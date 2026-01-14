कौन है ऑस्ट्रेलिया के अपराध का सरगना हमाद, जिसकी इराक से हुई गिरफ्तारी? दुनिया के मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल में था शामिल

Kazem Hamad Arrested: दुनिया के सबसे खतरनाक वांटेड अपराधियों में शुमार काज़म हमाद को इराक से गिरफ्तार किया गया है. बताया जाता है कि इराकी अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया के एक आधिकारिक अनुरोध पर इस अपराधी को गिरफ्तार किया है. इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि हमाद, जिसको काधिम मलिक हमाद रबाह अल-हजामी के नाम से जाना है, उसको मंगलवार को इराक के नेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल ज्यूडिशियल कोऑपरेशन ने हिरासत में लिया है.

हमाद पर लगे हैं ये आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किए जाने के बाद हमाद पर मेलबर्न में अवैध तंबाकू व्यापार और संगठित अपराध नेटवर्क में अहम भूमिता निभाने का शक है. इस संबंध में इराकी अधिकारियों ने बताया कि वह इराक और ऑस्ट्रेलिया दोनों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स इंपोर्ट करने, हेरोइन की स्मगलिंग करने और सिडनी में बड़े संगठित अपराधी गिरोहों के साथ काम करता था.

ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताय था खतरा

यह भी कहा जा रहा है कि ये ग्रुप्स दुनिया भर में गोलीबारी, हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, हिंसक हमले, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, आगजनी और ड्रग्स तस्करी से जुड़े हैं. ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने पहले ही हमाद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था. साल 2024 में सीनेट एस्टीमेट्स की सुनवाई के दौरान, ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने तंबाकू से जुड़े वआगजनी हमलों में उसके कथित संबंधों और दिसंबर 2024 में मेलबर्न के अदास इजरायल सिनेगॉग पर फायरबॉम्बिंग से जुड़े इंटेलिजेंस का हवाला भी दिया था. कहा यह भी जा रहा है कि यह हमला ईरानी सरकार की ओर से किया गया था.

जेल भी गया था हमाद

गौरतलब है कि इराक वापस डिपोर्ट किए जाने से पहले हमाद ने ड्रग्स तस्करी रैकेट में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आठ साल की जेल की सजा काटी थी. हमाद का परिवार पहले खाड़ी युद्ध के दौरान इराक से भाग गया था और 1998 में शरणार्थी के तौर पर वापस ऑस्ट्रेलिया में बस गया था. वहीं, ऑस्ट्रेलिया से निकाले जाने के बावजूद भी पुलिस का मानना है कि हमाद शहर के अंडरवर्ल्ड और उसके बड़े अवैध तंबाकू बाजार पर अपना असर बनाए था. सूत्रों ने पहले अनुमान लगाया था कि उसका आपराधिक कारोबार सैकड़ों मिलियन डॉलर का हो सकता है.

