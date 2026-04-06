ईरानी जनरल की भतीजी हमीदा कौन? जंग के बीच अमेरिका से वायरल होने लगीं मॉडल वाली तस्वीरें

ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच एक खूबसूरत मॉडल लगने वाली महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है. उनकी तस्वीर के साथ ईरान का कनेक्शन है. जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की भतीजी हैं. इनका नाम हमीदा (हमीदेह) सुलेमानी अफशर है. सोशल मीडिया पर इनकी हॉट तस्वीरों की काफी चर्चा है क्योंकि ईरान में महिलाओं को बुर्के में रहना होता है और कई तरह पाबंदियां भी लगी होती हैं. अब इनके खिलाफ एक्शन हुआ है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि कासिम की भतीजी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई उनकी और उनकी बेटी के रेजिडेंसी परमिट रद्द किए जाने के बाद हुई है. नीचे कासिम की भतीजी की तस्वीरें देखिए.

अमेरिका ने आरोप लगाया है कि हमीदा ईरानी हुकूमत के प्रोपेगैंडा को प्रमोट कर रही थीं और अमेरिकी कार्रवाई का खुलेआम विरोध कर रही थीं. पता चला है कि वह खुद लॉस एंजिलिस में एक आलीशान लाइफस्टाइल का आनंद ले रही थीं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया है, जिस पर पोस्ट की गई पुरानी तस्वीरें और वीडियो शेयर हो रहे हैं.

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NEW: The niece and grand-niece of slain Iranian Gen. Qasem Soleimani were reportedly living 'lavish' lifestyles in Los Angeles before being arrested by ICE. Hamideh Soleimani Afshar, the niece, had allegedly celebrated the Iranian attacks on US soldiers. "While living in the… pic.twitter.com/Qx54LyckA9 — Collin Rugg (@CollinRugg) April 5, 2026

हमीदा की तस्वीरें बता रही हैं कि उन्हें डॉगी, कार और बंदूक चलाने का शौक है. वह अमेरिका की मॉडर्न स्टाइल में वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रही हैं.

क्यों गिरफ्तार की गई सुलेमानी की भतीजी?

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि अफशर और उनकी बेटी को फेडरल एजेंटों ने तब हिरासत में लिया, जब विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उनके 'कानूनी स्थायी निवासी' का दर्जा समाप्त कर दिया. हालांकि परिवार कह रहा है कि हमारे घर का कोई भी सदस्य अमेरिका में नहीं है.

अफशर पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों पर हुए ईरानी हमलों का जश्न मनाया था. स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, 'अमेरिका में रहते हुए उन्होंने ईरानी सरकार के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दिया, पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों और मिलिट्री ठिकानों पर हुए हमलों का जश्न मनाया. नए ईरानी सुप्रीम लीडर की तारीफ की और अमेरिका को 'शैतान' बताते हुए ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है) के लिए अपना पक्का समर्थन जताया.'

अमेरिका कैसे पहुंची सुलेमानी की भतीजी?

अफशर 47 साल की हैं. उन्हें 2019 में शरण दी गई थी और 2021 में बाइडेन सरकार से ग्रीन कार्ड मिला था. सुलेमानी की पोती 25 साल की है. वह 2015 में स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका आई थी और बाद में ग्रीन कार्ड होल्डर बन गईं.

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