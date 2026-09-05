/मशीन से सच उगलवाएंगे ट्रंप! कौन लीक कर रहा ईरान वॉर के सीक्रेट? पिकैक्स को लेकर दे दी धमकी

डोनाल्ड ट्रंप को अब सेना पर भी यकीन नहीं रहा. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई तो है जो ईरान वॉर के सीक्रेट्स प्रेस को बता रहा है. अधिकारियों ने बताया कि पत्रकारों को जानकारी लीक होने की जांच के तहत, अमेरिकी सेना के 'जॉइंट स्टाफ' के साथ काम करने वाले लगभग 50 कर्मचारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट (झूठ पकड़ने वाली जांच) किया गया.
'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, लीक हुई जानकारी में ईरान जंग के कारण जरूरी हथियारों की कमी का ब्योरा भी शामिल था. सैन्य अधिकारियों और आम नागरिकों (सिविलियन स्टाफ) से पूछताछ की गई कि क्या उन्होंने मीडिया के सदस्यों के साथ सीक्रेट जानकारी शेयर की थी. जांचकर्ताओं ने यह भी पूछा कि क्या उन्होंने अमेरिकी हथियारों के कम होते स्टॉक के बारे में जानकारी का खुलासा किया था.
यह जांच अगस्त में हुई थी, जब मीडिया में कई ऐसी रिपोर्टें आई थीं जिनमें लंबी दूरी की मिसाइलों और पैट्रियट इंटरसेप्टर जैसे अहम हथियारों की कमी का जिक्र किया गया था.
'जॉइंट स्टाफ' में 1,500 से 2,000 अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं. NYT के मुताबिक, पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पारनेल ने एक बयान में कहा कि विभाग 'आंतरिक कर्मचारियों या जांच से जुड़े मामलों पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक होने के सभी मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है और उसी के अनुसार जांच करता है.' उन्होंने आगे कहा, 'अमेरिका और दुनिया भर में तैनात हमारे सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है.'
दूसरी ओर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर वॉर्निंग दी और कहा कि एक बार फिर से ईरान की बेहद सुरक्षित न्यूक्लियर साइट पर वे 'जल्द हमला' करेंगे. ओवल दफ्तर में ट्रंप ने कहा कि अगर पिकैक्स में अमेरिका को कोई गतिविधि मिली तो वहां हम हमला कर देंगे.
ट्रंप ने बयान में कहा, 'हम पिकैक्स पर जल्द हमला करेंगे, अगर वहां कुछ गलत होता है तो.' उन्होंने कहा कि अमेरिकी सीक्रेट एजेंसियां वहां हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं.
ट्रंप ने कहा, 'हमें वहां हो रही हर एक्टिविटी की जानकारी है. हमें पता है कि ईरान में कौन कहां जा रहा है. अगर वहां कुछ भी गलत होता है तो हम उन पर जोरदार हमला करेंगे.'
उन्होंने ईरान में अमेरिका के मिलिट्री कैंपेन का भी बचाव किया और कहा कि इसका मकसद सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर हथियारों को हासिल करने से रोकना था.
ट्रंप ने कहा, 5 महीने हो चुके हैं और आप भी जानते हैं कि 5 महीनों में हमने क्या किया है. उनके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे. हमने यह कर दिखाया है. अगर वह ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा वक्त तक डट नहीं पाएंगे.
इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही लड़ाई को युद्ध न मानने वाले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए यह टकराव बहुत मामूली बात है. ट्रंप ने कहा कि वह वेंस की बात समझ सकते हैं क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमले अब कभी-कभार ही हो रहे हैं.
ट्रंप की इन बातों से ऐसा लगा जैसे वह उस टकराव को कम करके आंक रहे हैं जिसमें अमेरिकी टैक्सपेयर्स के 37.5 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हुए हैं और 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं. यह लड़ाई 28 फरवरी को शुरू हुई थी. वेंस ने एक दिन पहले कहा था कि वह इसे युद्ध नहीं कहेंगे और न ही यह अनुमान लगाएंगे कि क्या यह 3 नवंबर को होने वाले कांग्रेस चुनावों से पहले खत्म हो जाएगी.
वेंस की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, 'मैं समझ सकता हूं कि वह क्या कह रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं इसे सैन्य टकराव कहता हूं क्योंकि हमारे लिए यह बहुत मामूली बात है. यह कोई बड़ी बात नहीं है.' गुरुवार को व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, वेंस ने ईरान के साथ अमेरिकी लड़ाई के लिए 'युद्ध' शब्द के इस्तेमाल को खारिज कर दिया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या मिडटर्म चुनावों में वोटिंग से पहले यह लड़ाई खत्म हो सकती है (जिसमें रिपब्लिकन कांग्रेस में अपनी मामूली बढ़त बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं), तो वेंस ने कहा, 'मैं इसे युद्ध नहीं कहूंगा,' और आगे कहा, 'अभी कोई सक्रिय गोलीबारी नहीं हो रही है.'
वेंस की ये बातें ऐसे समय में आईं जब ईरान ने गुरुवार को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देश कुवैत पर हमला किया. यह हमला उस कार्रवाई के जवाब में था जो अमेरिका ने उसी हफ्ते ईरान पर कई बार हवाई हमले करके की थी. शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ टकराव में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या हाल के कुछ अन्य अमेरिकी युद्धों की तुलना में काफी कम है. अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान युद्ध में केवल हवाई हमले किए हैं और देश में सैनिक नहीं भेजे हैं.