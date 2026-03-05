कनाडा में पंजाबी यूट्यूबर का मर्डर, खून से लथपथ मिली नैन्सी ग्रेवाल; खालिस्तान का करती थी विरोध

Nancy Grewal Youtuber: कनाडा के ओंटारियो राज्य में पंजाबी मूल की 45 साल की महिला नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना मंगलवार रात (3 मार्च) को हुई. नैन्सी ग्रेवाल एक यूट्यूबर थीं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं. लासेल पुलिस सर्विस के मुताबिक मंगलवार रात करीब 9:30 बजे चाकूबाजी की सूचना मिली. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नैन्सी ग्रेवाल गंभीर रूप से घायल हालत में मिलीं.

इसके बाद एसेक्स-विंडसर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की टीम उन्हें अस्पताल ले गई लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. बुधवार सुबह जांच के दौरान पुलिस ने घटना वाली जगह (टॉड लेन पर कनाडा स्ट्रीट और बिशप स्ट्रीट के बीच दो घरों) को घेर लिया. वहां सीढ़ियों और रास्ते पर कई जगहों से सबूत भी जुटाए गए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान नैन्सी ग्रेवाल (45), विंडसर निवासी के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में इसे अलग-थलग घटना माना जा रहा है. फिलहाल मामले की जांच जारी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास इस घटना से जुड़ी जानकारी या आसपास के सीसीटीवी फुटेज हों, तो वे डिटेक्टिव सार्जेंट जेमी नेस्टर से संपर्क करें

कौन हैं नैन्सी ग्रेवाल?

नैंन्सी ग्रेवाल सोशल मीडिया पर पंजाब से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती थीं. उन्होंने पहले अमृतपाल सिंह, बिक्रम सिंह मजीठिया और डेरा ब्यास से जुड़े गुरिंदर सिंह ढिल्लों पर भी टिप्पणी की थी. इसके अलावा वे खालिस्तान समर्थकों की आलोचना करती थीं और भारत-कनाडा के बीच तनाव जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखती थीं. पिछले साल उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी (कमल कौर भाभी) की मौत के बाद भी आवाज उठाई थी.

नैन्सी की मां तेजिंदर कौर ने कहा कि दुश्मनों ने बेरहमी से बेटी का कत्ल किया. बेटी अस्पताल भी नहीं पहुंच पाई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मां ने खुलासा किया है कि नैन्सी के दुश्मन कनाडा के गुरुद्वारा साहिब में बैठे हैं. मां का आरोप है कि जसवीर सिंह रोडे का साढू अवतार सिंह बेटी से दुश्मनी रखता था और वह चाहता था कि वह उससे माफी मांगे. मां ने कहा कि बेटी गरीबों की मसीहा थी और उनकी मदद करती थी. मां ने कहा कि वह सच के रास्ते पर चलने वाली लड़की थी. मां का कहना है कि विनसर में खालिस्‍तानियों से गुरुद्वारा भरा हुआ है.

पहले भी हो चुका है हमला- मां

उन्होंने बताया कि बेटी पर पहले भी हमला हो चुका है और उस दौरान घर में आग लगाई गई थी, लेकिन वह उस दौरान बच गई थी. वहीं अब बेटी की रेकी करने के लिए उसे घर पर भेजा गया था और उसने मुंह ढका हुआ था. जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे लगे देखकर वह डरकर भाग गया. मां ने कहा कि बेटी 2018 में कनाडा में गई थी और नर्स का कोर्स किया था. जिसके बाद वह पैरामिड कंपनी में सुबह नौकरी करती थी और देर शाम केयर पार्ट वेयर कंपनी में नौकरी करती थी. आखिरी बार 2 तारीख को बेटी से उनकी फोन पर बात हुई थी.