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दादा का अधूरा सपना पोते ने किया पूरा, 28 की उम्र में रचा इतिहास, जानें कौन हैं अर्शदीप सिंह डांग?

Indian Origin Arshdeep Singh: चंडीगढ़ में जन्मे 28 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्थदीप सिंह डांग ने ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में फाइटर पायलट के रूप में ग्रेजुएट होकर इतिहास रच दिया. जानिए उनकी शिक्षा, परिवार और इस उपलब्धि की पूरी कहानी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 17, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:14 PM IST
दादा का अधूरा सपना पोते ने किया पूरा, 28 की उम्र में रचा इतिहास, जानें कौन हैं अर्शदीप सिंह डांग?
Image Credit: दादा का अधूरा सपना पोते ने किया पूरा, 28 की उम्र में अर्थदीप सिंह डांग ने ब्रिटेन में हासिल की बड़ी उड़ान

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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