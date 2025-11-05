Ghazala Hashmi: हैदराबाद में जन्म, 4 साल की उम्र में आईं US, अब बनीं वर्जीनिया की पहली महिला मुस्लिम उपराज्यपाल

Who is Ghazala Hashmi: डोमोक्रेटिक उम्मीदवार गजाला हाशमी ने बुधवार को इतिहास रच दिया है. वह अमेरिका में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद तक पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की मुस्लिम महिला बन गई हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता तो वह इस पद पर निर्वाचित होने वाली पहली मुस्लिम महिला बनीं.

आसानी से दर्ज की जीत

शुरुआत से ही उन्होंने नतीजों में बढ़त बनाई हुई थी और वह रेडियो शो होस्ट और रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड के आगे आसानी से जीत गईं. इससे पहले रिपब्लिकन विनसम अर्ल-सियर्स इस पद पर थे. वहीं अब इसकी जिम्मेदारी गजाला हाशमी संभालेंगी, जो इस पद पर बैठने वाली पहली महिला हैं. गजाला पहली ऐसी मुस्लिम महिला हैं, जिन्होंने वर्जिनिया से सीनेट का चुनाव जीता था.

उनकी वेबसाइट के मुताबिक, 'गजाला हाशमी वर्जीनिया सीनेट में सेवा देने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं.' वह उन अमेरिकी राजनेताओं में से हैं जिन्होंने मुल्क में बंदूक हिंसा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है और असॉल्ट राइफलों पर बैन समेत ऐसे हथियारों पर सख्त नियमों की मांग की है. इसके अलावा वह पब्लिक एजुकेशन, वोटिंग राइट्स, फ्रीडम, प्रो-एनवायरनमेंट वर्क और किफायती हेल्थकेयर को लेकर भी आवाज उठाती रही हैं.

क्या है भारत से कनेक्शन

गजाला फिरदौस हाशमी का जन्म 1964 में हैदराबाद में तनवीर और जिया हाशमी के घर हुआ था. बचपन में वह यहां के मलकपेट इलाके में अपने नाना-नानी के घर रहती थीं. उनके नाना आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त विभाग में काम करते थे. हालांकि, जब वह चार साल की थीं, तब वह अपनी मां और बड़े भाई के साथ अपने पिता के पास अमेरिका चली गईं. गजाला के पिता उस समय जॉर्जिया में इंटरनेशनल रिलेशन्स में पीएचडी कर रहे थे.

गजाला की प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने बचपन में सरकारी स्कूलों में भेदभाव खत्म करने की कोशिशों को देखा और समझा कि कैसे सांस्कृतिक, नस्लीय और सामाजिक-आर्थिक विभाजनों को खत्म करने के लिए जानबूझकर की गई कोशिशओं से समुदायों के निर्माण और संवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है.

जॉर्जिया से की पढ़ाई

उन्होंने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी के मार्विन पिटमैन लेबोरेटरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता और चाचा दोनों पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे. गजाला ने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में आर्ट ग्रेजुएशन और अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी से अमेरिकी साहित्य में पीएचडी की डिग्री हासिल की.

गजाला और उनके पति अजहर 1991 में निकाह करके रिचमंड पहुंचे, और उन्होंने लगभग 30 साल तक एक प्रोफेसर के रूप में काम किया. उन्होंने पहले रिचमंड यूनिवर्सिटी में और फिर रेनॉल्ड्स कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाया. वहां उन्होंने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग (सीईटीएल) की स्थापना की और उसकी अगुआई की. गजाला और अजहर की दो बेटियां हैं, जिन्होंने चेस्टरफील्ड काउंटी पब्लिक स्कूल और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. निवर्तमान रिपब्लिकन सीनेटर ग्लेन स्टर्टवेंट को हराकर नवंबर 2019 में, वह वर्जीनिया की सीनेट चुनी गई थीं. वह वर्जीनिया स्टेट की सीनेट में एंट्री करने वाली पहली मुस्लिम-अमेरिकी महिला और पहली भारतीय-अमेरिकी भी बनीं. 2024 में, उन्हें सीनेट एजुकेशन और स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.