/भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन कौन हैं, जिनके इस्तीफे से बढ़ेगी ट्रंप की टेंशन! US को AI के क्षेत्र में बनाया था अव्वल

श्रीराम कृष्णन की तारीफ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है. AI रेग्युलेशन से जुड़े सरकारी प्रस्ताव पर काम करने वाले पह प्रमुख सलाहकार रहे. खास बात है कि व्हाइटहाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने भी उनकी तारीफ की है. इसके साथ उन्हें व्हाइट हाउस के रत्नों में शामिल किया है. इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी कई बार तारीफ की है. ट्रंप ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि बिना उनके (श्रीराम कृष्णन ) नेतृत्व के AI की दौड़ में अमेरिका पहले पायदान पर नहीं खड़ा हो पाता. रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि है कि श्रीराम कृष्णन अपनी टीम में खास लोकप्रिय थे.