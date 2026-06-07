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भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन कौन हैं, जिनके इस्तीफे से बढ़ेगी ट्रंप की टेंशन! US को AI के क्षेत्र में बनाया था अव्वल

व्हाइट हाउस में AI पॉलिस के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है. उनके इस इस्तीफे को ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 07, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:20 PM IST
भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन कौन हैं, जिनके इस्तीफे से बढ़ेगी ट्रंप की टेंशन! US को AI के क्षेत्र में बनाया था अव्वल

About the Author

abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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