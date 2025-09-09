कौन हैं किड ऑफ द इयर तेजस्वी मनोज? दादा जी के साथ घटी एक घटना के बाद किया गजब का कारनामा

Who is Tejasvi Manoj: आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां ज्यादातर बच्चे सिर्फ गेम्स और सोशल मीडिया में वक्त बिताते हैं. वहीं, एक भारतीय मूल की लड़की ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. 17 साल की भारतीय-अमेरिकी स्टूडेंट्स तेजस्वी मनोज को TIME मैगज़ीन ने 'किड ऑफ द ईयर 2025' का खिताब से नवाजा है. डलास में रहने वाली तेजस्वी के माता-पिता दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. स्कूल के वक्त में तेजस्वी को कोडिंग में दिलचस्पी हुई. मिडल स्कूल में उसने 'गर्ल्स हू कोड' संस्था से जुड़कर कोडिंग सीखी और उसने तभी तय कर लिया कि वह आगे चलकर इसी सेक्टर में काम करेगी. लेकिन तेजस्वी की इस उपलब्धि के पीछे एक दिलचस्प कहानी है.

तेजस्वी को कोडिंग शुरू करने की प्रेरणा एक पारिवारिक घटना से मिली. टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2024 में उसके दादाजी ऑनलाइन ठगी का शिकार होते-होते बचे. ठगों ने खुद को रिश्तेदार बताकर उनसे पैसे मांगे, लेकिन परिवार ने वक्त रहते पहचान कर उसे रोक दिया. इस घटना से तेजस्वी बहुत परेशान हो गई. उसकी मां ऐश्वर्या ने कहा, 'तेजस्वी हैरान थी कि उसके दादाजी जैसे लोगों को ऑनलाइन ठगी के बारे में जानकारी ही नहीं थी. उसे लगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं है.'

इसके बाद तेजस्वी ने Shield Seniors नाम की वेबसाइट बनाई, जिसका मकसद बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी से बचाना है. इस वेबसाइट पर साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जाती है, सवालों के जवाब देने के लिए चैटबॉट है, संदिग्ध संदेशों को पहचानने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल किया जाता है और जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी मिलती है. तेजस्वी ने कहा, 'हम चाहते हैं कि बुजुर्ग लोग खुद आत्मनिर्भर बनें और ऑनलाइन दुनिया में आत्मविश्वास और इज्जत के साथ आगे बढ़ सकें.

तेजस्वी: Congressional App Challenge

तेजस्वी के काम को पहले ही कई जगह सराहा जा चुका है. उसे Congressional App Challenge में सम्मानजनक उल्लेख मिला और टेक्सास के प्लानो में एक TEDx टॉक भी देने का मौका मिला. स्थानीय बुजुर्गों ने उसकी सेमिनार में हिस्सा लिया, जहां वह उन्हें ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीके बताती है. वह कहती हैं, 'मुझे याद है जब मैं अपने पहले सेमिनार में गई थी तो मैं बहुत घबराई हुई थी. लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे जो ध्यान से नोट्स बना रहे थे, जो देखकर अच्छा लगा. अंत में कई लोग मुझसे सवाल पूछने आए और मैं उनकी मदद कर पाई.'

ऑनलाइन ठगी से पांच अरब डॉलर का नुकसान

TIME की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में सिर्फ बुजुर्गों के साथ हुई ऑनलाइन ठगी से करीब पांच अरब डॉलर का नुकसान हुआ. इससे यह साफ होता है कि Shield Seniors जैसे प्लेटफॉर्म कितने जरूरी हैं. तेजस्वी के लिए यह तो बस शुरुआत है. वह अब भी वॉलंटियर करती है, शरणार्थियों को पढ़ाती है और स्कूल ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाती है. साथ ही, वह कंप्यूटर साइंस में आगे पढ़ाई करना चाहती है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ. वे परिवारों को सलाह देती हैं और कहती हैं, 'अपने अपनों का ध्यान रखें. ये सुनिश्चित करें कि वे ऑनलाइन सुरक्षित रहें.'