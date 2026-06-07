/भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन कौन हैं, जिनके इस्तीफे से बढ़ेगी ट्रंप की टेंशन! US को AI के क्षेत्र में बनाया था अव्वल

Who is Sriram Krishnan: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है. अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एक नया आकार देने वाले भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है. वह 'व्हाइट हाउस' में वरिष्ठ नीति सलाहकरों के पद पर कार्यरत थे. उनके इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है.
दरअसल, चेन्नई में जन्मे श्रीराम कृष्णन ने अमेरिका की कई दिग्गज टेक कंपनियों में काम किया है. इसमें माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और ट्विटर (अब एक्स) जैसे संस्थान शामिल हैं. गत शनिवार को कृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से AI के वरिष्ठ नीति सलाहकार के पद से त्यागपत्र देने का ऐलान किया.
भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे गए अपने संदेश में कहा कि वह इस महीने के अंत में व्हाइट हाउस में अपना पद छोड़ रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ समय के ब्रेक के बाद वह वापस एआई से जुड़ी कुछ बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद करने में काम करेंगे. उन्होंने बताया कि वह इस संबंध में आगे जानकारी देंगे. हैरान करने वाली बात है कि कृष्णन ने विस्तृत होती तकनीक के नियमों को कम करने और देश भर में डेटा सेंटर के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए एक खास खाका तैयार किया है.
श्रीराम कृष्णन भारतीय मूल के हैं और वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनको व्हाइ हाउस में एआई पॉलिसी के मुख्य रणनीतिकार के रूप में नियुक्त किया गया था. व्हाइट हाउस में वह कृत्रिम बुद्धिमता पॉलिस के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे. उनका जन्म तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ है. चेन्नई स्थित एसआरएम इंजीनियरिंग कॉलेज से ही उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी. इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कई दिग्गज टेक कंपनियों में काम किया.
श्रीराम कृष्णन की तारीफ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है. AI रेग्युलेशन से जुड़े सरकारी प्रस्ताव पर काम करने वाले पह प्रमुख सलाहकार रहे. खास बात है कि व्हाइटहाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने भी उनकी तारीफ की है. इसके साथ उन्हें व्हाइट हाउस के रत्नों में शामिल किया है. इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी कई बार तारीफ की है. ट्रंप ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि बिना उनके (श्रीराम कृष्णन ) नेतृत्व के AI की दौड़ में अमेरिका पहले पायदान पर नहीं खड़ा हो पाता. रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि है कि श्रीराम कृष्णन अपनी टीम में खास लोकप्रिय थे.