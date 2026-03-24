तेहरान के मेयर से संसद के स्पीकर तक: कौन हैं मोहम्मद बाकिर गालिबफ, जिन्हें माना जा रहा ट्रंप की पसंद

Who is Mohammad Baqer Ghalibaf: ईरान की राजनीति में मोहम्मद बाकिर गालिबफ एक बड़ा नाम हैं. वे वर्तमान में ईरान की संसद (मजलिस) के स्पीकर हैं और 2020 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं. उनका जन्म 1961 में ईरान के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हुआ था. गालिबफ ने अपने करियर की शुरुआत सैन्य पृष्ठभूमि से की. वे IRGC में शामिल हुए और ईरान-इराक युद्ध के दौरान तेजी से ऊंचे पदों तक पहुंचे.

सेना से सियासत तक का सफर

गालिबफ का करियर सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने कई अहम प्रशासनिक और राजनीतिक पद भी संभाले हैं. जानकारी के अनुसार, गालिबफ 1997 से 2000 तक IRGC के एयरोस्पेस डिवीजन के प्रमुख रहे. गालिबफ 2000 से 2005: ईरान पुलिस के प्रमुख भी रह चुके हैं. 2005 से 2017 गालिबफ तेहरान के मेयर और 2020 से अब तक संसद के स्पीकर बने हुए है. इस तरह उन्होंने सुरक्षा, प्रशासन और राजनीति तीनों क्षेत्रों में काम किया है, जिससे उनकी पहचान एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में बनी.

इस बीच आपको बता दें कि मोहम्मद बाकिर गालिबफ कई बार ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं. गालिबफ ने 2005, 2013, 2017 और 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं. हालांकि, वे अब तक राष्ट्रपति नहीं बन पाए हैं. चुनाव अभियानों के दौरान उन्होंने खुद को एक आधुनिक और विकासवादी नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की है.

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गालिबफ का विवादों से रहा है पुराना नाता

गालिबफ का राजनीतिक करियर विवादों से अछूता नहीं रहा है. यास होल्डिंग घोटाला, लेयेटगेट विवाद (परिवार की लग्जरी यात्रा) इसके अलावा 1999 में छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान कड़े दमनात्मक रुख के कारण भी उनका नाम चर्चा में रहा. उस समय वे उन अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने सख्त कार्रवाई की वकालत की थी.

ट्रंप के बयान से क्यों चर्चा में आए गालिबफ?

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच दावा किया कि उन्होंने ईरान के एक शीर्ष अधिकारी से बातचीत की है. हालांकि उन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में कयास लगाए गए कि यह व्यक्ति मोहम्मद बाकिर गालिबफ हो सकते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन उन्हें संभावित वार्ताकार या भविष्य के नेता के रूप में देख रहा है.

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इन अटकलों के बीच मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने साफ तौर पर अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. यह खबरें फर्जी हैं. इनका उद्देश्य बाजार और हालात को प्रभावित करना है. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के सभी नेता देश के सर्वोच्च नेतृत्व और जनता के साथ एकजुट हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ईरान के अंदर ऐसे नेताओं की तलाश में है जो भविष्य में सत्ता संभाल सकते हैं या बातचीत में भूमिका निभा सकते हैं. ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम कुछ समझदार और मजबूत लोगों से बात कर रहे हैं. ईरान में बड़े बदलाव हो सकते हैं. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इन वार्ताओं में ईरान के सर्वोच्च नेता के परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं है.

ईरान की प्रतिक्रिया

ईरान ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगाया कि वे झूठी खबरों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. गालिबफ ने कहा कि ईरान मानवता के लिए लड़ रहा है और देश किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है. बता दें कि ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमले कर रहे हैं. ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं.

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बता दें, गालिबफ ईरान की राजनीति में एक प्रभावशाली और बहुआयामी नेता हैं, जिनका सैन्य और प्रशासनिक अनुभव उन्हें खास बनाता है. हालांकि, ट्रंप के दावे के बावजूद उनके वार्ताकार होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. गालिबफ खुद इन खबरों को खारिज कर चुके हैं. फिलहाल क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है.