑपरेशन के लिए गए विमान के ढेर होने के बाद उसके मलबे से ईरान को अमांडा के दस्तावेज मिले हैं. जिस पर यूएस ने अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 07, 2026, 04:26 AM IST
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कौन है अमांडा राइडर? जिनके बारे में ईरान ने किया बड़ा दावा, यूएस ने साध रखी है चुप्पी

Amanda M. Ryder news in Hindi: ईरान के इस्फ़हान में तबाह हुए अमेरिकी विमान के मलबे से अमांडा राइडर नाम की एक अमेरिकी सैनिक के कागजात मिले हैं. उनमें इजरायल में प्रवेश करने का परमिट भी शामिल है. ईरान को मलबे से एक ID भी मिली है, जिससे पता चलता है कि अमांडा एम. राइडर पिछले करीब 10 सालों से यूएस के फाइटर जेट F-35 पर काम कर रही है और अब उसकी तैनाती मिडिल ईस्ट में है.

यूएस ने ईरान के दावों को बताया प्रोपेगंडा

ईरानी सूत्रों का कहना है कि बरामद हुए कागजात एक अस्थायी एयरस्ट्रिप पर अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान छूट गए, जहां पर लापता पायलट को बचाकर निकालने का अभियान चल रहा था. यूएस ने जहां पायलट को सुरक्षित निकालने को अपनी सफलता बताया है. वहीं, ईरान ने उसके कई विमान गिरा देने को अपनी सफलता बताया है. यूएस ने अमांडा के बारे में ईरान के दावों को प्रोपेगंडा करार दिया है.

कौन हैं अमांडा एम. राइडर?

अमांडा एम. राइडर कौन हैं, इसके बारे में अमेरिकी सेना ने कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन बताया जा रहा है कि वे USAF की एक अनुभवी अधिकारी हैं. वे 366वीं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस स्क्वाड्रन की सदस्य हैं. इस स्क्वाड्रन के सदस्य दुनिया भर में तैनात हैं. वे ईरान जंग में भी यूएस आर्मी की मदद कर रहे हैं. 

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रिपोर्टों के मुताबिक, वे पिछले करीब 10 सालों से यूएस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 की मेनटिनेंस से जुड़ी हुई हैं. ईरान के खिलाफ चल रहे अभियान में यह जेट घातक भूमिका निभा रहा है. सोशल मीडिया पर कई चर्चाओं में दावा किया जा रहा है कि अमांडा पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर की बेटी हैं. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है. 

क्या मिशन में हो गई मौत?

क्या विमान के साथ ही अमांडा की भी मौत हो गई है या वे जीवित हैं, इस बारे में भी यूएस ने कोई जानकारी नहीं दी है. ईरानी पक्ष इन दस्तावेजों को यूएस की हार बताते हुए जीत का दावा कर रहा है. वहीं यूएस का कहना है कि हमने अपने लापता पायलट को सुरक्षित ईरान से निकाल लिया. 

कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने अपने लापता पायलट को भले ही निकाल लिया. लेकिन इसके बदले में उसे अपने कई विमान और मिशन में गए दूसरे सैनिकों की जान गंवानी पड़ गई है. फिलहाल दोनों पक्षों के बीच दावे-प्रति दावे का दौर जारी है और सच क्या है, इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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