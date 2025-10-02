Advertisement
trendingNow12945233
Hindi Newsदुनिया

कौन है ग्रेटा थनबर्ग? जानें किस काम की वजह से इजराइल ने फिर किया गिरफ्तार

Greta Thunberg: इजराइली सेना ने गाजा जा रहे राहत जहाजों के काफिले को एक बार फिर रोक लिया है. जानकारी के अनुसार, इन जहाजों में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी सवार थीं. इजराइली विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में लेने के बाद उनका सामान वापस किया जा रहा है. मंत्रालय ने कहा कि ग्रेटा और उनके साथी सुरक्षित और स्वस्थ हैं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Who Is Greta Thunberg: इजराइली बलों ने गाजा के रास्ते में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है. इजराइली विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक इजराइली सैनिक ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में लेने के बाद उनका सामान वापस कर रहा है. मंत्रालय ने कहा कि ग्रेटा और उनके दोस्त सुरक्षित और स्वस्थ हैं. अल जजीरा के अनुसार, 47 जहाजों में से इजरायली सैनिकों ने काफिले में केवल 6 जहाजों पर छापा मारा और 37 विभिन्न देशों के 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. वीडियो पोस्ट करते हुए इजराइल मंत्रालय ने लिखा कि हमास-सुमुद फ़्लोटिला के कई जहाजों को पहले ही सुरक्षित रूप से रोक दिया गया है और उनके यात्रियों को एक इजराइली बंदरगाह पर स्थानांतरित किया जा रहा है. ग्रेटा और उसके दोस्त सुरक्षित और स्वस्थ हैं.

 

जानें कौन हैं ग्रेटा थनबर्ग

ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कैंपेन चलाया है. 3 जनवरी 2003 को स्वीडन के स्टॉकहोम में जन्मीं ग्रेटा ने 15 साल की उम्र में 2018 में Fridays for Future आंदोलन शुरू किया था.

स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट

ग्रेटा की स्ट्राइक ने दुनिया भर में लाखों युवाओं को प्रेरित किया और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में उनके How Dare You? भाषण ने वैश्विक ध्यान खींचा और विश्व नेताओं को जलवायु संकट के प्रति गंभीरता न दिखाने के लिए आलोचना की.

पुरस्कार और मान्यता

ग्रेटा को 2019 टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कई बार नामांकित किया गया. उनकी गतिविधियों ने विश्वभर में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाई है और युवाओं को अपने भविष्य के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया है. ग्रेटा थनबर्ग की गतिविधियों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर चर्चा शुरू की है और विश्व नेताओं को इस मुद्दा पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Greta Thunberg

Trending news

भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
Vikram Sood
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
;