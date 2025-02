आक्रमक नजरिया, PM नेतन्याहू के खास... कौन हैं इयाल जमीर जो होंगे अगले IDF चीफ ?

Next IDF Chief: मेजर जनरल (रेस.) इयाल जमीर को इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) के अगले चीफ ऑफ स्टाफ होंगे. इजरायली कैबिनेट ने रविवार को आधिकारिक रूप से उनके पक्ष में वोट किया. रक्षा मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक जमीर, निवर्तमान आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी की जगह लेंगे. हलेवी ने हाल ही में 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले को रोकने में सेना की नाकामी पर अपने इस्तीफे की घोषणा की थी.

जमीर 5 मार्च को शाम 4 बजे एक हैंडओवर समारोह के बाद आधिकारिक तौर पर 24वें आईडीएफ कमांडर बन जाएंगे. इस महीने की शुरुआत में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने जमीर को चुना था. पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष अशर ग्रुनिस की अगुआई वाली सीनियर अप्वाइंटमेंट एजवाइजरी कमेटी ने उन्हें अगले चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में मंजूरी दी.

कैट्ज ने शुक्रवार को जमीर के डिप्टी के पद के लिए पूर्व ग्राउंड फोर्स चीफ मेजर जनरल तामीर यादई को चुना. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में बोलते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ज़मीर के कार्यकाल के दौरान, इज़राइल को बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी.

पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा?

पीएम नेतन्याहू ने कहा, 'जब वह मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी थे, तब भी मैं उनकी देश और आईडीएफ के प्रति प्रतिबद्धता और इस तथ्य से प्रभावित था कि उनका नजरिया आक्रामक है.' इजरायल के सबसे दक्षिणी शहर ईलाट में जन्मे जमीर इजरायल के इतिहास में पहले मिलिट्री चीफ होंगे जिन्होंने आर्मर्ड कोर में अपनी सेवा शुरू की है.

PM Netanyahu, at the start of the Government meeting today:

"I first met Eyal Zamir when I interviewed candidates for the position of Military Secretary. I was impressed by his commitment to the country and to the IDF, as well as by the fact that he has an aggressive approach. pic.twitter.com/HlTuWzngP4

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 16, 2025