कौन हैं कृष्णा नंदी? बांग्लादेश में इस्लामी जमात के इकलौते हिंदू उम्मीदवार का दावा- न देश में शरिया कानून लागू होगा; न अल्पसंख्यकों पर होगा अत्याचार

Jamaat Candidate Krishna Nandi Full Story: बांग्लादेश की सियासत इस वक्त जबरदस्त उथल-पुथल से गुजर रही है. शेख हसीना के तख्तापलट के बाद 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है. अवामी लीग चुनावी मैदान से बाहर है, जबकि बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं. इसी बीच एक नाम ऐसा है, जिसने सबको चौंका दिया है- कृष्णा नंदी. एक ऐसी इस्लामी पार्टी, जिसकी पहचान लंबे समय से रूढ़िवादी रही हो, वहां से पहली बार किसी हिंदू को टिकट मिलना अपने-आप में बड़ा राजनीतिक संदेश है.

जमात का ऐतिहासिक दांव: पहली बार हिंदू उम्मीदवार

रूढ़िवादी छवि वाली जमात-ए-इस्लामी ने पहली बार किसी हिंदू को अपना संसदीय उम्मीदवार बनाया है. यह खबर सुनकर हर कोई हैरान है. खुलना-1 (डाकोप-बाटियाघाटा) सीट से चुनाव लड़ रहे कृष्णा नंदी ने सबको चौंका दिया है. यह इलाका हिंदू बहुल है, जहां अल्पसंख्यक वोटरों की अच्छी संख्या है. पार्टी ने उन्हें यहां उतारकर अल्पसंख्यकों को लुभाने की रणनीति अपनाई है. इसके साथ ही जमात पर सवाल भी उठ रहे हैं. जमात यह वही पार्टी है, जिस पर अक्सर कट्टर इस्लामी एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे में एक हिंदू उम्मीदवार का उतारना न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि हैरानी करने वाला लोगों को लग रहा है.

कौन हैं कृष्णा नंदी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृष्णा नंदी खुलना जिले के दुमुरिया उपजिला के रहने वाले हैं और एक सफल बिजनेसमैन हैं. साल 2003 से जमात-ए-इस्लामी से जुड़े हैं. फिलहाल पार्टी की हिंदू विंग के अध्यक्ष हैं. खुलना-1 सीट हिंदू बहुल इलाका है, जहां अल्पसंख्यक वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं. अल जज़ीरा में लिखे अपने लेख में नंदी खुद को इन शब्दों में पेश करते हैं “मैं कृष्णा नंदी हूं. मैं हिंदू हूं. मैं बिजनेसमैन हूं. मैं जमात-ए-इस्लामी का संसदीय उम्मीदवार हूं.” उनका कहना है कि जमात भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, इसलिए उन्होंने इसे चुना.

पार्टी के संविधान से टकराव, फिर भी टिकट

जमात-ए-इस्लामी के संविधान के मुताबिक गैर-मुस्लिम सिर्फ एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं, फुल मेंबर नहीं. इसके बावजूद नंदी को टिकट मिलना पार्टी के लिए एक असाधारण फैसला माना जा रहा है. खुद नंदी का दावा है कि उनकी उम्मीदवारी इस बात का सबूत है कि जमात अब अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलना चाहती है.

‘न शरिया, न अल्पसंख्यकों पर जुल्म’-नंदी का बड़ा वादा

कृष्णा नंदी का सबसे चर्चित बयान यही है कि अगर जमात सत्ता में आती है, तो बांग्लादेश में शरिया कानून लागू नहीं होगा. उनका साफ कहना है “हिंदुओं या किसी भी अल्पसंख्यक पर जुल्म नहीं होगा.किसी को देश छोड़ने या भारत जाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा.” वे 2024 की छात्र क्रांति का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उस दौरान जमात के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा की थी.

आलोचकों का शक बरकरार

हालांकि, आलोचक इसे सिर्फ चुनावी जुमला मान रहे हैं. जमात की पुरानी छवि, शरिया समर्थक बयान और कुछ रैलियों में महिलाओं को पर्दे के पीछे रखने जैसे आरोप अभी भी लोगों की याद में हैं.यही वजह है कि नंदी के दावों पर पूरी तरह भरोसा करने को लेकर संदेह बना हुआ है.

चुनावी असर क्या होगा?

यह चुनाव शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पहला बड़ा इम्तिहान है. जमात 11-पार्टी गठबंधन का हिस्सा है और सर्वे में उसे 30–34% समर्थन बताया जा रहा है. कृष्णा नंदी जैसे उम्मीदवार से पार्टी अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिंदू वोटर अभी भी बंटे हुए नजर आते हैं. कुछ बीएनपी के साथ हैं, तो कुछ वाम दलों के साथ.

नतीजा क्या निकलेगा, फैसला चुनाव के बाद

कृष्णा नंदी जीतें या हारें, इतना तय है कि उनकी उम्मीदवारी ने बांग्लादेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.क्या यह हिंदू-मुस्लिम एकता की दिशा में कदम है या सिर्फ रणनीतिक चाल. इसका असली जवाब चुनाव नतीजों के बाद ही मिलेगा.