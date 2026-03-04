Advertisement
Hindi Newsदुनियामोजतबा खामेनेई की पत्नी-बच्चे और संपत्ति... ईरान के नए सुप्रीम लीडर के बारे में क्या जानते हैं आप?

मोजतबा खामेनेई की पत्नी-बच्चे और संपत्ति... ईरान के नए सुप्रीम लीडर के बारे में क्या जानते हैं आप?

Iran new supreme leader mojtaba khamenei: अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है. IRGC में अपनी मजबूत धाक और धार्मिक मामले में आगे होने के कारण वे देश के सबसे ताकतवर दावेदार साबित हुए हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 04, 2026, 07:06 AM IST
मोजतबा खामेनेई की पत्नी-बच्चे और संपत्ति... ईरान के नए सुप्रीम लीडर के बारे में क्या जानते हैं आप?

Iran new supreme leader mojtaba khamenei: मिडल ईस्ट के इतिहास में शनिवार की वो सुबह किसी प्रलय से कम नहीं थी. अमेरिका और इजरायल के एक भीषण हमले ने ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खत्म कर दिया था. इस एक हमले ने न केवल ईरान की नींव हिला दी, बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति समीकरणों को बदलकर रख दिया है.

खामेनेई की मौत के बाद हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था, कि अब ईरान की कमान किसके हाथ में होगी. ईरान की सबसे ताकतवर संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया है. बताया गया है कि यह फैसला इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के भारी दबाव में लिया गया है. ब्रिटेन में स्थित समाचार माध्यम ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि यह चयन 3 मार्च 2026 को हुआ. आज हम नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के बारे में डिटेल से जानेंगे.

पत्नी और बच्चे

मोजतबा खामेनेई की पत्नी का नाम जहरा हद्दाद‑आदिल बताया जाता है. वह ईरान के कंजरवेटिव नेता और पूर्व संसद अध्यक्ष गोलाम अली हद्दाद‑आदिल की बेटी हैं. मोजतबा और जहरा की शादी 2004 में हुई थी. रिपोर्टों के मुताबिक 2026 में अमेरिका और इजरायल के हमलों के दौरान जहरा की मौत हो गई थी. दोनों के तीन बच्चे बताए जाते हैं. हालांकि बच्चों के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी सामने आई है. 

कितनी है संपत्ति?

संपत्ति के मामले में मोजतबा खामेनेई को लेकर कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं. 2019 में उन पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे. इसके बावजूद ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने दुनियाभर में फैली बड़ी संपत्ति और निवेश नेटवर्क खड़ा कर लिया था. 

रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपये के बराबर धन पश्चिमी देशों के बाजारों तक पहुंचाया गया. बताया जाता है कि उनके प्रभाव में स्विट्जरलैंड के बैंक खाते और ब्रिटेन की बेहद महंगी लग्जरी प्रॉपर्टी तक शामिल रही हैं. उनकी कुल संपत्ति का सही आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है. लेकिन अलग-अलग खातों और रिपोर्टों के आधार पर उन्हें कई करोड़ की संपत्ति वाला बेहद ताकतवर निवेशक माना जाता है. 

क्यों विवादों में हैं मोजतबा खामेनेई?

मोजतबा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना जाना इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो अब तक सार्वजनिक राजनीति में बहुत कम दिखे हैं. उनकी उम्र करीब 56 साल बताई जाती है. वो लंबे समय से सत्ता के गलियारों में सक्रिय रहे हैं. लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे से, धार्मिक रूप से वह बहुत ऊंचे दर्जे के मौलवी भी नहीं माने जाते हैं. 

इसके बावजूद उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है. इसकी सबसे बड़ी वजह उनका सीधा जुड़ाव  इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से रहा है. उनके रिश्ते खास तौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स और बसिज फोर्स से बेहद करीबी बताए जाते हैं. यही नेटवर्क उन्हें सत्ता के बेहद पास लाता रहा है. 

पिता के बाद बेटे को सत्ता देने की परंपरा है गलत?

ये फैसला इसलिए भी विवाद में है क्योंकि ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति का मकसद राजशाही व्यवस्था को खत्म करना था. उस आंदोलन में पिता के बाद बेटे को सत्ता देने की परंपरा को गलत माना गया था. धार्मिक नेतृत्व में वंश के आधार पर उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं किया गया था. 

ऐसे में अब सुप्रीम लीडर के बेटे को ही सत्ता सौंपना कई लोगों को उसी व्यवस्था की वापसी जैसा लग रहा है. आलोचकों का कहना है कि यह क्रांति की मूल भावना के खिलाफ है. समर्थकों का तर्क है कि मौजूदा हालात सामान्य नहीं हैं. इसलिए असाधारण फैसला जरूरी था. इसी वजह से ये चयन देश के भीतर गहरी बहस की वजह बना हुआ है.

सुरक्षा संस्थाओं की तरफ से आया था दबाव

सूत्रों के मुताबिक इस पूरे चयन प्रक्रिया में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की भूमिका औपचारिक रही है. लेकिन असली दबाव सुरक्षा संस्थाओं की तरफ से आया. अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद देश युद्ध जैसे हालात में था. इसी वजह से इसके अट्ठासी सदस्यों की आम बैठक संभव नहीं हो पाई है. 

बैठक ऑनलाइन कराई गई थी. बताया जाता है कि धार्मिक नेताओं पर साफ दबाव डाला गया कि नया नेता वही बनाया जाए. तर्क यह दिया गया कि मौजूदा संकट में केवल सख्त और निरंतर नीति ही देश को संभाल सकती है. इसे कट्टर गुट की बड़ी जीत माना जा रहा है. 

खुद को साबित करना होगी बड़ी चुनौती

नए नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को साबित करने की होगी. उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई जैसी धार्मिक हैसियत उनके पास नहीं है. उन्हें अयातुल्ला का दर्जा भी हासिल नहीं है. ऐसे में सत्ता को संभाले रखने के लिए उन्हें सुरक्षा संस्थाओं पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस फैसले पर सवाल उठ सकते हैं. कई देश इसे वंशवादी कदम के तौर पर देख सकते हैं. एक तरफ युद्ध का दबाव है. दूसरी तरफ नया नेतृत्व खुद को साबित करने की चुनौती है. आने वाले समय में यही तय करेगा कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है.

