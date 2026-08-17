/दादा का अधूरा सपना पोते ने किया पूरा, 28 की उम्र में रचा इतिहास, जानें कौन हैं अर्शदीप सिंह डांग?

Indian Origin Arshdeep Singh: चंडीगढ़ में जन्मे 28 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्थदीप सिंह डांग ने ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में फाइटर पायलट के रूप में ग्रेजुएट होकर इतिहास रच दिया. जानिए उनकी शिक्षा, परिवार और इस उपलब्धि की पूरी कहानी.
First Sikh RAF Fighter Pilot UK: पंजाब की गलियों से निकला एक सपना आज ब्रिटेन के आसमान में इतिहास बन गया. कभी जिस सपने को एक दादा अपने बेटे की आंखों में पूरा होते देखना चाहते थे, वही सपना अधूरा रह गया. लेकिन वक्त ने करवट ली और उसी परिवार की अगली पीढ़ी ने उसे पंख दे दिए.
भारतीय मूल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्थदीप सिंह डांग ने ब्रिटेन की Royal Air Force यानी RAF में इतिहास रच दिया है. 28 वर्षीय डांग ब्रिटेन में फाइटर पायलट के रूप में ग्रेजुएट होने वाले पहले सिख बने हैं. RAF के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी सिख ने फाइटर स्क्वाड्रन से ‘विंग्स’ हासिल की हैं. यह उपलब्धि न केवल उनके करियर बल्कि ब्रिटिश सैन्य विमानन में सिख समुदाय के लिए गर्व मानी जा रही है.
अर्थदीप सिंह डांग ने 14 अगस्त को नॉर्थ वेल्स स्थित आरएएफ वैली में आयोजित फास्ट जेट पायलट समारोह में ग्रेजुएशन पूरा किया. आरएएफ के अनुसार, वह यूके मिलिट्री फ्लाइंग ट्रेनिंग सिस्टम के तहत 4 फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल में टेक्सन एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग पूरा कर ट्रैक्ट होने वाले पहले सीख प्रशिक्षु हैं. हालांकि, आरएएफ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग से ट्रैक्ट होने वाले पहले सीख नहीं हैं.
अर्थदीप का जन्म 1998 में चंडीगढ़ में हुआ था. जब वह छह वर्ष के थे, तब उनका परिवार ब्रिटेन चला गया. उनके पिता जगदीप सिंह डांग का संबंध लुधियाना से है, जबकि उनकी मां गगनदीप कौर अमृतसर से हैं. उनका परिवार वर्तमान में इंग्लैंड के Southall में रहता है. बचपन में ही ब्रिटेन पहुंचने के बावजूद उनका भारतीय और पंजाबी जुड़ाव परिवार में लगातार बना रहा.
अर्थदीप ने बताया कि उनके पितामह सरदार संतोष सिंह डांग का सपना था कि उनके पिता पायलट बनें. लेकिन उनके दादा का निधन उस समय हो गया था, जब उनके पिता सिर्फ छह वर्ष के थे. संसाधनों और अवसरों की कमी के कारण वह सपना पूरा नहीं हो सका. बाद में अर्थदीप के माता-पिता ने उन्हें पायलट बनने के लिए प्रोत्साहित किया. परिवार के समर्थन ने उनके सपने को दिशा दी और आखिरकार उन्होंने इसे हकीकत में बदल दिया.
फ्लाइंग करियर शुरू करने से पहले अर्थदीप ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से मैथमेटिक्स और फिलॉसफी की पढ़ाई की. फरवरी 2022 में उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग पूरी की और 2023 में एलिमेंट्री फ्लाइंग ट्रेनिंग की. इसके बाद साइप्रस में सेवा देने के बाद 2024 में उनका सिलेक्शन फास्ट जेट स्ट्रीम के लिए हुआ.
अर्थदीप ने मार्च 2025 में फास्ट जेट लीड-इन ट्रेनिंग शुरू की और उसी साल जुलाई में बेसिक फास्ट जेट ट्रेनिंग में पहुंचे. अक्टूबर 2025 में उन्हें टेक्सास में अकेले उड़ान भरने के लिए भेजा गया. इसके बाद जुलाई 2026 में उन्होंने विंग्स टेस्ट पास किया. आरएएफ में यह उपलब्धि हासिल करने के बाद भी उनकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है. अब उन्हें लगभग एक साल की अतिरिक्त गहन ट्रेनिंग से गुजरना होगा, जिसके बाद वह फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ेंगे.
अर्थदीप ने अपनी सफलता में परिवार की भूमिका को खास तौर पर याद किया. उन्होंने अपनी मां को अपनी “ताकत का स्तंभ” बताया. उनके परिवार में आज भी घर पर पंजाबी भाषा बोली जाती है और वे नियमित रूप से गुरुद्वारे जाते हैं. उन्होंने पंजाबी भावना ‘चढ़दी कला’ को भी अपनी यात्रा में महत्वपूर्ण बताया, जिसका अर्थ कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक और ऊंचे हौसले में बने रहना है.
अर्थदीप की उपलब्धि ब्रिटिश सैन्य विमानन में भारतीय मूल के लोगों की लंबी परंपरा से भी जुड़ती है. इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के फ्लाइंग ऐस इंद्र लाल रॉय और सिख विमानन पायनियर हरदित सिंह मलिक तथा स्क्वाड्रन लीडर मोहिंदर सिंह पुज्जी जैसे नाम ब्रिटिश सैन्य विमानन में अपनी पहचान बना चुके हैं.
अर्थदीप ने अपनी उपलब्धि को समुदाय के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले पहले सिख तो हैं, लेकिन आखिरी नहीं होंगे. उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए विमानन और सैन्य सेवा में नए अवसरों की प्रेरणा बन सकती है.