Hindi Newsदुनियातो क्या US को ईरान से मुंह की खानी पड़ेगी... क्या है चीनी नास्त्रेदमस का दावा? 2 भविष्यवाणियां हुईं सच अब तीसरी का इंतजार

तो क्या US को ईरान से मुंह की खानी पड़ेगी... क्या है 'चीनी नास्त्रेदमस' का दावा? 2 भविष्यवाणियां हुईं सच अब तीसरी का इंतजार

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के इस युद्ध के पहले दिन ही मारे जाने के बाद ईरानी फौज बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है. अब ईरानी फौजें ऐसे इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ऐसे लड़ रही हैं जैसे उनके पास अब हारने के लिए कुछ बचा ही न हो.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 05, 2026, 05:41 PM IST
Iran-US War Image - AI
Iran-US War Image - AI

मशहूर YouTube चैनल प्रेडिक्टिव हिस्ट्री के होस्ट प्रोफेसर ज़ुएकिन जियांग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर की गई भविष्यवाणियों के लिए सुर्खियों में छाए हुए हैं. उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस युद्ध में ईरान हाथों शिकस्त खाएगा. चीनी-कनाडाई एजुकेटर ने यह भविष्यवाणी साल 2024 में एक ऑनलाइन लेक्चर के दौरान की थी और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जियांग ने इस वीडियो में तीन भविष्यवाणियां की थीं. इसमें से दो तो सच हो चुकी है. उनकी पहली भविष्यावाणी थी कि साल 2025 में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सत्ता में वापसी करेंगे और दूसरी वो ईरान से युद्ध करेंगे. वहीं उनकी तीसरी भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका इस युद्ध में हार जाएगा, इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. 

कौन हैं जियांग ज़ुएकिन?

जियांग बीजिंग में फिलॉसफी और हिस्ट्री पढ़ाते हैं. वो येल कॉलेज से ग्रेजुएट और उन्होंने अपने करियर का ज़्यादातर समय चीन में एजुकेशन रिफॉर्म और करिकुलम डिजाइन पर काम करते हुए बिताया है. एजुकेशन के अलावा जियांग ने अपने YouTube प्रोजेक्ट 'प्रेडिक्टिव हिस्ट्री' के जरिए ऑनलाइन फॉलोइंग बनाई है. लेक्चर में, वह हिस्ट्री, जियोपॉलिटिकल इंसेंटिव और गेम थ्योरी में बार-बार होने वाले पैटर्न का एनालिसिस करके ग्लोबल इवेंट्स का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं. उनका तरीका 'साइकोहिस्ट्री' के आइडिया से थोड़ा-बहुत प्रेरित है. यह एक इमेजिनेटिव साइंस है जिसे लेखक आइजैक असिमोव ने फाउंडेशन नॉवेल्स में सोचा था, जहां भविष्य का अंदाज़ा लगाने के लिए लंबे समय के ऐतिहासिक पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है.

जियांग की वह प्रेडिक्शन जिससे सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

जियांग ने मई 2024 में एक लेक्चर के दौरान कहा भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि अगर साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सत्ता में वापसी करेंगे तो वो जियोपॉलिटिकल दबाव अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध की ओर धकेल देंगे. इसके बाद उन्होंने कहा कि यह युद्ध अमेरिका के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है. इस युद्ध में अमेरिका ईरान से शिकस्त खा जाएगा. इतिहास से उदाहरण देते हुए, जियांग ने ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले की तुलना सिसिलियन एक्सपीडिशन से की, जब एथेंस ने एक बड़ा मिलिट्री कैंपेन शुरू किया था जो आखिर में तबाही में खत्म हुआ था.

ईरान 20 साल से कर रहा है इस युद्ध की तैयारी

जियांग ने कहा कि ईरान की जियोग्राफी और आबादी किसी भी लंबे समय तक कब्जे को बहुत मुश्किल बना देगी. पहाड़ी इलाका, लंबी सप्लाई लाइनें और मजबूत घरेलू विरोध शुरुआती मिलिट्री सफलता को जल्दी ही एक स्ट्रेटेजिक नाकामी में बदल सकते हैं. जियांग हाल ही में 'ब्रेकिंग पॉइंट्स', एक न्यूज़ और ओपिनियन सीरीज़ में दिखे, जहां उन्होंने अपने डर के बारे में बात की कि यह सब हो सकता है. उन्होंने कहा, 'युद्ध कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके मेरे एनालिसिस को देखते हुए, मुझे लगता है कि ईरान के पास यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले कई ज़्यादा फ़ायदे हैं. असलियत यह है कि अभी, यह यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच एक थका देने वाला युद्ध है और ईरानी इस लड़ाई के लिए 20 साल से तैयारी कर रहे हैं.'

अमेरिकी चाल को समझ गए हूती, हिज्बुल्लाह और हमास  

एजुकेटर ने बताया कि ईरान के प्रॉक्सी - हूती, हिज़्बुल्लाह और हमास ने अमेरिकी सोच को समझ लिया है और अब उनके पास अमेरिकी साम्राज्य को कमज़ोर करने और आखिरकार खत्म करने की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है. अपने लेटेस्ट लेक्चर में, जियांग ने कहा कि युद्ध लंबे समय तक चलेगा और जब यह आखिरकार खत्म हो जाएगा, तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी. जियांग के बड़े अनुमान सही साबित होते हैं या नहीं, यह देखना बाकी है. लेकिन अभी के लिए, प्रोफेसर के एक बार के अनजान लेक्चर ने उन्हें इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा चर्चित जियोपॉलिटिकल फोरकास्टर में से एक बना दिया है.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

