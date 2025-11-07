'US में जन्म, दुबई में गुजरा बचपन...', कौन हैं जोहरान ममदानी की वाइफ रमा दुवाजी, पर्दे के पीछे तैयार किया 'मास्टरप्लान'

Zohran Mamdani Wife: जोहरान ममदानी इन दिनों ये नाम काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है. पूरी दुनिया में जोहरान ममदानी की चर्चा हो रही है क्योंकि ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर बने हैं. जैसे ही चुनाव में उन्हें जीत मिली उनके चाहने वाले और उनके कार्यकर्ता जोश से भर गए. इस जोशीले माहौल के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो चुपचाप ये गतिविधियां देख रहा था. ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि ममदानी की पत्नी रमा दुवाजी का था. रमा दुवाजी न्यूयॅार्क की पहली महिला बन गईं हैं. आइए जानते हैं कौन हैं रमा दुवाजी?

कौन हैं रमा दुवाजी?

अगर हम रमा दुवाजी की बात करें तो इनका जन्म अमेरिका के टेक्सस राज्य में हुआ और इनका बचपन दुबई में गुजरा, दुवाजी सीरियाई मूल की हैं और उनका आर्टवर्क मिडिल ईस्ट, फिलस्तीन जैसे देशों में सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर आवाज देता है. इसके अलावा बता दें कि दुवाजी न्यूयॅार्क कला जगत की जानी-मानी इलस्ट्रेटर और एनीमेटर हैं, इनकी कलाकृतियां दुनियाभर में फेमस हैं, जो रंगों और राजनीतिक संवेदनाओं से भरी हुई होती हैं.

कैमरे से क्यों दूर रहती हैं दुवाजी?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ममदानी का दुवाजी को कैमरे से दूर रखने के पीछे एक बड़ी राजनीतिक वजह थी. ऐसा कहा जाता है कि फिलस्तीन समर्थक होने की वजह से सार्वजनिक मौजूदगी कुछ लोगों के लिए विवाद पैदा कर सकती थी. वहीं ममदानी कहते हैं कि उनकी पत्नी को लोग उनकी कला क वजह से जानते हैं न कि किसी रिश्ते की वजह से, इतना ही नहीं रमा ने अपने सोशल मीडिया पर केवल अपने आर्टवर्क को शेयर किया था. उन्होंने कोई भी राजनीतिक पोस्ट नहीं डाला था. वो पहली बार सुर्खियों में तब आईं जब 24 जून को ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत दर्ज की थीं और वो पहली बार उनके साथ स्टेज पर दिखी थी.

पर्दे के पीछे अहम किरदार

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रमा ने पर्दे के पीछे बेहद अहम रोल निभाया था. उन्होंने ममदानी के प्रचार अभियान के रंगों और डिजाइन से लेकर ग्राफिक पहचान तक तैयार की थी. पूरे अभियान में जिसने ममदानी को अलग पहचान दी थी. अगर सचमुच इस पहचान में किसी ने अहम रोल निभाया था तो रमा दुवाजी थीं. रमा का आइडिया ममदानी के लिए बेहद अच्छा साबित हुआ.