नेपाल में Gen-Z ने मचाया ऐसा 'प्रचंड' ‌तांडव, मात्र 2 दिन में ओली की बोली कर दी 'बंद', कौन हैं प्रधानमंत्री KP Sharma Oli चली गई PM की कुर्सी
नेपाल में Gen-Z ने मचाया ऐसा 'प्रचंड' ‌तांडव, मात्र 2 दिन में ओली की बोली कर दी 'बंद', कौन हैं प्रधानमंत्री KP Sharma Oli चली गई PM की कुर्सी

Who is KP Sharma Oli? नेपाल में Gen-Z के उग्र प्रदर्शनों ने सियासी भूचाल ला दिया है. सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर ऐसा फूट पड़ा. मात्र दो दिन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार हिल गई. नतीजा ओली को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. जानें कौन हैं केपी शर्मा ओली?

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 09, 2025, 03:22 PM IST
Nepal Prime Minister KP Sharma Oli resigns: नेपाल की राजधानी काठमांडू में Gen-Z यानी युवा पीढ़ी ने ऐसा तांडव मचाया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी डगमगा गई. सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब सरकार के खिलाफ बगावत में ऐसा बदला कि पूरे नेपाल में तांडव मच गया.  युवाओं ने सड़कों पर उतरकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के खिलाफ इतनी हिंसा की कि हालात बेकाबू हो गए. नतीजा प्रधानमंत्री ओली समेत पूरी सरकार के कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा. यानी मात्र दो दिन ओली की बोली 'बंद' हो गई.

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा, नेपाल में मचा तांडव
नेपाल की एक बेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार दोपहर अपने पद से इस्तीफा दे दिया.उनके सचिवालय के अनुसार, यह इस्तीफा जेनरेशन ज़ेड के युवाओं के नेतृत्व में दूसरे दिन हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के बाद आया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार, स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों और पुलिस हिंसा के लिए जवाबदेही की मांग की है. अकेले सोमवार को ही काठमांडू में संघीय संसद और अन्य स्थलों के आसपास हुई झड़पों में 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और लगभग 500 घायल हुए.अधिकारियों ने तब से पूरी घाटी में कर्फ्यू लगा दिया है और भारी सुरक्षा तैनात कर दी है, फिर भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर रहे हैं.

कौन हैं केपी शर्मा ओली?
केपी शर्मा ओली नेपाल की राजनीति का जाना-माना नाम हैं. 22 फरवरी 1952 को तेह्रथुम जिले में जन्मे, ओली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) के अध्यक्ष हैं. उन्होंने 2015, 2018 और 2024 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया. उनके नेतृत्व में नेपाल ने कई आर्थिक और कूटनीतिक बदलाव देखे, लेकिन उनकी नीतियां अक्सर विवादों में रही हैं. ओली ने 14 साल की उम्र में कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ गए और 1970 में गिरफ्तारी के बाद 14 साल जेल में रहे. उनकी सादगी और मजबूत भाषण शैली ने उन्हें जनता में लोकप्रिय बनाया. हालांकि, भ्रष्टाचार के आरोपों और हाल के सोशल मीडिया बैन जैसे फैसलों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया.

पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की जगह कैसे बने प्रधानमंत्री?
प्रचंड का पतन: नवंबर 2022 के आम चुनाव में प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी सेंटर) ने केवल 32 सीटें जीतीं, जबकि नेपाली कांग्रेस (89 सीटें) और केपी ओली की CPN-UML (78 सीटें) बड़ी पार्टियां थीं. प्रचंड ने शुरू में CPN-UML के समर्थन से सरकार बनाई थी.

गठबंधन टूटना: जुलाई 2024 में CPN-UML ने प्रचंड से समर्थन वापस ले लिया और नेपाली कांग्रेस के साथ नया गठबंधन बनाया.13 जुलाई 2024 को प्रचंड विश्वास मत हार गए (63 के पक्ष में, 194 विरोध में).

ओली की नियुक्ति: 14 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया.15 जुलाई 2024 को उन्होंने चौथी बार शपथ ली.नेपाली कांग्रेस के साथ समझौते के तहत, ओली पहले 21 महीने पीएम रहेंगे, फिर नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा पीएम बनेंगे.

Gen-Z हिंसा और ओली सरकार का घुटने टेकना
सोशल मीडिया बैन: ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, X, आदि) पर प्रतिबंध लगाया, इसे नेपाल में रजिस्ट्रेशन न होने का हवाला देकर नियमों का पालन बताया.युवाओं, खासकर Gen-Z ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना.

Gen-Z प्रदर्शन: बैन के खिलाफ युवाओं ने काठमांडू और अन्य शहरों में प्रदर्शन शुरू किए.ये प्रदर्शन जल्द ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और नेपोटिज्म के खिलाफ व्यापक आंदोलन में बदल गए. प्रदर्शनकारियों ने "केपी चोर, देश छोड़" जैसे नारे लगाए.

हिंसा का दौर: प्रदर्शनकारियों ने ओली, राष्ट्रपति पौडेल, और अन्य नेताओं के घरों और दफ्तरों में आगजनी की. इसमें 19-21 लोगों की मौत, 200-350 घायल होने की सूचना है.काठमांडू, ललितपुर, पोखरा, बुटवल, और ईटहरी में कर्फ्यू, सेना तैनात है.

सरकार का घुटने टेकना: दबाव में ओली सरकार के सभी बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है. जिसमें गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल, और महिला विकास मंत्री नवल किशोर सह ने इस्तीफा दे दिया है.

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

KP Sharma Oli

