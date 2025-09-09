कौन हैं किड ऑफ द इयर तेजस्वी मनोज? दादा जी के साथ घटी एक घटना के बाद किया गजब का कारनामा
Advertisement
trendingNow12915580
Hindi Newsदुनिया

कौन हैं किड ऑफ द इयर तेजस्वी मनोज? दादा जी के साथ घटी एक घटना के बाद किया गजब का कारनामा

TIME magazine Kid of the Year 2025: भारतीय मूल की लड़की ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. 17 साल की भारतीय मूल की अमेरिकी स्टूडेंट्स तेजस्वी मनोज को TIME मैगज़ीन ने 'किड ऑफ द ईयर 2025' का खिताब से नवाजा है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं किड ऑफ द इयर तेजस्वी मनोज? दादा जी के साथ घटी एक घटना के बाद किया गजब का कारनामा

Who is Tejasvi Manoj: आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां ज्यादातर बच्चे सिर्फ गेम्स और सोशल मीडिया में वक्त बिताते हैं. वहीं, एक भारतीय मूल की लड़की ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. 17 साल की भारतीय-अमेरिकी स्टूडेंट्स तेजस्वी मनोज को TIME मैगज़ीन ने 'किड ऑफ द ईयर 2025' का खिताब से नवाजा है.  डलास में रहने वाली तेजस्वी के माता-पिता दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. स्कूल के वक्त में तेजस्वी को कोडिंग में दिलचस्पी हुई. मिडल स्कूल में उसने 'गर्ल्स हू कोड' संस्था से जुड़कर कोडिंग सीखी और उसने तभी तय कर लिया कि वह आगे चलकर इसी सेक्टर में काम करेगी. लेकिन तेजस्वी की इस उपलब्धि के पीछे एक दिलचस्प कहानी है.

तेजस्वी को कोडिंग शुरू करने की प्रेरणा एक पारिवारिक घटना से मिली. टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2024 में उसके दादाजी ऑनलाइन ठगी का शिकार होते-होते बचे. ठगों ने खुद को रिश्तेदार बताकर उनसे पैसे मांगे, लेकिन परिवार ने वक्त रहते पहचान कर उसे रोक दिया. इस घटना से तेजस्वी बहुत परेशान हो गई. उसकी मां ऐश्वर्या ने कहा, 'तेजस्वी हैरान थी कि उसके दादाजी जैसे लोगों को ऑनलाइन ठगी के बारे में जानकारी ही नहीं थी. उसे लगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं है.'

इसके बाद तेजस्वी ने  Shield Seniors नाम की वेबसाइट बनाई, जिसका मकसद बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी से बचाना है. इस वेबसाइट पर साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जाती है, सवालों के जवाब देने के लिए चैटबॉट है, संदिग्ध संदेशों को पहचानने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल किया जाता है और जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी मिलती है. तेजस्वी ने कहा, 'हम चाहते हैं कि बुजुर्ग लोग खुद आत्मनिर्भर बनें और ऑनलाइन दुनिया में आत्मविश्वास और इज्जत के साथ आगे बढ़ सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी: Congressional App Challenge

तेजस्वी के काम को पहले ही कई जगह सराहा जा चुका है. उसे Congressional App Challenge में सम्मानजनक उल्लेख मिला और टेक्सास के प्लानो में एक TEDx टॉक भी देने का मौका मिला. स्थानीय बुजुर्गों ने उसकी सेमिनार में हिस्सा लिया, जहां वह उन्हें ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीके बताती है. वह कहती हैं, 'मुझे याद है जब मैं अपने पहले सेमिनार में गई थी तो मैं बहुत घबराई हुई थी. लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे जो ध्यान से नोट्स बना रहे थे, जो देखकर अच्छा लगा. अंत में कई लोग मुझसे सवाल पूछने आए और मैं उनकी मदद कर पाई.'

ऑनलाइन ठगी से पांच अरब डॉलर का नुकसान

TIME की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में सिर्फ बुजुर्गों के साथ हुई ऑनलाइन ठगी से करीब पांच अरब डॉलर का नुकसान हुआ. इससे यह साफ होता है कि Shield Seniors जैसे प्लेटफॉर्म कितने जरूरी हैं. तेजस्वी के लिए यह तो बस शुरुआत है. वह अब भी वॉलंटियर करती है, शरणार्थियों को पढ़ाती है और स्कूल ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाती है. साथ ही, वह कंप्यूटर साइंस में आगे पढ़ाई करना चाहती है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ. वे परिवारों को सलाह देती हैं और कहती हैं, 'अपने अपनों का ध्यान रखें. ये सुनिश्चित करें कि वे ऑनलाइन सुरक्षित रहें.'

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Tejasvi ManojTime Magazine

Trending news

10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
;