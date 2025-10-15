Advertisement
कौन हैं एशले टेलिस? भारत में जन्मे, बुश के समय में भी किया काम; लाल रंग के बैग ने बढ़ा दी मुसीबत!

Ashley Tellis: अमेरिका में भारतीय मूल के सलाहकार रहे एशले टेलिस गंभीर आरोपों में गिरफ्तार हुए हैं. कहा जा रहा है कि उनके घर पर 1000 के करीब खुफिया दस्तावेज मिले हैं और चीन के साथ मिलीभगत का भी आरोप है. चलिए जानते हैं कि एशले टेलिस कौन हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:44 AM IST
कौन हैं एशले टेलिस? भारत में जन्मे, बुश के समय में भी किया काम; लाल रंग के बैग ने बढ़ा दी मुसीबत!

Who is Asley Tellis: अमेरिका में भारत और दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ और लंबे समय से अमेरिकी सरकार के सलाहकार रहे एशले टेलिस को अरेस्ट कर लिया गया है. भारतीय मूल के टेलिस को 11 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था. स्टेट डिपार्टमेंट के एक अफसर के मुताबिक,'स्टेट डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट एशले टेलिस को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया. मामले की जांच की जा रही है, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते.' अमेरिकी अटॉर्नी लिंडसे हैलिगन ने टेलिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी अपने पास रखने का आरोप लगाया गया है. उन्होंने कहा,'यह आरोप हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं. हम कानून के मुताबिक न्याय को यकीनी बनाएंगे.'

'सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के निकाले प्रिंट'

अदालत में दाखिल 13 अक्टूबर के एफिडेविट (हलफनामा) में कहा गया है कि टेलिस ने खुफिया दस्तावेज दफ्तर से निकालकर अपने घर (वियना, वर्जीनिया) में रखे. जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने सितंबर में दो बार सरकारी कंप्यूटर से 'टॉप सीक्रेट' दस्तावेज प्रिंट किए और उन्हें 'Econ Reform' नाम देकर छिपाने की कोशिश की.

लाल रंग का गिफ्ट बैग

FBI की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अक्टूबर को उन्हें दस्तावेज को नोटपैड में छिपाकर अपने बैग में रखते और घर जाते देखा गया. एफिडेविट में यह भी दावा किया गया है कि टेलिस कई बार चीनी अफसरों से मिले और 2022 की एक मुलाकात में वे एक लिफाफा लेकर पहुंचे थे और खाली हाथ लौटे. उनकी हाल की मुलाकात 2 सितंबर 2025 को हुई, जिसमें चीनी अधिकारियों ने उन्हें लाल रंग का गिफ्ट बैग दिया था.

कौन हैं एशले टेलिस?

दस्तावेजों के मुताबिक टेलिस इस समय स्टेट डिपार्टमेंट में बिना वेतन के सीनियर एडवाइजर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के Office of Net Assessment (ONA) में ठेके पर कार्यरत हैं. साथ ही वे कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो हैं. टेलिस पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में भी सीनियर पदों पर रहे.

परमाणु समझौते में निभाई अहम भूमिका

वो अमेरिकी विदेश मंत्रालय में अंडरसेक्रेटरी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स के सीनियर सलाहकार रह चुके हैं और उन्होंने बुश के कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी. इस समझौते को विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा गया.

ट्रंप पर दिया था बड़ा बयान

इसके अलावा उन्होंने भारत पर अतिरिक्त 50 फीसद टैक्स लगाए जाने पर भी ट्रंप को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि ट्रंप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत-पाकिस्तान विवाद सुलझाने का क्रेडिट नहीं मिला. टेलिस ने एनडीटीवी से कहा,'मुझे लगता है कि उन्हें ठगा हुआ महसूस हो रहा है क्योंकि उन्हें वह क्रेडिट नहीं मिला जिसका वे खुद हकदार मानते हैं और मुझे शक है कि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए उन्हें स्थिति सुधारने के लिए किए गए आह्वान ने स्थिति को सुलझाने के बजाय और भड़का दिया है.'

