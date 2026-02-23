El Mencho Family Net Worth: मैक्सिको की क्राइम दुनिया में 'ला जेफा' (द बॉस) के नाम से कुख्यात रोजालिंडा गोंजालेज सिर्फ एल मेंचो की पत्नी नहीं, बल्कि जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (सीजेएनजी) की फाइनेंशियल मास्टरमाइंड मानी जाती है. 23 फरवरी 2026 को एल मेंचो को जब मैक्सिकन आर्मी ने गोली मारकर गुनाहों की सजा दे दी, उसके बाद सबकी नजरें फिर से रोजालिंडा और उसकी फैमिली पर टिक गई हैं.

कौन है रोजालिंडा गोंजालेज वालेंसिया?

रोजालिंडा का जन्म 1963 में मिचोआकन राज्य के एक छोटे गांव में हुआ. उसका परिवार 'वालेंसिया' क्लैन से था. जो 90 के दशक में मिलेनियो कार्टेल चलाता था. उसका चाचा आर्मांडो वालेंसिया (एल माराडोना) बड़ा ड्रग लॉर्ड था. रोजालिंडा के भाई-बहन सब क्राइम में थे. बाद में उसके परिवार ने 'लॉस कुनिस' नाम का ग्रुप बनाया, जो सीजेएनजी का फाइनेंशियल और मनी लॉन्ड्रिंग वाला हिस्सा था. मीडिया के मुताबिक, लॉस कुनिस सीजेएनजी का फाइनेंशियल ब्लॉक था. रोजालिंडा इसमें मुख्य रोल प्ले करती थी.

एल मेंचो से 1996 में रेजालिंडा ने की शादी

1996 में रोजालिंडा की शादी एल मेंचो से हुई. ये शादी प्यार से ज्यादा बिजनेस पार्टनरशिप थी. इससे दोनों कार्टेल्स की ताकत बढ़ी. 2018 में कागजी तौर पर दोनों शादीशुदा जिंदगी से अलग हो गए, लेकिन फैमिली संबंध बने रहे. रोजालिंडा को 'ला जेफा' इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो कार्टेल के पैसे का पूरा खेल संभालती थी. जिसमें रेस्टोरेंट, कार वॉश, रियल एस्टेट जैसी कंपनियां कवर के तौर पर इस्तेमाल होती थीं. मैक्सिकन अथॉरिटीज के मुताबिक वो सीजेएनजी की फाइनेंशियल ऑपरेशंस की हेड थी.

रोजालिंडा की कई बार हुई गिरफ्तारियां

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोजालिंडा की जिंदगी जेल आने-जाने की रही है. 2018 में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ी गई, लेकिन बेल पर छूट गई. नवंबर 2021 में दोबारा कार वॉश बिजनेस से जुड़े ट्रांजेक्शन छिपाने के आरोप में अरेस्‍ट हुई. जिसके बाद दिसंबर 2023 में 5 साल की सजा मिली. लेकिन अच्छे व्यवहार की वजह से जनवरी 2025 में जल्दी रिहा हो गई और फरवरी 2025 में वो फेडरल जेल से बाहर आई. जेल से आने के बाद खुद को बहुत लो प्रोफाइल रखा. कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उसकी रिहाई पर भी सवाल उठे थे, लेकिन कोर्ट ने उसकी रिहाई को मंजूर कर दिया.

एल मेंचो के बच्चे, क्राइम की दुनिया में फंसे या मजबूरी?

एल मेंचो और रोजालिंडा के तीन बच्चे हैं. जिसमें एक बेटा, दो बेटियां हैं. तीनों क्राइम जगत का हिस्‍सा रहे हैं. इसके अलावा रोजालिंडा का अन्‍य रिश्‍ते से एक और बेटा भी है.

रूबेन ओसेगुएरा गोंजालेज (एल मेनचिटो):

एल मेंचो का बेटा और उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था. साल 2020 में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया. 2025 में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. फिलहाल वह अमेरिकी जेल में बंद है.

जेसिका जोहाना ओसेगुएरा गोंजालेज (ला नेग्रा):

एल मेंचो की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र करीब 39 साल है. वह सुशी रेस्टोरेंट और टकीला के कारोबार से जुड़ी थी. जांच एजेंसियों का मानना है कि इन बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी. 2020 में अमेरिका में गिरफ्तार हुई और 2021 में उन्हें 30 महीने की सजा सुनाई गई. हालांकि 2022 में रिहा हो गई. वह शादीशुदा है, लेकिन उसके क्राइम कनेक्शन लगातार चर्चा में रहे हैं.

लाइशा ओसेगुएरा:

एल मेंचो की छोटी बेटी, जिनके बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है. बताया जाता है कि वह अमेरिका में रहती है, लेकिन अथॉरिटीज उन्हें कार्टेल से जुड़ा मानती है. उसके पार्टनर को भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

जुआन कार्लोस वालेंसिया गोंजालेज (एल पेलोन):

रोजालिंडा के पहले रिश्ते से बेटा और एल मेंचो का सौतेला बेटा है. अमेरिका ने उस पर 50 लाख डॉलर (5 मिलियन डॉलर) का इनाम घोषित कर रखा है. माना जाता है कि एल मेंचो के बाद कार्टेल की कमान वही या परिवार का कोई अन्य सदस्य संभाल सकता है.

नेटवर्थ, अरबों का साम्राज्य, लेकिन सब कुछ रहस्य में

एल मेंचो की असली नेटवर्थ का सटीक आंकड़ा कभी सामने नहीं आया, क्योंकि पूरा कारोबार अवैध गतिविधियों से जुड़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2019 में डीईए (DEA) ने अनुमान लगाया था कि उसके पास कम से कम 500 मिलियन डॉलर की संपत्ति थी, जो 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है. वहीं, सीजेएनजी कार्टेल की कुल संपत्ति करीब 50 बिलियन डॉलर तक बताई जाती है. कहा जाता है कि रोजालिंडा ने कार्टेल की फाइनेंशियल व्यवस्था संभाली और परिवार की ताकत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई. लेकिन एल मेंचो की मौत के बाद यह अरबों का साम्राज्य किसके हाथ जाएगा. परिवार में बंटेगा या कार्टेल के भीतर. यह अब एक बड़ा रहस्य बन गया है.