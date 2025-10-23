Advertisement
trendingNow12971985
Hindi Newsदुनिया

कौन है लैरी हूवर? 50 सालों तक शिकागो के स्ट्रीट पर किया 'एकछत्र राज', ट्रंप ने 200 साल की सजा किया माफ, अब होगा रिहा?

Who is Larry Hoover: शिकागो के कुख्यात गैंग लीडर लैरी हूवर ने डोनाल्ड ट्रंप के मई माफी के बाद इलिनॉय के गवर्नर जेबी प्रिट्जकर से राज्य की सजा माफ करने की अपील की है है. 74 साल के हूवर ने जेल में खुद को बदलने की बाद कही है और अपने परिवार के संग समय बिताने की भी बात कही है. आइए इस मौके पर जानते हैं कि आखिर कौन है लैरी हूवर, ट्रंप ने क्यों सजा माफ की. अब रिहाई में क्या है समस्‍या.

 

 

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 23, 2025, 09:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है लैरी हूवर? 50 सालों तक शिकागो के स्ट्रीट पर किया 'एकछत्र राज', ट्रंप ने 200 साल की सजा किया माफ, अब होगा रिहा?

 Larry Hoover asks Pritzker for clemency: अमेरिका के शिकागो शहर का नाम आते ही कई लोगों के जेहन में गैंगवार, ड्रग्स और हिंसा की तस्वीर उभर आती है. इसी शहर के एक नाम ने दशकों तक सड़कों पर डर का राज कायम रखा वो नाम है लैरी हूवर. 74 साल के लैरी हूवर ने 50 साल से ज्यादा समय तक गैंगस्टर डिसाइपल्स नाम की कुख्यात गैंग को चलाया है, एक तरीके से वह इस गैंग का संस्‍थापक है जो अपने जमाने में ड्रग्स के धंधे से सालाना करोड़ों डॉलर कमाती थी.

52 सालों से जेल में बंद है लैरी हूवर
लेकिन अब जेल की सलाखों के पीछे बिताए 52 साल के बाद हूवर जेल से निकलना चाहता है. इसके अपील पर मई 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी फेडरल लाइफ सेंटेंस को कम्यूट यानी कम कर दिया था. लेकिन 1973 की राज्य हत्या सजा (200 साल की) अभी भी बाकी है. जिसके बाद हूवर ने 22 अक्टूबर 2025 को इलिनॉय के गवर्नर जेबी प्रित्ज़कर से क्षमादान की गुहार लगाई है. क्या वो रिहा होगा? आइए जानते हैं उसकी कहानी.

कौन है लैरी हूवर? शिकागो की गलियों से गैंग का साम्राज्य
लैरी हूवर का जन्म 1950 में शिकागो में हुआ.1960 के दशक के अंत में वो सुप्रीम्स गैंग का हिस्सा बना जो ब्लैक पैंथर्स से प्रेरित थी. लेकिन जल्द ही उन्होंने गैंगस्टर डिसाइपल्स (GDs) की नींव रखी, जो आज भी शिकागो की सबसे खतरनाक गैंग्स में शुमार है. फेडरल रिपोर्ट्स के मुताबिक, हूवर के लीडरशिप में GDs ने सालाना 100 मिलियन डॉलर  की ड्रग्स बिक्री की.

Add Zee News as a Preferred Source

1973 में हत्या का लगा आरोप
समय के साथ ये गैंग 20 से ज्यादा राज्यों में फैल गई.1973 में हूवर को एक ड्रग डीलर विलियम पुकी यंग की हत्या के आदेश देने के आरोप में 150-200 साल की सजा हुई. जेल से भी उन्होंने गैंग को कंट्रोल किया, जिसके लिए 1997 में फेडरल कोर्ट ने छह लाइफ सेंटेंस दिए. शिकागो की सड़कों पर उनका 'एकछत्र राज' था. डर, पावर और हिंसा का ऐसा खौफ पैदा किया जो आज भी लोगों के जेहन में बसा है. लेकिन अब हूवर जेल से रिहा होना चाहते हैं. अब उम्र के इस मोड़ पर वो कहता है कि अब वह वो पुराना इंसान नहीं रहा. मैं बदल गया हूं, परिवार के साथ जीना चाहता हूं.

ट्रंप की माफी: फेडरल सजा खत्म, लेकिन राज्य की बाकी
इस साल मई में जब दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने हूवर की फेडरल सजा को कम करके माफ कर दिया. इसके बाद उन्हें कोलोराडो के सुपरमैक्स जेल से निकालकर पास की राज्य जेल में शिफ्ट किया गया, जहां वो अभी भी इलिनॉय की राज्य सजा काट रहे हैं. यानी, ट्रंप ने फेडरल हिस्सा तो माफ कर दिया, लेकिन राज्य का केस इलिनॉय के गवर्नर जेबी प्रित्ज़कर के पास है. 22 अक्टूबर 2025 को हूवर के वकीलों ने इलिनॉय प्रिजनर रिव्यू बोर्ड को 39 पेज की पिटीशन भेजी. 

हूवर का पछतावा- 'मैं दोबारा अपराध नहीं करूंगा'
74 साल के हूवर ने अपनी अपील में एक भावुक खत लिखा है. वो कहते हैं, "मैं उन सालों में अपराध की एक लंबी जंजीर में फंस गया था." जेल में 50 साल बिताने के दौरान उन्होंने दुनिया को 'फ्रंट रो सीट' से देखा और अब वो गैंगस्टर डिसाइपल्स सहित किसी भी क्रिमिनल ग्रुप से कोई लेना-देना नहीं रखते. तीन हार्ट अटैक झेल चुके हूवर उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं. वो बस परिवार और पोते-पोतियों के साथ घर लौटना चाहते हैं. खत में साफ लिखा है, दोबारा अपराध करने का 'जीरो चांस'. वो मानते हैं कि कुछ लोग उन्हें माफ न करेंगे, लेकिन वो उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं. ABC न्यूज के अनुसार, उनकी अपील को जेसी जैक्सन सीनियर, रेव अल शार्पटन, चांस द रैपर जैसे बड़े नाम सपोर्ट कर रहे हैं. 

जेल से बाहर की जिंदगी: फैशन, पॉलिटिक्स और रैप की दुनिया
जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी हूवर ने अपना प्रभाव बनाए रखा. 90 के दशक में उन्होंने 'घेट्टो प्रिजनर' नाम की फैशन लाइन लॉन्च की, जो लोगों को एकजुट करने का जरिया बनी. उन्होंने एक पॉलिटिक्स एक्शन कमिटी भी शुरू की, जिसने शिकागो सिटी हॉल के बाहर हजारों लोगों को प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया. रैप म्यूजिक में तो वो हीरो जैसे हैं! रिक रॉस का गाना 'B.M.F.' हूवर को समर्पित है. केन्या वेस्ट (अब यी) और ड्रेक ने 2018 में ट्रंप से उनकी रिहाई की गुजारिश की, और 2021 में लॉस एंजेलिस में 'फ्री लैरी हूवर' कंसर्ट आयोजित किया. 

प्रिट्जकर का रुख: ट्रंप से तनाव के बीच फैसला
गवर्नर जेबी प्रित्ज़कर, जो ट्रंप के कट्टर आलोचक हैं उन्होंने मई में हूवर के परिवार से स्प्रिंगफील्ड में मुलाकात की थी. उन्होंने कहा, "बोर्ड पूरी फाइल मुझे भेजेगा, और मैं सब कुछ देखकर फैसला लूंगा." लेकिन अभी कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया. प्रिट्जकर के प्रवक्ता ने बोर्ड को रेफर किया. ये अपील उस वक्त आई है जब ट्रंप शिकागो के इमिग्रेंट्स पर सख्ती बढ़ा रहे हैं, और नेशनल गार्ड तैनाती की मांग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. प्रिट्जकर इससे नाराज हैं. क्या ये राजनीतिक तनाव फैसले को प्रभावित करेगा? वक्त बताएगा. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Larry Hoover

Trending news

राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
DNA
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
DNA
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
DNA
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज