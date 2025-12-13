Advertisement
trendingNow13039912
Hindi Newsदुनियाहिंद महासागर में चाल नहीं चल पाएगा चीन! इस धाकड़ IPS अफसर को भारत ने बनाया मॉरीशस का नया NSA

हिंद महासागर में चाल नहीं चल पाएगा चीन! इस धाकड़ IPS अफसर को भारत ने बनाया मॉरीशस का नया NSA

New NSA of Mauritius: हिंद महासागर में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे विस्तारवादी चीन को भारत ने मौन शब्दों में तीखा संदेश दिया है. भारत ने धाकड़ रहे अपने एक पूर्व IPS अफसर को मॉरीशस  का नया NSA नियुक्ति किया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंद महासागर में चाल नहीं चल पाएगा चीन! इस धाकड़ IPS अफसर को भारत ने बनाया मॉरीशस का नया NSA

Who is New NSA of Mauritius IPS Rahul Rasgotra: आईटीबीपी के पूर्व डीजी और मणिपुर कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा को द्वीपीय देश मॉरीशस का नया राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति को पीएम मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ने अपनी मंजूरी दी. रसगोत्रा की इस नियुक्ति के साथ ही भारत ने चीन, अमेरिका समेत वैश्विक शक्तियों को एक बड़ा संकेत भी दिया है, जिसे डिफेंस एक्सपर्ट डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं. 

कौन हैं आईपीएस अधिकारी राहुल रसगोत्रा?

राहुल रसगोत्रा एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी रहे हैं. वे 1989 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस थे. वे इस साल 30 सितंबर को आईटीबीपी के डीजी पद से रिटायर हुए हैं. उन्होंने लंबे वक्त तक आईबी में भी काम किया है. हाल में में दिल्ली में संपन्न हुए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (सीएससी) में वे भारत की ओर से शामिल हुए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बताते चलें कि मॉरीशस की सुरक्षा का जिम्मा भारत के पास है. इसके लिए दोनों देशों में 1974 में रक्षा समझौता हुआ था, जिसने भारत को मॉरीशस का प्रमुख सुरक्षा साझेदार बना दिया. इससे पहले मॉरीशस की सिक्योरिटी का जिम्मा ब्रिटेन के पास था. लेकिन भारत से समझौता होने के बाद ब्रिटेन का यह दर्जा खत्म हो गया. 

भारत ने क्यों की मॉरीशस के लिए नियुक्ति?

मॉरीशस के लिए भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करने की शुरुआत 1980 के दशक से हुई थी. उस वक्त मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था. अशांति और तख्तापलट की आशंका का सामना कर रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जुगनाथ ने भारत से समर्थन मांगा. 

इसके बाद भारत ने मॉरीशस की मदद के लिए ऑपरेशन लाल डोरा शुरू किया. जिसने न केवल अनिरुद्ध जुगनाथ की सत्ता बचा ली बल्कि अराजक तत्वों का भी सफाया कर दिया. इसके बाद से मॉरीशस में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शुरू करने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है. 

चीन समेत दुनिया को भारत का सीधा संदेश!

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, मॉरीशस के एनएसए के लिए अब तक RA&W, IB और सेना से जुड़े खुफिया पृष्ठभूमि वाले अफसरों को प्राथमिकता दी जाती रही है. जो दूसरे देश में जाकर ऑपरेशन करने में निपुण रहते हैं. लेकिन रसगोत्रा की नियुक्ति इस नीति में बदलाव लाती नजर आ रही है. इसकी वजह ये है कि उनका करियर मुख्य रूप से आईबी और आईटीबीपी में बीता है. जिसमें देश की घरेलू सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर जोर रहता है. 

माना जा रहा है कि रसगोत्रा की नियुक्ति करके भारत अपने मित्र देश मॉरीशस में कानून-व्यवस्था, घरेलू सुरक्षा, साइबर अपराध और कट्टरपंथ विरोधी प्रयासों को मजबूत करना चाहता है. चूंकि चीन भी इस द्वीपीय राष्ट्र में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में रसगोत्रा की यह नियुक्ति ड्रैगन समेत दुनिया को स्पष्ट संकेत देती है कि मॉरीशस की सिक्योरिटी के लिए भारत पूरी तरह सजग है और वह किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेगा. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India Mauritius News in HindiRahul Rasgotra

Trending news

Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए