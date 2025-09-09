काला चश्मा, हीरो वाला स्वैग... वो इन्फ्लुएंसर दुनियाभर से फंडिंग मांगता था, 24 घंटे में कैसे गिरा दी नेपाल सरकार?
Hami Nepal Sudan Gurung: नेपाल हिंसा के खलनायक सुदन गुरुंग पूरी दुनिया में गूगल पर सर्च किए जा रहे हैं. 10 साल में उन्होंने 20 करोड़ रुपये से ज्यादा फंड जुटाए थे. ये फंडिंग उन्होंने भूकंप, बाढ़, भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए जुटाई थी. इससे लोगों का समूह उनके साथ जुड़ा. फिर एक दिन अचानक हजारों की संख्या में उपद्रवियों की भीड़ काठमांडू में कोहराम मचा दिया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 09, 2025, 03:41 PM IST
Nepal Protest Update: नेपाल में स्टूडेंट्स के हिंसक प्रदर्शन के 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो गया है. सभी मंत्रियों ने भी पद छोड़ दिया है. यह कोशिश उग्र हो चुके आंदोलन को शांत करने की है. आज टीवी पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया कि नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. उन्हें लात मारी गई. हेलिकॉप्टर से कई वरिष्ठ मंत्रियों को घर से निकाला गया. पीएम और राष्ट्रपति के निजी घरों को निशाना बनाया गया. दोपहर ढाई बजे के करीब नेपाल की संसद को भी युवाओं की उग्र भीड़ ने फूंक दिया. कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को तोड़ा गया और झंडा फाड़ दिया गया. इस समय नेपाल में घनघोर अशांति है. दुनियाभर के लोगों के मन में सवाल है कि मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब भारत के पड़ोसी नेपाल में ये क्या हो रहा है? पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों का लीडर कौन है जिसने नेपाल सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. थोड़ा सर्च करने पर 'हामी नेपाल' एनजीओ का नाम सामने आता है. इनका अगुआ महज 36 साल का है और वह 10 साल से इस एनजीओ को चला रहा है. 

गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रोटेस्ट में युवाओं के कई संगठन शामिल हैं लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस लड़के की हो रही है, वो एक इन्फ्लुएंसर है. महीन बाल, हल्की दाढ़ी और अक्सर काले चश्मे में दिखने वाले इस युवा का नाम है- सुदन गुरुंग. इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो फिल्मी एक्टर वाला स्वैग दिखेगा. प्रोफाइल में इन्होंने खुद को नेपाली/एंडवेंचरर/ट्रवेलर/डीजे/एंटरप्रेनर लिखा है लेकिन असल में यह दुनियाभर से फंड जुटाने का काम करते हैं. हामी नेपाल के संस्थापक सुदन गुरुंग ही हैं. 

इन्फ्लुएंसर ने जुटाया जन समर्थन

आप इनका सोशल मीडिया पोस्ट खंगालेंगे तो पता चलता है कि केआईआईटी भुवनेश्वर में नेपाली छात्रा की मौत से लेकर कोरोना महामारी, भूकंप, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखने के साथ-साथ यह नेताओं और सेना के अधिकारियों से भी काफी मिलते जुलते रहते थे. नेपाल में ट्रवेल एजेंसी के काले कारनामे का खुलासा हो या कोई दूसरा ज्वलंत मुद्दा, हामी नेपाल ने धीरे-धीरे देश के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली. 

कहां से फंड जुटाते थे गुरुंग

एक पोस्ट में गुरुंग के फोटो के साथ उनके बारे में विस्तार से लिखा गया है. इसमें बताया जाता है कि सुदन गुरुंग एक समर्पित परोपकारी हैं, जो लोगों की मदद करते हैं. उन्होंने पिछले 10 वर्षों के दौरान आपदा राहत, सामाजिक सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था हामी नेपाल के माध्यम से संसाधन जुटाए हैं. वह दुनियाभर के देशों से जुटाए गए फंड को मैनेज करते हैं, दान जुटाने के साथ उसे बाढ़, भूस्खलन और भूकंप से प्रभावित लोगों में बांटते हैं. अब आप सोचिए, जो शख्स विस्थापित परिवारों को 10 साल से भोजन, कपड़े, कंबल और दवाइयां बांटता दिखा हो उसके साथ जनता का सपोर्ट किस कदर होगा. 

LIVE: नेपाल बवाल का हर अपडेट, कौन बनेगा अगला पीएम

यही वजह थी कि 8 सितंबर को प्रोटेस्ट के एक आह्वान पर फिल्मी हस्तियों से लेकर तमाम युवा खुलकर सड़कों पर आ गए. फिल्मी हस्तियों के साथ कुछ प्रबुद्ध वर्गों की तरफ से फंडिंग भी की गई. संकट के समय जल्द से जल्द से मदद जुटाने की गुरुंग की क्षमता ने हामी नेपाल को नेपाल के घर-घर में मशहूर कर दिया. 

हिंसा देख पलटे गुरुंग

8 सितंबर के बाद जिस तरह से हिंसा और आगजनी का दौर शुरू हुआ, गुरुंग ने कैमरे के सामने आकर पल्ला झाड़ लिया. उन्होंने बयान जारी कर कहा कि हमारा संगठन तो लोगों की मदद कर रहा है. हमारा इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है. 

पढ़ें: नेपाल में Gen Z की बगावत, 24 घंटे में केपी शर्मा ओली ने टेके घुटने, दिया इस्तीफा

इधर, नेपाल सरकार गिरने के बाद भी प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे हैं. पुलिस ने अब सख्ती के आदेश दिए हैं. सरकारी भवनों के साथ हिल्टन होटल को भी जलाए जाने की खबर है. छात्र अब देश में आग लगाने लगे हैं. सभी नेता काठमांडू छोड़ कर भाग रहे हैं. खबर है कि काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर

Nepal Protest

