/11 बार जेल, 100 से ज्यादा मुकदमे, भारत में काटी फरारी... कौन हैं बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति फखरुल इस्लाम?

बांग्लादेश की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत हो गई है. मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश के 23वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं. वो लंबे समय तक संघर्ष और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करने वाली सत्ताधारी पार्टी 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (BNP) के वरिष्ठ नेता हैं. गुरुवार को संसद में हुए मतदान में उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (रिटायर्ड) ओली अहमद को 167 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया. 349 सांसदों के मतदान में फखरुल को 255 और ओली अहमद को 88 वोट मिले.
फखरुल इस्लाम आलमगीर का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का यह सफर आसान नहीं रहा. यह कहानी एक ऐसे राजनेता की है, जिसने पार्टी के सबसे कठिन दौर में संगठन को बिखरने से बचाया, करीब 11 बार जेल की सलाखों के पीछे रहे और 100 से ज्यादा मुकदमों का सामना किया. आइए जानते हैं फखरुल इस्लाम आलमगीर का राजनीतिक सफर कैसा रहा है....
26 जनवरी 1948 को ठाकुरगांव में जन्मे फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अपनी उच्च शिक्षा ढाका यूनिवर्सिटी से पूरी की है. उन्होंने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री हासिल की. राजनीति में आने से पहले वे सिविल सेवा में थे और 1972 से अर्थशास्त्र पढ़ाते थे..इसके बाद 1986 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से राजनीति में उतर गए. 1960 में छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका ये सफर आज राष्ट्रपति भवन (बंगभवन) तक पहुंच गया है.
1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान जब पाकिस्तानी सेना आम लोगों और आंदोलनकारियों पर अत्याचार कर रही थी, तब खुद को सुरक्षित रखने के लिए फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कुछ समय के लिए भारत में शरण ली थी. यहां रहते हुए उन्होंने वामपंथी स्वतंत्रता सेनानियों के संगठन के साथ मिलकर बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई.
फखरुल इस्लाम आलमगीर 15 साल से अधिक समय तक BNP में सबसे ताकतवर 'नंबर दो' नेता रहे. जब शेख हसीना के शासनकाल के दौरान पार्टी प्रमुख खालिदा जिया जेल, नजरबंदी और गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और तारिक रहमान लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे थे, तब बांग्लादेश की जमीन पर पार्टी का मोर्चा फखरुल ने ही संभाला था.
वे अकेले ऐसे वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला टूटने नहीं दिया, भूमिगत हो चुके नेताओं से संपर्क बनाए रखा और पार्टी के अंदर किसी भी तरह के समझौते या टूट की आशंकाओं को नाकाम किया.
1960: पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय कदम रखा.
1988: निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ठाकुरगांव नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए.
1990 : बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की प्राथमिक सदस्यता ली.
1992: BNP की ठाकुरगांव जिला इकाई के अध्यक्ष बने.
2001: आम चुनाव में पहली बार सांसद (MP) चुने गए.
2001–2005: केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली.
2005–2006: नागरिक उड्डयन और पर्यटन राज्य मंत्री का पदभार संभाला.
2011: BNP के कार्यवाहक महासचिव बनाए गए.
2016: BNP के पूर्णकालिक महासचिव बने और अगले 10 साल तक इस पद पर रहे.
2026: BNP की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने और ऐतिहासिक जीत दर्ज की.
बीएनपी दावा करती रही है कि विपक्ष में रहते हुए फखरुल इस्लाम आलमगीर को कम से कम 11 बार गिरफ्तार किया गया. उन्होंने अपने जीवन के करीब साढ़े तीन साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए. हालांकि तमाम दबावों, मुकदमों और जेल यात्राओं के बावजूद उन्होंने कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा. यही वजह रही कि जब BNP सत्ता में लौटी, तो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए उनके नाम पर पूरी पार्टी एकमत नजर आई.