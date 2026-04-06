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Hindi Newsदुनियाईरानी जनरल की भतीजी हमीदा कौन? जंग के बीच अमेरिका से वायरल होने लगीं मॉडल वाली तस्वीरें

ईरानी जनरल की भतीजी हमीदा कौन? जंग के बीच अमेरिका से वायरल होने लगीं मॉडल वाली तस्वीरें

किसी मॉडल की तरह दिखने वाली ये तस्वीरें ईरानी महिला की हैं. वो भी सीधा कनेक्शन ईरान के बड़े कमांडर रहे कासिम सुलेमानी से है, जिन्हें 2020 में एक ऑपरेशन में अमेरिका ने मार दिया था. सवाल यह है कि हमीदा अमेरिका कैसे पहुंच गई और अब उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 02:40 PM IST
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सोशल मीडिया पर शेयर हो रही तस्वीर
सोशल मीडिया पर शेयर हो रही तस्वीर

ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच एक खूबसूरत मॉडल लगने वाली महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है. उनकी तस्वीर के साथ ईरान का कनेक्शन है. जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की भतीजी हैं. इनका नाम हमीदा (हमीदेह) सुलेमानी अफशर है. सोशल मीडिया पर इनकी हॉट तस्वीरों की काफी चर्चा है क्योंकि ईरान में महिलाओं को बुर्के में रहना होता है और कई तरह पाबंदियां भी लगी होती हैं. अब इनके खिलाफ एक्शन हुआ है. 

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि कासिम की भतीजी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई उनकी और उनकी बेटी के रेजिडेंसी परमिट रद्द किए जाने के बाद हुई है. नीचे कासिम की भतीजी की तस्वीरें देखिए.  fallback

अमेरिका ने आरोप लगाया है कि हमीदा ईरानी हुकूमत के प्रोपेगैंडा को प्रमोट कर रही थीं और अमेरिकी कार्रवाई का खुलेआम विरोध कर रही थीं. पता चला है कि वह खुद लॉस एंजिलिस में एक आलीशान लाइफस्टाइल का आनंद ले रही थीं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया है, जिस पर पोस्ट की गई पुरानी तस्वीरें और वीडियो शेयर हो रहे हैं. 

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हमीदा की तस्वीरें बता रही हैं कि उन्हें डॉगी, कार और बंदूक चलाने का शौक है. वह अमेरिका की मॉडर्न स्टाइल में वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रही हैं. 

क्यों गिरफ्तार की गई सुलेमानी की भतीजी?

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि अफशर और उनकी बेटी को फेडरल एजेंटों ने तब हिरासत में लिया, जब विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनके 'कानूनी स्थायी निवासी' का दर्जा समाप्त कर दिया. हालांकि परिवार कह रहा है कि हमारे घर का कोई भी सदस्य अमेरिका में नहीं है. 

अफशर पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों पर हुए ईरानी हमलों का जश्न मनाया था. स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, 'अमेरिका में रहते हुए उन्होंने ईरानी सरकार के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दिया, पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों और मिलिट्री ठिकानों पर हुए हमलों का जश्न मनाया. नए ईरानी सुप्रीम लीडर की तारीफ की और अमेरिका को 'शैतान' बताते हुए ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है) के लिए अपना पक्का समर्थन जताया.'

अमेरिका कैसे पहुंची सुलेमानी की भतीजी?

अफशर 47 साल की हैं. उन्हें 2019 में शरण दी गई थी और 2021 में बाइडेन सरकार से ग्रीन कार्ड मिला था. सुलेमानी की पोती 25 साल की है. वह 2015 में स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका आई थी और बाद में ग्रीन कार्ड होल्डर बन गईं. 

पढ़ें: ईरानी फौज से घिरा कमांडो 24 घंटे कैसे छिपा रहा? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने फैला दी एक फेक न्यूज

 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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