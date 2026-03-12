कौन हैं अनीश कपूर, जिनके आर्टवर्क ने पूरी दुनिया के आर्टिस्ट को हिला डाला? क्यों है सबसे महंगे-विवादित मूर्तिकार

Who Is Anish Kapoor: अनीश कपूर आज की दुनिया के एक ऐसे कलाकार हैं जिनके काम को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. उनका जन्म 12 मार्च 1954 को मुंबई में हुआ था. अनीश सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाते, बल्कि वो जगह (Space) और आकृतियों के साथ खेलते हैं. उनकी कला ऐसी होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो हम देख रहे हैं, क्या वो वाकई वैसा ही है? आज उनकी बनाई चीजें दुनिया के बड़े शहरों की शान बढ़ा रही हैं.

अनीश कपूर कौन हैं?

अनीश कपूर को उनकी अनोखी सोच के लिए जाना जाता है. वो स्टील, मोम और आइनों का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें बनाते हैं जो रोशनी और रंगों के साथ खेलती हैं. शिकागो का 'क्लाउड गेट' और लंदन का 'आर्केलोरमित्तल ऑर्बिट' उनके सबसे मशहूर काम हैं. उन्हें कला की दुनिया का सबसे बड़ा 'टर्नर प्राइज' भी मिला है और ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें 'सर' (Knighted) की उपाधि भी दी है.

भारत से लंदन तक का सफर

अनीश के पिता पंजाबी थे और मां यहूदी थीं. जब वो 23 साल के हुए, तो उन्होंने तय किया कि उन्हें आर्टिस्ट बनना है. इसके बाद वो पढ़ाई के लिए लंदन चले गए. वहां उन्होंने हॉर्नसे और चेल्सी जैसे बड़े आर्ट कॉलेजों में पढ़ाई की. शुरुआत में उन्होंने अपने गुरु पॉल नीगु से बहुत कुछ सीखा और जल्द ही अपनी एक अलग पहचान बना ली.

उनकी कलाकृतियों में क्या था खास?

शुरुआत में अनीश बहुत ही चटक रंगों का इस्तेमाल करते थे. उनकी एक मशहूर कलाकृति है '1000 Names'. इसमें उन्होंने ढेर सारे रंगों का ढेर जैसा बनाया था. ये आइडिया उन्हें भारत के मंदिरों के बाहर बिकने वाले गुलाल और रंगों को देखकर आया था. बाद में उन्होंने गहरे लाल रंग के मोम का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो देखने में खून या इंसानी शरीर जैसा लगता था. अनीश को बड़ी चीजें बनाने का शौक है.

उन्होंने लंदन की 'टेट मॉडर्न' गैलरी में 'मार्सयस' नाम का एक विशालकाय ढांचा खड़ा किया था जो 150 मीटर लंबा था. इसके अलावा उन्होंने लंदन ओलिंपिक के लिए आर्केलोरमित्तल ऑर्बिट बनाया, जो यूके की सबसे ऊंची मूर्ति है. वो 'स्काई मिरर' जैसे बड़े आइने भी बनाते हैं जिनमें पूरा आसमान और शहर उल्टा नजर आता है.

शिकागो के 'द बीन' की क्या कहानी है?

शिकागो के मिलेनियम पार्क में एक बड़ी सी स्टील की चीज रखी है, जिसे लोग प्यार से 'द बीन' कहते हैं, वैसे इसका असली नाम 'क्लाउड गेट' है. ये 110 टन वजन का है और इतना चमकता है कि इसमें पूरा शहर झलकता है. इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पारे की कोई बड़ी बूंद जमीन पर गिर गई हो. लोग इसके नीचे से गुजरते हैं और अपनी अजीबोगरीब फोटो खींचते हैं.

2014 में अनीश कपूर ने 'वंटाब्लैक' नाम के एक रंग पर अपना हक जता दिया. ये दुनिया का सबसे गहरा काला रंग है जो रोशनी को पूरी तरह सोख लेता है. आर्ट की दुनिया में इस बात पर काफी झगड़ा हुआ कि कोई एक कलाकार किसी रंग को अपना कैसे कह सकता है. इसके जवाब में दूसरे कलाकारों ने भी नए-नए रंग बनाए और अनीश कपूर के उन्हें इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी.